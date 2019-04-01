AK Parti'nin Ankara seçim bölgesindeki bazı seçim sonuçlarına itiraz edeceği öğrenildi.



AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmasında değindiği itirazlarla ilgili AK Parti'li hukukçular çalışmalara başladı.



Seçim sonuçlarına itirazlar, salı gününe kadar yapılacak.

"12 BİN 158 SANDIĞIN BİRÇOĞUNDA GEÇERSİZ OYLAR VE USULSÜZLÜKLER TESPİT ETMİŞ BULUNMAKTAYIZ"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara'da oy kullanılan sandıkların birçoğunda geçersiz oylar ve usulsüzlükler tespit ettiklerini, kanuni haklarını sonuna kadar kullanacaklarını bildirdi.



Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:



"Ankara'da oy kullanılan 12 bin 158 sandığın birçoğunda geçersiz oylar ve usulsüzlükler tespit etmiş bulunmaktayız. Kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacak, Ankaralı hemşehrilerimizin iradesinin tağyir edilmesine izin vermeyeceğiz."