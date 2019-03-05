Ankara'daki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Ankara Büyükşehir: Mehmet Özhaseki
Akyurt: Hilal Ayık
Altındağ: Asım Balcı
Ayaş: Burhan Demirbaş
Bala: Ahmet Buran
Beypazarı: Tuncer Kaplan
Çamlıdere: Hazım Caner Can
Çankaya: Amber Türkmen
Çubuk: Baki Demirbaş
Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi
Evren: Hüsamettin Ünsal
Güdül: Muzaffer Yalçın
Haymana: Özdemir Turgut
Kahramankazan: Serhat Oğuz
Kalecik: Duhan Kalkan
Keçiören: Turgut Altınok
Kızılcahamam: Süleyman Acar
Mamak: Murat Köse
Nallıhan: İsmail Öntaş
Pursaklar: Ayhan Yılmaz
Sincan: Murat Ercan
Şereflikoçhisar: Melih Memiş Çelik
Yenimahalle: Veysel Tiryaki
Milliyetçi Hareket Partisi
Etimesgut: Enver Demirel
Gölbaşı: Ramazan Şimşek
Polatlı: Mürsel Yıldızkaya
Cumhuriyet Halk Partisi
Ankara Büyükşehir: Mansur Yavaş
Çankaya: Alper Taşdelen
Yenimahalle: Fethi Yaşar
Mamak: Adnan Demirci
Etimesgut: Celal Çelik
Ayaş: Ali Başkaraağaç
Elmadağ: Adem Barış Aşkın
Güdül: Sevilay Akyüz
Haymana: Hacı Aysu
Kalecik: Hamza Alper Gümüş
Polatlı: Sami Çay
Saadet Partisi
Ankara Büyükşehir: Mesut Doğan
Akyurt: Yasin Çiftçi
Altındağ: Cemal Sertkaya
Ayaş: Cengiz Zeyrek
Bala: Soner Dalkıran
Beypazarı: İbrahim Demir
Çamlıdere: Mehmet Mermer
Çankaya: Hasan Çıplak
Çubuk: Süleyman Haksever
Elmadağ: Nuri Yurdakul
Etimesgut: Hakan Polat
Evren: Yusuf Yiğiter
Gölbaşı: Halil Adıgüzel
Güdül: Mehmet Avcı
Haymana: Aytekin Yüzer
Kahramankazan: Erol Öztürk
Kalecik: Mustafa Türkmen
Keçiören: Davut Açıkgöz
Kızılcahamam: Sedat Barun
Mamak: Seyit Mehmet Karagülle
Nallıhan: Murat Gür
Polatlı: Nasuh Reşat Ayar
Pursaklar: Muammer Gülap
Şereflikoçhisar: Mutlu Öcal
Yenimahalle: Mehmet Şahin
Demokratik Sol Parti
Ankara Büyükşehir: Haydar Yılmaz
Akyurt: Hanife Uludağ
Altındağ: Aydın Solhan
Ayaş: Ali Korçeren
Bala: Ejder Onursal
Beypazarı: Mehibe Çakmak
Çubuk: İsmail Hakkı Çetin
Elmadağ: Remzi Işıkdan
Etimesgut: Necati Şeyhoğlu
Evren: Halit Baykal
Gölbaşı: Abdullah Ayan
Güdül: Mustafa Çalışkan
Kahramankazan: Müzeyyen Demirkaya
Kalecik: Yaşar Güner
Keçiören: Kenan Üşenmez
Kızılcahamam: Rana Zengi
Mamak: Ali Türksoy
Polatlı: Mahir Akkar
Pursaklar: Ekrem Avanaş
Sincan: Mahmut Akyol
Şereflikoçhisar: Kenan Seven
İYİ Parti
Akyurt: Selami Ünür
Altındağ: Hasan Yalçıntaş
Bala: Necati Deli
Beypazarı: Veysel Ayık
Çamlıdere: Vefa Peçenek
Çubuk: Mustafa Aydos
Gölbaşı: Mahmut Aksoy
Güdül: Nurullah Ünsal
Kahramankazan: Fazıl Köremezli
Keçiören: Güçlü Şenel
Kızılcahamam: Coşkun Ünal
Nallıhan: Abdulfettah Güngör
Pursaklar: Hüseyin Burgaz
Şereflikoçhisar: Ercan Ertürk Alıcı
Sincan: Mehmet Arslan
Büyük Birlik Partisi
Sincan: Sabri Öz
Kalecik: Filiz Ulusoy
Çubuk: Hayrettin Bal
Gölbaşı: Serkan Yüksel
Altındağ: Enver Yılmaz
Polatlı: İsmail İlbağa
Etimesgut: Orhan Bozkurt
Akyurt: Lütfü Ercan
Pursaklar: Ebubekir Aktaş
Vatan Partisi
Ankara Büyükşehir: Tülin Oygür
Altındağ: Sefa Koçoğlu
Akyurt: Emilhan Güçlü
Ayaş: Hasan Dönmez
Bala: Engin Baybaş
Beypazarı: Filiz Kayaönü
Çamlıdere: Cem Karaca
Çankaya: Fırat Kayaönü
Çubuk: Dursun Keskin
Elmadağ: Yılmaz Şekerbay
Etimesgut: Gülser Bektaş
Evren: Kurtuluş Özgür Yıldız
Güdül: Bahri Erdem
Gölbaşı: Ergül Bezci
Haymana: Abdulkadir Uludağ
Kahramankazan: Aysel Timuroğlu
Kalecik: Timuçin Yarkın
Keçiören: Murat Ünal
Kızılcahamam: Sevim Deligöz
Mamak: Şen Yazgan
Nallıhan: Celal İlhan
Sincan: Perihan Karagöllü
Pursaklar: Agah Kutlu
Şereflikoçhisar: Altay Yücel
Bağımsız Türkiye Partisi
Ankara Büyükşehir: Mustafa Pak
Altındağ: Haydar Yıldız
Ayaş: Turgut Karadere
Bala: Bayram Güzel
Beypazarı: Aşur Özer
Çamlıdere: Mehmet Ali Türkcan
Çankaya: Murat Özilhan
Çubuk: İzzet Yaşar
Elmadağ: Abidin Uluyol
Etimesgut: Salih Türkyılmaz
Evren: Asım İnce
Gölbaşı: Mehmet Erkul
Güdül: Ömer Kılıç
Haymana: Cevdet Ayık
Kızılcahamam: İhsan Çetin
Kahramankazan: Mahir Ceylan
Kalecik: Zeki Mercan
Keçiören: Mevlüt Emre Vona
Mamak: Hüseyin Kuloğlu
Nallıhan: Rukiye Bıyıklı
Polatlı: Fahri Yılmaz
Pursaklar: Selim Oktay
Sincan: Okan Özgür Özturan
Şereflikoçhisar: Ali Şen
Yenimahalle: Faik Ünal Silier
Halkların Demokratik Partisi
Bala: Bülent Akbaş
Çankaya: Filiz Kerestecioğlu
Haymana: Tülay Serbest
Keçiören: Diyadin Fırat
Polatlı: Soner Özalp
Demokrat Parti
Çankaya: Abdullah Canbulat
Yenimahalle: Mert Demirhan
Keçiören: Hatice Özkan
Altındağ: Murat Gedikbaş
Kahramankazan: Ali Zafer Topşir
Haymana: Levent Koç
Polatlı: Birol Gökçe
Sincan: Mehmet Can
Mamak: Arif Varmış
Gölbaşı: Volkan Akpınar
Pursaklar: Çağrı Boyacı
Ayaş: Hayri Yorulmaz
Türkiye Komünist Partisi
Ankara Büyükşehir: Fatma Korur
Keçiören : İsmail Mürşil
Altındağ: Yusuf Şaylan
Sincan: Nadir Bakkal
Bağımsız adaylar
Büyükşehir Belediye Başkanlığı bağımsız adaylar:
Sabit Tekin
Mehmet Cerit
Meriç Meydan
Mehmet Hoşoğlu
Recep Gökyer
Ankara ilçelerindeki bağımsızlar
Mamak:
Ümit Kızılpınar
Mustafa Güner
Altındağ:
Murat Kandemir
Pursaklar:
Cemil Yanık