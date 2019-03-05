Aksaray’daki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Aksaray merkez: Evren Dinçer
Ağaçören: Kemal Salman
Eskil: Necati Belgemen
Gülağaç: Faruk Teğmen
Güzelyurt: Ünal Demircioğlu
Ortaköy: Ali Rıza Özdemir
Sarıyahşi: Fatih Ünsal
Sultanhanı: Fahri Solak
Cumhuriyet Halk Partisi
Eskil: Yakup Gök (Millet İttifakı)
Sarıyahşi: Eren Özdaş (Millet İttifakı)
Sultanhanı: Ahmet Karacaer
Milliyetçi Hareket Partisi
Aksaray merkez: Sefer Alkan
Ağaçören: Yaşar Bekleviç
Eskil: Mustafa Zavlak
Gülağaç: Ahmet Singin
Güzelyurt: Sadullah Er
Ortaköy: Mahmut Ütük
Sarıyahşi: İbrahim Kazancı
Sultanhanı: Mehmet Çakır
İYİ Parti
Aksaray merkez: Özkan Türemiş (Millet İttifakı)
Ortaköy: Halil Demir (Millet İttifakı)
Sultanhanı: Selim Temel
Saadet Partisi
Aksaray merkez: Levent Serdar Şahin
Ağaçören: Ramazan Güler
Gülağaç: Metin Çıtak
Güzelyurt: Hacı İsmail Aral
Ortaköy: Turgut Akın
Sarıyahşi: Hayati Balcı
Sultanhanı: İdris Oktay Budak
Eskil: Serdar Doğan Mutlu
Türkiye Komünist Partisi
Aksaray merkez: Aylin Tozduman
Bağımsız adaylar
Aksaray merkez: Yaşar Ar