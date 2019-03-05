Ağrı’daki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Ağrı Merkez: Savcı Sayan (Cumhur İttifakı)
Doğubayazıt: Ertuğrul Eryılmaz
Diyadin: Salih Yaşar
Taşlıçay: İsmet Taşdemir
Eleşkirt: Aytekin Arslan
Hamur: Cezmi Ergül
Tutak: Yavuz Özcan
Patnos: Mehmet Hanifi Alır
Tahir Beldesi (Eleşkirt): Mahmut Kamiloğlu
Yayladüzü Beldesi (Eleşkirt): Selahattin Aysu
Yücekapı Beldesi (Eleşkirt): İlhami Zeyrek
Dedeli Beldesi (Patnos): Veysi Durak
Cumhuriyet Halk Partisi
Ağrı Merkez: Ahmet Meriç
Doğubayazıt: Ali Karakol
Diyadin: Abidin Yenigün
Taşlıçay: Kutbettin Tekgül
Eleşkirt: Yılmaz Polat
Hamur: Muzaffer Ademi
Tutak: Erkan Sayan
Patnos: Lokman Çetin
Dedeli Beldesi (Patnos): Muzaffer Yıldız
Milliyetçi Hareket Partisi
Doğubayazıt: Feyyaz Bilen
Diyadin: Ahmet Şimşek
Taşlıçay: Sinan Aydemir
Eleşkirt: Mehmet Fatih Yerlikaya
Hamur: Can Alper Aktaş
Tutak: Coşkun Akbaba
Patnos: Aydın Şimşek
Tahir Beldesi (Eleşkirt): Halis Dursun
Yayladüzü Beldesi (Eleşkirt): Hakim Taşdemir
Yücekapı Beldesi (Eleşkirt): Namet Aysu
Dedeli Beldesi (Patnos): Ahmet Işık
Halkların Demokratik Partisi
Ağrı Merkez: Abdurrahman Doğar
Doğubayazıt: Yıldız Acar
Diyadin: Betül Yaşar
Taşlıçay: Yusuf Aladağ
Eleşkirt: Rıfat Yerlikaya
Hamur: Cemal Akar
Tutak: Baran Öztürk
Patnos: Emrah Kılıç
İYİ Parti
Ağrı Merkez: Taner Söylemez
Diyadin: Rıza Karakuş
Patnos: Hamdullah Denizhan
Tutak: Süleyman Çetin
Dedeli Beldesi (Patnos): Ekrem Gençer
Saadet Partisi
Ağrı Merkez: Mehmet Erat
Doğubayazıt: Necib Yel
Diyadin: Erol Ergül
Eleşkirt: Ramazan Yakut
Hamur: İsmet Aslan
Tutak: Mehmet Sena Durğut
Patnos: Abdulhalik Taşkın
Taşlıçay: Salih Arslan
Tahir Beldesi (Eleşkirt): Sedat Gümüştekin
Yayladüzü Beldesi (Eleşkirt): Samet Akşit
Yücekapı Beldesi (Eleşkirt): Hüseyin Çelebi
Dedeli Beldesi (Patnos): Reşit Kıvanç
Bağımsız Türkiye Partisi
Ağrı Merkez: Hasan Kuloğlu
Doğubayazıt: Fatıma Kaplan
Patnos: Yusuf Haydar Göksel
Diyadin: Mustafa Doğan
Tutak: Mehmet Emin Tekcan
Taşlıçay: Yunus Emre Kuloğlu
Eleşkirt: Ahmet Celal Uruh
Hamur: Gülnur Yıldırım
Büyük Birlik Partisi
Tutak: Bülent Duru
Demokrat Parti
Patnos: Fesih Bayar
Tutak: Suat Engin
Eleşkirt: Sait Yami
Tahir Beldesi (Eleşkirt): Sudi Öztürk
Yayladüzü Beldesi (Eleşkirt): Selami Demirtaş
Yücekapı Beldesi (Eleşkirt): Nurettin Öztürk
Türkiye Komünist Partisi
Ağrı Merkez: Hetem Ayaz
Demokratik Sol Parti
Ağrı Merkez: Tekin Oruç
Bağımsız
Ağrı Merkez: Özcan Gök
Ağrı Merkez: Mehmet Ölçer
Ağrı Merkez: Berat Gökçe
Eleşkirt: Halil Yılmaz
Ağrı’da yarışacak belediye başkanı adayları (2019 yerel seçim)
Anadolu Ajansı2019 Yerel Seçim
31 Mart yerel seçimlerinde Ağrı’da yarışacak adaylar belli oldu.
Ağrı’daki belediye başkanı adayları şunlar: