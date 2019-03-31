Yerel seçimlerde oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sayım işlemine geçildi.
Bazı illerde kıyasıya bir mücadele var. Ankara'da sandıkların yüzde 41'den fazlası açıldı. CHP'nin adayı Mansur Yavaş yüzde 48,63 ile öne geçti. AK Parti'nin adayı Mehmet Özhaseki'nin oy oranı ise yüzde 48,48.
Mücadelenin başa baş geçtiği diğer iller şöyle:
Eskişehir: CHP adayı Yılmaz Büyükerşen (%48), AK Partili Burhan Sakallı (% 46,94)
Balıkesir: AK Parti adayı Yücel Yılmaz (%47,91) İYİ Parti adayı İsmail Ok (%47,54)
Giresun: AK Parti adayı Aytekin Şenlikoğlu (%49,16) CHP adayı Kerim Aksu (%48,50)
Uşak: AK Parti adayı Mehmet Çakın (%38,73) İYİ Parti adayı Muhammet Gür (%37,80)
Yalova: AK Parti adayı Yusuf Ziya Öztabak (% 46,36) CHP adayı Vefa Salman (%46,23)