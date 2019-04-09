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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi için YSK'ya "tam kanunsuzluk" itirazı başvurusu yaptığı haberlerine ilişkin resmi Twitter hesabından açıklamada bulundu.
Yavuz, mesajında İstanbul seçimlerinin yenilenmesi hususunda yapmayı düşündükleri başvurunun henüz gerçekleşmediğini belirterek "(Başvuruda bulunuldu) şeklindeki haberler doğru değildir. Söz konusu bu olağanüstü itiraz yolunu önümüzdeki günlerde kullanmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
İktidar partisi, Büyükçekmece'ye yapılan itiraz ile olağanüstü itirazın birlikte değerlendirilerek karar verilmesini istiyor.
Büyükçekmece'de 11 bin 186 seçmenin usulsüz olarak kaydının yapıldığı ve mükerrer oy kullanıldığı iddia ediliyor.
AK Parti, Büyükçekmece'deki bu durumun seçimin sonucunu etkilediğini belirterek "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle İstanbul'daki seçimlerin iptalini isteyecek.