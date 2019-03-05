Amasya’daki belediye başkanı adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Amasya: Cafer Özdemir

Merzifon: İbrahim İncekul

Suluova: Fatih Üçok

Taşova: Bayram Öztürk

Gümüşhacıköy: Ömerül Faruk Yavuz

Hamamözü: Bahattin Destebaş

Göynücek: Kemal Şahin

Cumhuriyet Halk Partisi 

Amasya: Arife Serpil Saraçoğlu 

Merzifon: Alp Kargı 

Gümüşhacıköy: Zehra Özyol 

Hamamözü: Mustafa Erge 

Göynücek: Nurten Erdem

Milliyetçi Hareket Partisi 

Amasya: Mehmet Sarı 

Merzifon: Hüseyin Saka 

Suluova: Yaşar Tancı 

Taşova: Süleyman Torun 

Gümüşhacıköy: Hamdi Dündar 

Hamamözü: Fatih Bayrakdar 

Göynücek: Fatih Erdoğan

İYİ Parti 

Merzifon: Mustafa Kenan Kablan 

Suluova: Mahmut Ersu 

Taşova: Özgür Özdemir 

Saadet Partisi 

Amasya: Noğman Yüksel 

Merzifon: Sadi Arslan 

Suluova: Enes Hulisi Kartal 

Taşova: Osman Tunçel 

Gümüşhacıköy: Mustafa Çakan 

Hamamözü: Halit Duran 

Göynücek: Ömer Çivrillioğlu

Türkiye Komünist Partisi

Amasya: Zübeyir Kılıç

Vatan Partisi

Amasya: Zübeyir Kılıç

Bağımsız adaylar

Amasya: Adem Şahin