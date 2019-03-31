Türkiye genelinde 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için gerçekleştirilen 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yurt içinde 57 milyon 58 bin 636 seçmen için 194 bin 390 sandık kuruldu.
Yurt genelinde tüm sandıklar saat 17.00’de kapandı. Daha sonra oy sayımına geçildi.
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Saat 19.00 itibarıyla Türkiye genelinde kazanılan il sayısı şöyle oldu:
AK Parti: 21
MHP: 13
CHP: 114
HDP: 5
TKP: 1
Bağımsız: Mehmet Siyam Kesimoğlu
Cumhur İttifakı (AK Parti - MHP): 34
Millet İttifakı (CHP-İYİ Parti): 14
HDP: 5
TKP: 1