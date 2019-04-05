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AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, yerel seçim sonuçları ve itiraz sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Özcan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''İlçe seçim kurullarınca yapılan sayımlarda partimizin oyu 1807 olarak artmıştır. Birçok sandıkta sandık sonuç tutanaklarının gerekçe kısmında geçersiz oyların gerekçesinin yer almadığı, sandık kurulu başkanları tarafından gerekli titizliğin gösterilmediği açıkça görüldüğünde talebimiz kısmen kabul edilmiştir. Geçersiz oyların ne sebeple geçersiz olduğu gerekçeli olmak zorundadır.

Asılları İlçe Seçim Kurulu'nda mevcut olan itiraz dilekçelerimiz ekinde de bulunan fahiş hataları gösterir sandık kurulu tutanağı ile oy sayım döküm cetvellerine ilişkin sandıkların yeniden sayılmasına çıkan somut olgular karşısında ilçedeki tüm sandıkların açılarak yeniden sayım dökümün yapılmasına karar verilmesini içerir itirazlarımız dün itibariyle İl Seçim Kurulu'na sunulmuştur.



Tüm Ankara'daki 12 bin 180 sandığın sayımına karar verilmesi talebiyle İl Seçim Kurulu'na müracaatımızı bugün itibariyle de yapmış durumdayız. İtirazlarımız olmadan önce 124 bin fark vardı bu rakam 123 bine düştü. 1807 oy bizim lehimize, 668 oy da CHP'nin lehine çıkmış oldu. Fark da 1139 olarak daralmış oldu.''