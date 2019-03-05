Batman’daki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Batman: Murat Güneştekin
Kozluk: Veysi Işık
Gercüş: Gündüz Günaydın
Hasankeyf: Abdulvahap Kusen
Beşiri: Hüsamettin Akın
Sason: Muzaffer Arslan
Balpınar beldesi: Hüseyin Geylani
İkiköprü beldesi: Yakup Kıyanç
Yücebağ beldesi: Abdullah Bil
Kayapınar beldesi: Abdulmüttalip Bademci
Cumhuriyet Halk Partisi
Batman: Enver Erdem
Kozluk: Savaş Durmaz
Gercüş: Hamdiye Öner
Hasankeyf: Orhan Cihan
Beşiri: Genco Özel
Sason: Cuma Uçar
Balpınar beldesi: Kemal Demir
İkiköprü beldesi: Yalçın Kaya
Yücebağ beldesi: Tuncay Yaşar
Halkların Demokratik Partisi
Batman: Mehmet Demir
Kozluk: Nazime Avcı
Gercüş: Zeynep Oduncu
Hasankeyf: Mecit Tokdemir
Beşiri: Felek Özel
İkiköprü beldesi: Hatice Taş
Bekirhan beldesi: Gülistan Sönük
Milliyetçi Hareket Partisi
Batman: Hayrettin Bektaş
Kozluk: Sami Biçer
Gercüş: Cengiz Mutlu
Hasankeyf: Emine Yeşim Bil
Beşiri: Hamit Yıldız
Sason: Muhammed Fatih Açık
Balpınar beldesi: Şahin Peyçi
İkiköprü beldesi: Veysel Demirsoy
Yücebağ beldesi: Ahmet Halit Açık
Kayapınar beldesi: Zükrüllah Çelikal
Bekirhan beldesi: Okan Çetin
İYİ Parti
Batman: Abdullah Balcı
Kozluk: Fırat Şanlı
Sason: Muhammed Emin Yılmaz
Beşiri: Nevzat Yenidoğan
Hasankeyf: Ramazan Toğuç
Gercüş: Hayrettin Turan
Kayapınar Beldesi: İrem Çelik
Balpınar Beldesi: Faris Öner
İkiköprü Beldesi: Veysel Erdem
Yücebağ Beldesi: Ümit Salman
Bekirhan Beldesi: Bayram Ayhan
Saadet Partisi
Batman: İlhami Işık
Kozluk: Osman Alphan
Gercüş: Burhan Rençber
Hasankeyf: Muhammed Kaplan
Beşiri: Sait Karabulut
Sason: Orhan Tekin
Balpınar beldesi: İmameddin Ekmiş
İkiköprü beldesi: Fehmi Yaşar
Yücebağ beldesi: Atilla Çetinkaya
Kayapınar beldesi: Samir Özhan
Bekirhan beldesi: Yasin Sağdıç
Bağımsız Türkiye Partisi
Batman: Mehmet Şükrü Elbay
Türkiye Komünist Partisi
Hüseyin Kanariz
Demokrat Parti
Sevinç Sarıahmetoğlu
Demokratik Sol Parti
Muazzez Güvenbaş
Batman Bağımsız: Mehmet Feyyaz Ekmen
Hasankeyf Bağımsız: Veysi Dilekçi