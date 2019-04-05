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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Yavuz, AK Parti ilçe teşkilatının Büyükçekmece'de seçimlerin iptali talebiyle yaptığı başvuruya ilişkin, "Büyükçekmece ilçemiz tarafından tüm İstanbul'un seçiminin iptaline ilişkin bir müracaatta bulunulduğu şeklinde bir açıklama var ekranlarda, bunun doğru olmadığını ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



Büyükçekmece teşkilatının, bu seçimlere has usulsüz seçmen kaydını gerekçe göstererek, ilçe ile ilgili seçimlerin iptaline ilişkin bir müracaatta bulunduğunu aktaran Yavuz, şunları kaydetti:



"Esasen bu usulsüz seçmen kaydıyla ilgili bir soruşturma da yürütülmektedir daha önceden beri. Buna ilişkin tutuklamalar da vardır, İlçe Nüfus Müdürünün tutuklu olduğunu biliyorum. Başka olayın içerisinde olduğu düşünülenlerle ilgili de yürütülen bir soruşturma var. Gerçekten olay önemli bir olay. Bunun üzerinden giderek Büyükçekmece'ye dönük bir müracaatta bulunulmuş ve İlçe Seçim Kurulu bu müracaatı reddetmiştir."



İlçe Seçim Kurulunun kararı üzerine İl Seçim Kuruluna gidildiğini, bu kararın da reddedildiğini bildiren Yavuz, "Durum bundan ibarettir. Yoksa Büyükçekmece'nin dışında buna ilişkin bir talebimiz şu ana kadar söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.



"YÜKSEK SEÇİM KURULU'NA GİDİLMİŞ DEĞİLDİR"



Ali İhsan Yavuz, bu konuyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine, "Gidelim mi, gitmeyelim mi şeklinde arkadaşlarımız buna kafa yoracaklar ve bir karar vereceklerdir. Şu anda Yüksek Seçim Kurulu'na gidilmiş değildir. Gidelim mi, gitmeyim mi anlamında da net bir karara varılmış değildir" diye konuştu.



Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Büyükçekmece'de olan özellikle anlaşılır gibi değildir. Özellikle belediye çalışanlarının da Nüfus Müdürünün de içinde olduğu ki sırf bundan dolayı tutuklu olduğunu biliyorum Nüfus Müdürünün. Çok manidar geliyor bana ve bu sayı hiç de küçümsenecek bir sayı değil. Yani 20 binlerin üstünde bir sayıdan bahsediliyor ve seçimden önce tabii olmuş bu. Dolayısıyla bu seçimlerden önce yapılan bir usulsüzlük ve gerçekten organizeli bir iş gibi duruyor ama buna ilişkin zaten soruşturma yürüyor. Sayı da çok yüksek. Benim özellikle açıklamak istediğim, sadece oraya ilişkin bir müracaattır. İstanbul'un tamamına ilişkin bir müracaat söz konusu değildir."