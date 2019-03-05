Aksaray’daki belediye başkanı adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Aksaray merkez: Evren Dinçer

Ağaçören: Kemal Salman

Eskil: Necati Belgemen

Gülağaç: Faruk Teğmen

Güzelyurt: Ünal Demircioğlu

Ortaköy: Ali Rıza Özdemir

Sarıyahşi: Fatih Ünsal

Sultanhanı: Fahri Solak

Cumhuriyet Halk Partisi

Eskil: Yakup Gök (Millet İttifakı)

Sarıyahşi: Eren Özdaş (Millet İttifakı)

Sultanhanı: Ahmet Karacaer

Milliyetçi Hareket Partisi

Aksaray merkez: Sefer Alkan

Ağaçören: Yaşar Bekleviç

Eskil: Mustafa Zavlak

Gülağaç: Ahmet Singin

Güzelyurt: Sadullah Er

Ortaköy: Mahmut Ütük

Sarıyahşi: İbrahim Kazancı

Sultanhanı: Mehmet Çakır

İYİ Parti

Aksaray merkez: Özkan Türemiş (Millet İttifakı)

Ortaköy: Halil Demir (Millet İttifakı)

Sultanhanı: Selim Temel

Saadet Partisi

Aksaray merkez: Levent Serdar Şahin

Ağaçören: Ramazan Güler

Gülağaç: Metin Çıtak

Güzelyurt: Hacı İsmail Aral

Ortaköy: Turgut Akın

Sarıyahşi: Hayati Balcı

Sultanhanı: İdris Oktay Budak

Eskil: Serdar Doğan Mutlu

Türkiye Komünist Partisi

Aksaray merkez: Aylin Tozduman

Bağımsız adaylar

Aksaray merkez: Yaşar Ar