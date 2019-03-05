Bayburt'taki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Bayburt merkez: Fatih Yumak
Aydıntepe: Fatih Eraslan
Demirözü: Arslan Gürer
Cumhuriyet Halk Partisi
Bayburt merkez: Kağan Eraslan
Demirözü: Muhammet Yeşil
Milliyetçi Hareket Partisi
Bayburt merkez: Hükmü Pekmezci
Aydıntepe: Haşim Şentürk
Demirözü: Hicabi Kurtulmuş
İYİ Parti
Bayburt merkez: Yunus Özyıldırım
Demirözü: Necati Fidan
Saadet Partisi
Bayburt merkez: Osman Nuri Temür
Aydıntepe: Sezgin İstemi
Demirözü : Hasip Niyazioğulları
Bağımsız Türkiye Partisi
Bayburt merkez: Nevriye Zor
Aydıntepe: Zeynep Yeşil
Demirözü: Ali Haydar Ayvaz
Demokratik Sol Parti
Bayburt merkez: Murat Çikot
Aydıntepe: Hafize Başer
Demirözü: Celal Kara
Türkiye Komünist Partisi
Bayburt merkez: Özgün Can
Bağımsız adaylar
Bayburt merkez: Mehmet Emir