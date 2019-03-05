Bingöl’deki belediye başkanı adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Bingöl (Merkez) : Erdal Arıkan

Ilıcalar beldesi: Mehmet Akif Günerigök

Sancak beldesi: Nusret Koçin

Adaklı: Zeki Işık

Genç: Mehmet Zeki Dirik

Karlıova: Veysi Bingöl

Kiğı: Hikmet Özüağ

Solhan: Abdulhakim Yıldız

Arakonak beldesi: Mustafa Döner

Yayladere: Nurettin Barış

Yedisu: Hüseyin Gülçiçek

Cumhuriyet Halk Partisi

Bingöl: Vahdettin Uzunyayla

Adaklı: Şahin İşin

Genç: Serhat Nazlı

Kiğı: Yılmaz Gündüz

Solhan: Ertan Turğut

Yayladere: Sabri Akyürek

Yedisu: Veysel Yaygan

Milliyetçi Hareket Partisi

Bingöl: Mehmet Ziya Buyankara

Ilıcalar beldesi: Eşref Varol

Sancak beldesi: Erdem Evran

Adaklı: Erdal Almalı

Genç: Mehmet Tartar

Karlıova: Muammer Alan

Kiğı: Nazif Hassoylu

Solhan: İbrahim Sönmez

Arakonak beldesi: Emrah Tezel

Yayladere: Mehmet Duransel

Yedisu: Ömer İsen

Halkların Demokratik Partisi

Bingöl: Hişyar Özsoy

Sancak beldesi: Ahmet Balaman

Adaklı: Selim Güvenç

Genç: Sadullah Örkün

Karlıova: Özkan Bingöl

Kiğı: Hüsnü Alkan

Solhan: Mehmet Sıdık Çeliker

Yayladere: Yusuf Bedir

Yedisu: Mustafa Adıbeli

Saadet Partisi

Bingöl: Musa Ahmet Kaya

Ilıcalar beldesi: Abdullah Açık

Sancak beldesi: Yılmaz Gülek

Adaklı: Sacit Almalı

Genç: Abdullah Pınar

Karlıova: Ali İmran Taşçı

Kiğı: Recep Tayyip Sağızlı

Solhan: Mehmet Emin Düşen

Arakonak beldesi: Mahmut Karagöz

Yayladere: Mahmut Aktaş

Yedisu: Resul Güdek

Bağımsız Türkiye Partisi

Bingöl merkez: Bayram Kavak

Adaklı: Bahar Selçik

Genç: Ayşe Şadinoğlu

Karlıova: Abdullah Oğuzhan

Kiğı: Leyla Ay

Solhan: Fethi Gezen

Yayladere:Abdulkadir Oğuzhan

Yedisu: Fatma Betül Kıvrık

Türkiye Komünist Partisi

Bingöl merkez: Mesut Bayram

Demokratik Sol Parti

Bingöl merkez: Ahmet Özdil

Solhan: Abdulkerim Özdemir

Büyük Birlik Partisi

Bingöl merkez: Şeref Varolgüneş

Adaklı: Mehmet Şirin Telli

Bağımsız adaylar

Genç: Hasan Özce

Genç: Muzafer Artar

Solhan: Hasan Kaya