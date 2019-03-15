Seçim çalışmalarına Manisa'da devam eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda vatandaşlara lokma ikram etti ardından seçim otobüsünden partililere seslendi.



İki gündür Manisa'da olduğunu belirten Akşener, gittiği yerlerde gösterdikleri adaylara destek istedi.



Yerel seçimlerde destek isterken olumlu bir dil kullanmaya çalıştığını anlatan Akşener, şöyle konuştu: "Arkadaşlarımın çalışmalarına, hizmet etme ruhlarına ve heyecanlarına bakın ve karar verin. Onlara destek isterken kimseyi kötülemiyor, tehdit etmiyor ve kimseye iftira atmıyorum. Bütün bir siyasi hayatım boyunca, özellikle İYİ Parti'yi kurduğumdan bu yana iftiram, hakaretim, tehdidim ve terbiyesiz sözüm yoktur. Aranızdaki birliği ve kardeşlik hukukunu bozmayın. Sonuçta bir belediye başkanı seçiyoruz, 31 Mart'ın ertesi günü birbirinizin yüzüne bakmaktan imtina edecek noktaya gelmeyin."



Daha sonra Akhisar ilçesine geçen Meral Akşener, Tahir Ün Caddesi'nde seçim otobüsünden konuşma yaptı.



31 Mart yerel seçimlerinin "beka seçimi" olarak tanımlanmasını doğru bulmadığını vurgulayan Akşener, "Muhtar ve belediye başkanı seçeceğiz, kim daha iyi hizmet ederim diyorsa ona oy vereceğiz. Bunun beka ile ne alakası var?" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin 2018 yılında ekonomik olarak küçüldüğünü, işsiz sayısının arttığını, üretim maliyetleri artan çiftçinin ürününü yüksek maliyetle ürettiği için pahalıya sattığını öne süren Akşener, gıdadaki fiyat artışı nedeniyle yükselen enflasyonun, ithalat yoluyla giderilmeye çalışıldığını kaydetti.



Akşener, ayrımcılık yapmadan, projelerin ve hizmet anlayışlarının yarıştığı bir seçim yapmak istediklerini sözlerine ekledi.



YENİ ZELANDA’DAKİ SALDIRI



Öte yandan, Meral Akşener, gazetcilerin sorusu üzerine Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısını da değerlendirdi.



Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İslam alemine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyen Akşener, şöyle konuştu:



"Dünyada oluşturulan İslam karşıtlığı ve devlet liderlerinin konuşma biçimleri bu tür sonuçları ortaya çıkarıyor. Özellikle Batı'lı ülkelerdeki devlet adamlarının ayrıştırıcı üsluplarına dikkat etmesi gerekiyor. Bütün devlet adamlarını, Müslümanlara yönelik ayrıştırıcı bir dilden uzaklaşmaya davet ediyorum. Dünyada bilinen devlet insanları, siyasetçilerinin Müslümanlar ve inanç üzerinden siyaset yaparak seçim kazanmaktan uzak durmaları gerekiyor. Bu durum birçok Avrupa Birliği ülkesinde rastladığımız bir şey. Her seçime gidilirken Avrupa'da ayrıştırıcı dille daha rahat ve kolay seçim kazanmaya yönelik tutumun terk edilmesi gerektiğini söylüyorum. Sonuçları itibarıyla son derece acı oluyor."

