﻿Batman’daki belediye başkanı adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Batman: Murat Güneştekin

Kozluk: Veysi Işık

Gercüş: Gündüz Günaydın

Hasankeyf: Abdulvahap Kusen

Beşiri: Hüsamettin Akın

Sason: Muzaffer Arslan

Balpınar beldesi: Hüseyin Geylani

İkiköprü beldesi: Yakup Kıyanç

Yücebağ beldesi: Abdullah Bil

Kayapınar beldesi: Abdulmüttalip Bademci

Cumhuriyet Halk Partisi

Batman: Enver Erdem

Kozluk: Savaş Durmaz

Gercüş: Hamdiye Öner

Hasankeyf: Orhan Cihan

Beşiri: Genco Özel

Sason: Cuma Uçar

Balpınar beldesi: Kemal Demir

İkiköprü beldesi: Yalçın Kaya

Yücebağ beldesi: Tuncay Yaşar

Halkların Demokratik Partisi

Batman: Mehmet Demir

Kozluk: Nazime Avcı

Gercüş: Zeynep Oduncu

Hasankeyf: Mecit Tokdemir

Beşiri: Felek Özel

İkiköprü beldesi: Hatice Taş

Bekirhan beldesi: Gülistan Sönük

Milliyetçi Hareket Partisi

Batman: Hayrettin Bektaş

Kozluk: Sami Biçer

Gercüş: Cengiz Mutlu

Hasankeyf: Emine Yeşim Bil

Beşiri: Hamit Yıldız

Sason: Muhammed Fatih Açık

Balpınar beldesi: Şahin Peyçi

İkiköprü beldesi: Veysel Demirsoy

Yücebağ beldesi: Ahmet Halit Açık

Kayapınar beldesi: Zükrüllah Çelikal

Bekirhan beldesi: Okan Çetin

İYİ Parti

Batman: Abdullah Balcı

Kozluk: Fırat Şanlı

Sason: Muhammed Emin Yılmaz

Beşiri: Nevzat Yenidoğan

Hasankeyf: Ramazan Toğuç

Gercüş: Hayrettin Turan

Kayapınar Beldesi: İrem Çelik

Balpınar Beldesi: Faris Öner

İkiköprü Beldesi: Veysel Erdem

Yücebağ Beldesi: Ümit Salman

Bekirhan Beldesi: Bayram Ayhan

Saadet Partisi

Batman: İlhami Işık

Kozluk: Osman Alphan

Gercüş: Burhan Rençber

Hasankeyf: Muhammed Kaplan

Beşiri: Sait Karabulut

Sason: Orhan Tekin

Balpınar beldesi: İmameddin Ekmiş

İkiköprü beldesi: Fehmi Yaşar

Yücebağ beldesi: Atilla Çetinkaya

Kayapınar beldesi: Samir Özhan

Bekirhan beldesi: Yasin Sağdıç

Bağımsız Türkiye Partisi

Batman: Mehmet Şükrü Elbay

Türkiye Komünist Partisi

Hüseyin Kanariz

Demokrat Parti

Sevinç Sarıahmetoğlu

Demokratik Sol Parti

Muazzez Güvenbaş

Batman Bağımsız: Mehmet Feyyaz Ekmen

Hasankeyf Bağımsız: Veysi Dilekçi