Afyonkarahisar’daki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Afyonkarahisar merkez: Mehmet Zeybek
Başmakçı: Tuncer Kerpiç
Bayat: Halil İbrahim Bodur
Bolvadin: Halil İbrahim Sevim
Çay: Hüseyin Atlı
Çobanlar: Ali Altuntaş
Dazkırı: Şerif Kocatepe (Cumhur ittifakı)
Dinar: Nihat Sarı (Cumhur ittifakı)
Emirdağ: Serkan Koyuncu
Evciler: Ali Dede Savaş (Cumhur ittifakı)
Hocalar: Ali Arslan
İhsaniye: Mevlüt Küçük
İscehisar: Mustafa Çibik
Kızılören: Ozan Osman Kaya
Sandıklı: Mustafa Çöl
Sinanpaşa: Erdal Karaman (Cumhur ittifakı)
Sultandağı: Mehmet Aldırmaz
Şuhut: Recep Bozkurt
Cumhuriyet Halk Partisi
Başmakçı: Halil Özcan
Bayat: Hüseyin Özaktan
Çay: Ali Selvi
Çobanlar: Beytullah Tota
Dazkırı: İsmail Taylan
Emirdağ: Barış Can
Evciler: Saim Özer (Millet İttifakı)
Hocalar: Veli Aydoğmuş
İhsaniye: Tunay Türkmen (Millet İttifakı)
Sinanpaşa: Harun Güner
Sultandağı: Osman Acar
Şuhut: Ekrem Özsoy
Milliyetçi Hareket Partisi
Afyonkarahisar merkez: Fatih Çetinkaya
Sandıklı: Mustafa Gürel
Çobanlar: Ali Sarıtaş
Başmakçı: Ayhan Gönüllü
Bayat: Seyfettin Atacan
Bolvadin: Selahattin Kelekçi
Çay: Hüseyin Çağrı
Emirdağ: Uğur Serdar Kargın
Hocalar: Doğan Demir
İhsaniye: Şaban Çabuk
İscehisar: Bahtiyar Aşkın
Kızılören: Ali Erol
Sultandağı: Tacettin Damlarkaya
Şuhut: İbrahim Yıldız
İYİ Parti
Afyonkarahisar merkez: Mahmut Koçak (Millet İttifakı)
Bolvadin: Süleyman Toker
Çay: Serdar Dündar
Çobanlar: Sefa Değirmen
Dinar: Saffet Acar (Millet İttifakı)
Kızılören: Ali Kocapınar
Sandıklı: Asım Orhan
Sultandağı: İsmail Çelik
Hocalar: Veli Aydoğmuş
Saadet Partisi
Afyonkarahisar merkez: Hasan Hüseyin Uğurlu
Başmakçı: Ayhan Kemik
Bayat: Erhan Akpınar
Bolvadin: Osman Yavuz
Çay: Mustafa Doğaner
Çobanlar: İbrahim Bayar
Dazkırı: Veysel Korkmaz
Dinar: Yaşar Karakaya
Emirdağ: Ahmet Alkan
Evciler: Rabia Fatma Gümüşkanat
Hocalar: Saadetdin Eşbah
İhsaniye: Selami Sivri
İscehisar: Ali Başpınar
Kızılören: Mehmet Veysi Kılıç
Sandıklı: Hasan Balyalı
Sinanpaşa: Ramazan Kartal
Sultandağı: Ayhan Çelik
Şuhut: Oğuzhan Turgut
Demokrat Parti
Bayat: Süleyman Mandal
Çay: İsmail Kökcür
İscehisar: Ahmet Şahin
Sinanpaşa: Murat Karakoyun
Büyük Birlik Partisi
İscehisar: Necati Günser
Sandıklı: Sami Akbulut
Bağımsız Türkiye Partisi
Afyonkarahisar merkez: Ahmet Demirer
Sandıklı: İbrahim Koç
Kızılören: Ali Haydar Tuğ
Hocalar: Haydar Nuroğlu
Şuhut: Ali Haydar Göksel
Emirdağ: Tuba İlik
Sultandağı: Sultan Koç
Çay: Mine Utsal
Sinanpaşa: Enes Öğüt
İhsaniye: Levent Özçam
Türkiye Komünist Partisi
Afyonkarahisar merkez: Ahmet Alp Köse
Sandıklı: Mustafa Bekteş
Vatan Partisi
Afyonkarahisar merkez: Halil Şahin
Demokratik Sol Parti
Afyonkarahisar merkez: Şerafettin Erdinç Özdil
Bağımsız adaylar
Sandıklı: Menderes Koçak
Bolvadin: Fatih Kayacan