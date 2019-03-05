Ankara'daki belediye başkanı adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Ankara Büyükşehir: Mehmet Özhaseki

Akyurt: Hilal Ayık

Altındağ: Asım Balcı

Ayaş: Burhan Demirbaş

Bala: Ahmet Buran

Beypazarı: Tuncer Kaplan

Çamlıdere: Hazım Caner Can

Çankaya: Amber Türkmen

Çubuk: Baki Demirbaş

Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi

Evren: Hüsamettin Ünsal

Güdül: Muzaffer Yalçın

Haymana: Özdemir Turgut

Kahramankazan: Serhat Oğuz

Kalecik: Duhan Kalkan

Keçiören: Turgut Altınok

Kızılcahamam: Süleyman Acar

Mamak: Murat Köse

Nallıhan: İsmail Öntaş

Pursaklar: Ayhan Yılmaz

Sincan: Murat Ercan

Şereflikoçhisar: Melih Memiş Çelik

Yenimahalle: Veysel Tiryaki

Milliyetçi Hareket Partisi

Etimesgut: Enver Demirel

Gölbaşı: Ramazan Şimşek

Polatlı: Mürsel Yıldızkaya

Cumhuriyet Halk Partisi

Ankara Büyükşehir: Mansur Yavaş

Çankaya: Alper Taşdelen

Yenimahalle: Fethi Yaşar

Mamak: Adnan Demirci

Etimesgut: Celal Çelik

Ayaş: Ali Başkaraağaç

Elmadağ: Adem Barış Aşkın

Güdül: Sevilay Akyüz

Haymana: Hacı Aysu

Kalecik: Hamza Alper Gümüş

Polatlı: Sami Çay

Saadet Partisi

Ankara Büyükşehir: Mesut Doğan

Akyurt: Yasin Çiftçi

Altındağ: Cemal Sertkaya

Ayaş: Cengiz Zeyrek

Bala: Soner Dalkıran

Beypazarı: İbrahim Demir

Çamlıdere: Mehmet Mermer

Çankaya: Hasan Çıplak

Çubuk: Süleyman Haksever

Elmadağ: Nuri Yurdakul

Etimesgut: Hakan Polat

Evren: Yusuf Yiğiter

Gölbaşı: Halil Adıgüzel

Güdül: Mehmet Avcı

Haymana: Aytekin Yüzer

Kahramankazan: Erol Öztürk

Kalecik: Mustafa Türkmen

Keçiören: Davut Açıkgöz

Kızılcahamam: Sedat Barun

Mamak: Seyit Mehmet Karagülle

Nallıhan: Murat Gür

Polatlı: Nasuh Reşat Ayar

Pursaklar: Muammer Gülap

Şereflikoçhisar: Mutlu Öcal

Yenimahalle: Mehmet Şahin

Demokratik Sol Parti

Ankara Büyükşehir: Haydar Yılmaz

Akyurt: Hanife Uludağ

Altındağ: Aydın Solhan

Ayaş: Ali Korçeren

Bala: Ejder Onursal

Beypazarı: Mehibe Çakmak

Çubuk: İsmail Hakkı Çetin

Elmadağ: Remzi Işıkdan

Etimesgut: Necati Şeyhoğlu

Evren: Halit Baykal

Gölbaşı: Abdullah Ayan

Güdül: Mustafa Çalışkan

Kahramankazan: Müzeyyen Demirkaya

Kalecik: Yaşar Güner

Keçiören: Kenan Üşenmez

Kızılcahamam: Rana Zengi

Mamak: Ali Türksoy

Polatlı: Mahir Akkar

Pursaklar: Ekrem Avanaş

Sincan: Mahmut Akyol

Şereflikoçhisar: Kenan Seven

İYİ Parti

Akyurt: Selami Ünür

Altındağ: Hasan Yalçıntaş

Bala: Necati Deli

Beypazarı: Veysel Ayık

Çamlıdere: Vefa Peçenek

Çubuk: Mustafa Aydos

Gölbaşı: Mahmut Aksoy

Güdül: Nurullah Ünsal

Kahramankazan: Fazıl Köremezli

Keçiören: Güçlü Şenel

Kızılcahamam: Coşkun Ünal

Nallıhan: Abdulfettah Güngör

Pursaklar: Hüseyin Burgaz

Şereflikoçhisar: Ercan Ertürk Alıcı

Sincan: Mehmet Arslan

Büyük Birlik Partisi

Sincan: Sabri Öz

Kalecik: Filiz Ulusoy

Çubuk: Hayrettin Bal

Gölbaşı: Serkan Yüksel

Altındağ: Enver Yılmaz

Polatlı: İsmail İlbağa

Etimesgut: Orhan Bozkurt

Akyurt: Lütfü Ercan

Pursaklar: Ebubekir Aktaş

Vatan Partisi

Ankara Büyükşehir: Tülin Oygür

Altındağ: Sefa Koçoğlu

Akyurt: Emilhan Güçlü

Ayaş: Hasan Dönmez

Bala: Engin Baybaş

Beypazarı: Filiz Kayaönü

Çamlıdere: Cem Karaca

Çankaya: Fırat Kayaönü

Çubuk: Dursun Keskin

Elmadağ: Yılmaz Şekerbay

Etimesgut: Gülser Bektaş

Evren: Kurtuluş Özgür Yıldız

Güdül: Bahri Erdem

Gölbaşı: Ergül Bezci

Haymana: Abdulkadir Uludağ

Kahramankazan: Aysel Timuroğlu

Kalecik: Timuçin Yarkın

Keçiören: Murat Ünal

Kızılcahamam: Sevim Deligöz

Mamak: Şen Yazgan

Nallıhan: Celal İlhan

Sincan: Perihan Karagöllü

Pursaklar: Agah Kutlu

Şereflikoçhisar: Altay Yücel

Bağımsız Türkiye Partisi

Ankara Büyükşehir: Mustafa Pak

Altındağ: Haydar Yıldız

Ayaş: Turgut Karadere

Bala: Bayram Güzel

Beypazarı: Aşur Özer

Çamlıdere: Mehmet Ali Türkcan

Çankaya: Murat Özilhan

Çubuk: İzzet Yaşar

Elmadağ: Abidin Uluyol

Etimesgut: Salih Türkyılmaz

Evren: Asım İnce

Gölbaşı: Mehmet Erkul

Güdül: Ömer Kılıç

Haymana: Cevdet Ayık

Kızılcahamam: İhsan Çetin

Kahramankazan: Mahir Ceylan

Kalecik: Zeki Mercan

Keçiören: Mevlüt Emre Vona

Mamak: Hüseyin Kuloğlu

Nallıhan: Rukiye Bıyıklı

Polatlı: Fahri Yılmaz

Pursaklar: Selim Oktay

Sincan: Okan Özgür Özturan

Şereflikoçhisar: Ali Şen

Yenimahalle: Faik Ünal Silier

Halkların Demokratik Partisi

Bala: Bülent Akbaş

Çankaya: Filiz Kerestecioğlu

Haymana: Tülay Serbest

Keçiören: Diyadin Fırat

Polatlı: Soner Özalp

Demokrat Parti

Çankaya: Abdullah Canbulat

Yenimahalle: Mert Demirhan

Keçiören: Hatice Özkan

Altındağ: Murat Gedikbaş

Kahramankazan: Ali Zafer Topşir

Haymana: Levent Koç

Polatlı: Birol Gökçe

Sincan: Mehmet Can

Mamak: Arif Varmış

Gölbaşı: Volkan Akpınar

Pursaklar: Çağrı Boyacı

Ayaş: Hayri Yorulmaz

Türkiye Komünist Partisi

Ankara Büyükşehir: Fatma Korur

Keçiören : İsmail Mürşil

Altındağ: Yusuf Şaylan

Sincan: Nadir Bakkal

Bağımsız adaylar

Büyükşehir Belediye Başkanlığı bağımsız adaylar:

Sabit Tekin

Mehmet Cerit

Meriç Meydan

Mehmet Hoşoğlu

Recep Gökyer

Ankara ilçelerindeki bağımsızlar

Mamak:

Ümit Kızılpınar

Mustafa Güner

Altındağ:

Murat Kandemir

Pursaklar:

Cemil Yanık