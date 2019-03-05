Amasya’daki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Amasya: Cafer Özdemir
Merzifon: İbrahim İncekul
Suluova: Fatih Üçok
Taşova: Bayram Öztürk
Gümüşhacıköy: Ömerül Faruk Yavuz
Hamamözü: Bahattin Destebaş
Göynücek: Kemal Şahin
Cumhuriyet Halk Partisi
Amasya: Arife Serpil Saraçoğlu
Merzifon: Alp Kargı
Gümüşhacıköy: Zehra Özyol
Hamamözü: Mustafa Erge
Göynücek: Nurten Erdem
Milliyetçi Hareket Partisi
Amasya: Mehmet Sarı
Merzifon: Hüseyin Saka
Suluova: Yaşar Tancı
Taşova: Süleyman Torun
Gümüşhacıköy: Hamdi Dündar
Hamamözü: Fatih Bayrakdar
Göynücek: Fatih Erdoğan
İYİ Parti
Merzifon: Mustafa Kenan Kablan
Suluova: Mahmut Ersu
Taşova: Özgür Özdemir
Saadet Partisi
Amasya: Noğman Yüksel
Merzifon: Sadi Arslan
Suluova: Enes Hulisi Kartal
Taşova: Osman Tunçel
Gümüşhacıköy: Mustafa Çakan
Hamamözü: Halit Duran
Göynücek: Ömer Çivrillioğlu
Türkiye Komünist Partisi
Amasya: Zübeyir Kılıç
Vatan Partisi
Amasya: Zübeyir Kılıç
Bağımsız adaylar
Amasya: Adem Şahin
Amasya’da yarışacak belediye başkanı adayları (2019 yerel seçim)
Anadolu Ajansı2019 Yerel Seçim
31 Mart yerel seçimlerinde Amasya’da yarışacak adaylar belli oldu.
Amasya’daki belediye başkanı adayları şunlar: