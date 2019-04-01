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AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, ellerindeki verilere göre İstanbul'da sonucun daha önce ifade ettikleri gibi AK Parti ve Binali Yıldırım lehine olduğunu ifade ederek sonucu değiştirecek usulsüzlükler olduğunu söyledi.



Şenocak, Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığında düzenlediği toplantıda, AK Parti'nin 15 seçim geçirmiş deneyimli bir teşkilata sahip olduğunu söyledi.



İlk defa seçim yapmadıklarını ifade eden Şenocak, "Her seçim sürecinde tüm seçim görevlilerimiz, sadık müşahitlerimiz, büyük bir gayret ve titizlikle görevlerini yerine getirmişlerdir. Her seçimde kendi verilerimize dayanarak, sonucu ilan ettik. Bugüne kadar yüzde 100 isabet oranıyla bunun resmi sonuçlarla örtüştüğünü gördük" diye konuştu.



Geçirdikleri 15 seçim sürecinde edindikleri tecrübenin önemine dikkati çeken Şenocak, "İlk defa sistemimizle seçim kurullarındaki sistem arasında böyle bir farkla karşı karşıyayız. Sorumluluğumuz, bu konuda vatandaşlarımızın iradesini, bir tek oy dahi olsa, sandık sonucuna eksiksiz yansımasıdır. Burada çok somut bir örneği kamuoyu ile paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



İKİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Elindeki belgeleri gösterip örnekler veren Şenocak, şöyle konuştu:



"Bu sandık kurulunda ilk oy tasnifi, esnasında tüm kurul üyelerinin huzurunda imzalanan 'Sayım Döküm Cetveli'dir. Bu gösterdiğim, tüm işlemler, bittikten sonra hazırlanan ve Yüksek Seçim Kuruluna nüshası gönderilerek YSK sistemine bunun üzerinde giriş yapılan sandık sonuç tutanağıdır. Bu örnekte Bağcılar Sandıktepe Mahallesi, 1212 nolu sandıkta sayım döküm cetvelinde AK Parti'nin aldığı oy 131 iken, maalesef YSK sistemine giren sandık sonuç tutanağında Büyükşehir Belediye Başkanımızın aldığı oy sadece 1 olarak işlenmiştir. Buradaki oylar İmamoğlu'na yazılıyor. Diğer bir tutanağa geçiyorum. 2004 nolu sayım döküm cetveli. Burada da Binali Bey'in aldığı oy, 201. Buradaki döküm cetvelinde olan 201 rakamı, sandık sonuç tutanağında Ekrem İmamoğlu'na yazılıyor. Binali Bey'in oyu kaç? Yine 1."



"PARTİMİZ HAKSIZLIKLA KARŞI KARŞIYA"

"Teşkilatlarımız, dün geceden beri, teyakkuz halinde, hiç uyumadan tüm verileri tekrar gözden geçiriyorlar" diyen Şenocak, "Şunu açık yüreklilikle söylüyorum. İstanbul'da sonucu etkileyecek şekilde bu usulsüzlüklerden fazlasıyla tespit ettik. Aynı zamanda 319 bin 307 geçersiz oy durumuyla karşı karşıyayız. Bu geçersiz oyların büyük bölümü, İstanbul'da kazandığımız, 25 ilçenin sandıklarına aittir. Burada da partimizin bir haksızlıkla karşı karşıla kaldığını tespit ettik. Bu geçersiz oyların da sonucu değiştireceği aşikardır. Biz her seçimde olduğu gibi bu seçimde de sandık görevlilerimizin bu örnekte gördüğünüz ıslak imzalı ve mühürlü oy sayım cetvelini dikkate alarak kayıt altına aldığımız verilerimizle hareket ediyoruz. Sonuca doğrudan etki edecek birçok hatalı uygulamanın tespitini yapmış durumdayız" değerlendirmesinde bulundu.

"ASLOLAN YSK'NIN KESİN SONUÇLARI"



İstanbul'da 10 milyon 560 bin 603 seçmenin olduğu hatırlatan Şenocak, "İstanbul'da elbette bindelik oranla sonuçların belirlenecek olması tespit ettiğimiz usulsüzlükleri ve 319 bin geçersiz oyu daha da önemli hale getirmektedir. Aynı durum bütün partiler için geçerlidir. Tüm itiraz süreçleri tamamlandıktan sonra elbette aslolan YSK'nin kesin sonuçlarıdır. Biz demokrasiye inanan, bu uğurda büyük bedeller ödemiş bir partiyiz" dedi.



"AYNI OLGUNLUĞU BEKLİYORUZ"



Tüm kesimleri yasal itiraz süreçleri tamamlanıncaya kadar YSK'nin kesin sonuçlarını olgunlukla beklemeye davet eden Şenocak, sözlerini, "Biz başkaları gibi her seçim döneminde mızmızlanan, hazımsızlıkla sağa sola saldıranlardan olmadık. Kimse bizim seçmenimizin iradesini korumamıza, tüm soru işaretlerini ortadan kaldıracak şeffaf bir sonucun peşine düşmemize farklı anlamlar yüklemesin. Biz sahadaki binlerce görevlimize, verilerimize güveniyoruz. Bizim elimizdeki verilere göre İstanbul'da sonuç daha önce ifade ettiğimiz gibi AK Parti ve Sayın Binali Yıldırım lehinedir. Sonuç ne olursa olsun saygı gösterecek, 'Milletimizin tercihi başımızın üstündedir' diyeceğiz. Aynı olgunluğu tüm kesimlerden beklediğimizi de ifade etmek istiyorum."



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