31 Mart Yerel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlar gelmeye devam ediyor.
İstanbul'un Adalar ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Erdem Gül kazandı. Gül, 4 bin 306 oy aldı.
Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun oldu. Stajyerlik döneminin ardından 1992 yılında ANKA Ajansında profesyonel gazetecilik yapmaya başladı.
Taraf gazetesinde görev yapan Gül, 2010 yılında Cumhuriyet gazetesinde parlamento muhabiri olarak çalışmaya başladı.
2013 yılında Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosu'nda Haber Müdürü oldu. 22 Ekim 2014 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilciliği'ne getirildi.
Adalar’ın yeni belediye başkanı CHP’li Erdem Gül
Anadolu Ajansı2019 Yerel Seçim
İstanbul'un Adalar ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Erdem Gül kazandı.
31 Mart Yerel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlar gelmeye devam ediyor.