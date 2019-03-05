Bayburt'taki belediye başkanı adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Bayburt merkez: Fatih Yumak

Aydıntepe: Fatih Eraslan

Demirözü: Arslan Gürer

Cumhuriyet Halk Partisi

Bayburt merkez: Kağan Eraslan

Demirözü: Muhammet Yeşil

Milliyetçi Hareket Partisi

Bayburt merkez: Hükmü Pekmezci

Aydıntepe: Haşim Şentürk

Demirözü: Hicabi Kurtulmuş

 İYİ Parti

Bayburt merkez: Yunus Özyıldırım

Demirözü: Necati Fidan

Saadet Partisi

Bayburt merkez: Osman Nuri Temür

Aydıntepe: Sezgin İstemi

Demirözü : Hasip Niyazioğulları

Bağımsız Türkiye Partisi

Bayburt merkez: Nevriye Zor

Aydıntepe: Zeynep Yeşil

Demirözü: Ali Haydar Ayvaz

Demokratik Sol Parti

Bayburt merkez: Murat Çikot

Aydıntepe: Hafize Başer

Demirözü: Celal Kara

Türkiye Komünist Partisi

Bayburt merkez: Özgün Can

Bağımsız adaylar

Bayburt merkez: Mehmet Emir