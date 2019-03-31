Oy kullanmaya eşi Semiha Yıldırım ve iki torunuyla gelen Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bugün İstanbul’da ve Türkiye’nin 80 vilayetinde yerel seçimler yapılıyor. Yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz. Seçimler demokrasinin bayramıdır. Bugün, gelecek 5 yıl için yerel yöneticilerimizi seçeceğiz, biz de oyumuzu kullandık. İstanbul için, 39 ilçemiz için, Tuzla için hayırlı uğurlu olsun. Seçimler kerdeşliğimiz, beraberliğimiz ve ortak geleceğimiz için hayırlara vesile olsun.

Keyifli bir kampanya yürüttük. İstanbul’u en az iki kez turladık. Çok güzel anılarımız oldu, sohbetlerimiz oldu. İstanbul ve İstanbulluları dinledik. Şimdi artık İstanbul için çalışma, hizmet üretme ve proje zamanı."



Binali Yıldırım, torunlarıyla ilgili bir soruya, “Bu özel ve mutlu günde bizi yalnız bırakmadılar. Hepsi bu kadar değil, 6’dan iki tanesi, kurayla belirledik.” dedi.