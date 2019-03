Ankara'daki belediye başkanı adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi



Ankara Büyükşehir: Mehmet Özhaseki



Akyurt: Hilal Ayık



Altındağ: Asım Balcı



Ayaş: Burhan Demirbaş



Bala: Ahmet Buran



Beypazarı: Tuncer Kaplan



Çamlıdere: Hazım Caner Can



Çankaya: Amber Türkmen



Çubuk: Baki Demirbaş



Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi



Evren: Hüsamettin Ünsal



Güdül: Muzaffer Yalçın



Haymana: Özdemir Turgut



Kahramankazan: Serhat Oğuz



Kalecik: Duhan Kalkan



Keçiören: Turgut Altınok



Kızılcahamam: Süleyman Acar



Mamak: Murat Köse



Nallıhan: İsmail Öntaş



Pursaklar: Ayhan Yılmaz



Sincan: Murat Ercan



Şereflikoçhisar: Melih Memiş Çelik



Yenimahalle: Veysel Tiryaki



Milliyetçi Hareket Partisi



Etimesgut: Enver Demirel



Gölbaşı: Ramazan Şimşek



Polatlı: Mürsel Yıldızkaya



Cumhuriyet Halk Partisi



Ankara Büyükşehir: Mansur Yavaş



Çankaya: Alper Taşdelen



Yenimahalle: Fethi Yaşar



Mamak: Adnan Demirci



Etimesgut: Celal Çelik



Ayaş: Ali Başkaraağaç



Elmadağ: Adem Barış Aşkın



Güdül: Sevilay Akyüz



Haymana: Hacı Aysu



Kalecik: Hamza Alper Gümüş



Polatlı: Sami Çay



Saadet Partisi



Ankara Büyükşehir: Mesut Doğan



Akyurt: Yasin Çiftçi



Altındağ: Cemal Sertkaya



Ayaş: Cengiz Zeyrek



Bala: Soner Dalkıran



Beypazarı: İbrahim Demir



Çamlıdere: Mehmet Mermer



Çankaya: Hasan Çıplak



Çubuk: Süleyman Haksever



Elmadağ: Nuri Yurdakul



Etimesgut: Hakan Polat



Evren: Yusuf Yiğiter



Gölbaşı: Halil Adıgüzel



Güdül: Mehmet Avcı



Haymana: Aytekin Yüzer



Kahramankazan: Erol Öztürk



Kalecik: Mustafa Türkmen



Keçiören: Davut Açıkgöz



Kızılcahamam: Sedat Barun



Mamak: Seyit Mehmet Karagülle



Nallıhan: Murat Gür



Polatlı: Nasuh Reşat Ayar



Pursaklar: Muammer Gülap



Şereflikoçhisar: Mutlu Öcal



Yenimahalle: Mehmet Şahin



Demokratik Sol Parti



Ankara Büyükşehir: Haydar Yılmaz



Akyurt: Hanife Uludağ



Altındağ: Aydın Solhan



Ayaş: Ali Korçeren



Bala: Ejder Onursal



Beypazarı: Mehibe Çakmak



Çubuk: İsmail Hakkı Çetin



Elmadağ: Remzi Işıkdan



Etimesgut: Necati Şeyhoğlu



Evren: Halit Baykal



Gölbaşı: Abdullah Ayan



Güdül: Mustafa Çalışkan



Kahramankazan: Müzeyyen Demirkaya



Kalecik: Yaşar Güner



Keçiören: Kenan Üşenmez



Kızılcahamam: Rana Zengi



Mamak: Ali Türksoy



Polatlı: Mahir Akkar



Pursaklar: Ekrem Avanaş



Sincan: Mahmut Akyol



Şereflikoçhisar: Kenan Seven



İYİ Parti



Akyurt: Selami Ünür



Altındağ: Hasan Yalçıntaş



Bala: Necati Deli



Beypazarı: Veysel Ayık



Çamlıdere: Vefa Peçenek



Çubuk: Mustafa Aydos



Gölbaşı: Mahmut Aksoy



Güdül: Nurullah Ünsal



Kahramankazan: Fazıl Köremezli



Keçiören: Güçlü Şenel



Kızılcahamam: Coşkun Ünal



Nallıhan: Abdulfettah Güngör



Pursaklar: Hüseyin Burgaz



Şereflikoçhisar: Ercan Ertürk Alıcı



Sincan: Mehmet Arslan



Büyük Birlik Partisi



Sincan: Sabri Öz



Kalecik: Filiz Ulusoy



Çubuk: Hayrettin Bal



Gölbaşı: Serkan Yüksel



Altındağ: Enver Yılmaz



Polatlı: İsmail İlbağa



Etimesgut: Orhan Bozkurt



Akyurt: Lütfü Ercan



Pursaklar: Ebubekir Aktaş



Vatan Partisi



Ankara Büyükşehir: Tülin Oygür



Altındağ: Sefa Koçoğlu



Akyurt: Emilhan Güçlü



Ayaş: Hasan Dönmez



Bala: Engin Baybaş



Beypazarı: Filiz Kayaönü



Çamlıdere: Cem Karaca



Çankaya: Fırat Kayaönü



Çubuk: Dursun Keskin



Elmadağ: Yılmaz Şekerbay



Etimesgut: Gülser Bektaş



Evren: Kurtuluş Özgür Yıldız



Güdül: Bahri Erdem



Gölbaşı: Ergül Bezci



Haymana: Abdulkadir Uludağ



Kahramankazan: Aysel Timuroğlu



Kalecik: Timuçin Yarkın



Keçiören: Murat Ünal



Kızılcahamam: Sevim Deligöz



Mamak: Şen Yazgan



Nallıhan: Celal İlhan



Sincan: Perihan Karagöllü



Pursaklar: Agah Kutlu



Şereflikoçhisar: Altay Yücel



Bağımsız Türkiye Partisi



Ankara Büyükşehir: Mustafa Pak



Altındağ: Haydar Yıldız



Ayaş: Turgut Karadere



Bala: Bayram Güzel



Beypazarı: Aşur Özer



Çamlıdere: Mehmet Ali Türkcan



Çankaya: Murat Özilhan



Çubuk: İzzet Yaşar



Elmadağ: Abidin Uluyol



Etimesgut: Salih Türkyılmaz



Evren: Asım İnce



Gölbaşı: Mehmet Erkul



Güdül: Ömer Kılıç



Haymana: Cevdet Ayık



Kızılcahamam: İhsan Çetin



Kahramankazan: Mahir Ceylan



Kalecik: Zeki Mercan



Keçiören: Mevlüt Emre Vona



Mamak: Hüseyin Kuloğlu



Nallıhan: Rukiye Bıyıklı



Polatlı: Fahri Yılmaz



Pursaklar: Selim Oktay



Sincan: Okan Özgür Özturan



Şereflikoçhisar: Ali Şen



Yenimahalle: Faik Ünal Silier



Halkların Demokratik Partisi



Bala: Bülent Akbaş



Çankaya: Filiz Kerestecioğlu



Haymana: Tülay Serbest



Keçiören: Diyadin Fırat



Polatlı: Soner Özalp



Demokrat Parti



Çankaya: Abdullah Canbulat



Yenimahalle: Mert Demirhan



Keçiören: Hatice Özkan



Altındağ: Murat Gedikbaş



Kahramankazan: Ali Zafer Topşir



Haymana: Levent Koç



Polatlı: Birol Gökçe



Sincan: Mehmet Can



Mamak: Arif Varmış



Gölbaşı: Volkan Akpınar



Pursaklar: Çağrı Boyacı



Ayaş: Hayri Yorulmaz



Türkiye Komünist Partisi



Ankara Büyükşehir: Fatma Korur



Keçiören : İsmail Mürşil



Altındağ: Yusuf Şaylan



Sincan: Nadir Bakkal



Bağımsız adaylar



Büyükşehir Belediye Başkanlığı bağımsız adaylar:



Sabit Tekin



Mehmet Cerit



Meriç Meydan



Mehmet Hoşoğlu



Recep Gökyer



Ankara ilçelerindeki bağımsızlar



Mamak:



Ümit Kızılpınar



Mustafa Güner



Altındağ:



Murat Kandemir



Pursaklar:



Cemil Yanık