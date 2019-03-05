Bingöl’deki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Bingöl (Merkez) : Erdal Arıkan
Ilıcalar beldesi: Mehmet Akif Günerigök
Sancak beldesi: Nusret Koçin
Adaklı: Zeki Işık
Genç: Mehmet Zeki Dirik
Karlıova: Veysi Bingöl
Kiğı: Hikmet Özüağ
Solhan: Abdulhakim Yıldız
Arakonak beldesi: Mustafa Döner
Yayladere: Nurettin Barış
Yedisu: Hüseyin Gülçiçek
Cumhuriyet Halk Partisi
Bingöl: Vahdettin Uzunyayla
Adaklı: Şahin İşin
Genç: Serhat Nazlı
Kiğı: Yılmaz Gündüz
Solhan: Ertan Turğut
Yayladere: Sabri Akyürek
Yedisu: Veysel Yaygan
Milliyetçi Hareket Partisi
Bingöl: Mehmet Ziya Buyankara
Ilıcalar beldesi: Eşref Varol
Sancak beldesi: Erdem Evran
Adaklı: Erdal Almalı
Genç: Mehmet Tartar
Karlıova: Muammer Alan
Kiğı: Nazif Hassoylu
Solhan: İbrahim Sönmez
Arakonak beldesi: Emrah Tezel
Yayladere: Mehmet Duransel
Yedisu: Ömer İsen
Halkların Demokratik Partisi
Bingöl: Hişyar Özsoy
Sancak beldesi: Ahmet Balaman
Adaklı: Selim Güvenç
Genç: Sadullah Örkün
Karlıova: Özkan Bingöl
Kiğı: Hüsnü Alkan
Solhan: Mehmet Sıdık Çeliker
Yayladere: Yusuf Bedir
Yedisu: Mustafa Adıbeli
Saadet Partisi
Bingöl: Musa Ahmet Kaya
Ilıcalar beldesi: Abdullah Açık
Sancak beldesi: Yılmaz Gülek
Adaklı: Sacit Almalı
Genç: Abdullah Pınar
Karlıova: Ali İmran Taşçı
Kiğı: Recep Tayyip Sağızlı
Solhan: Mehmet Emin Düşen
Arakonak beldesi: Mahmut Karagöz
Yayladere: Mahmut Aktaş
Yedisu: Resul Güdek
Bağımsız Türkiye Partisi
Bingöl merkez: Bayram Kavak
Adaklı: Bahar Selçik
Genç: Ayşe Şadinoğlu
Karlıova: Abdullah Oğuzhan
Kiğı: Leyla Ay
Solhan: Fethi Gezen
Yayladere:Abdulkadir Oğuzhan
Yedisu: Fatma Betül Kıvrık
Türkiye Komünist Partisi
Bingöl merkez: Mesut Bayram
Demokratik Sol Parti
Bingöl merkez: Ahmet Özdil
Solhan: Abdulkerim Özdemir
Büyük Birlik Partisi
Bingöl merkez: Şeref Varolgüneş
Adaklı: Mehmet Şirin Telli
Bağımsız adaylar
Genç: Hasan Özce
Genç: Muzafer Artar
Solhan: Hasan Kaya
Bingöl’de yarışacak belediye başkanı adayları (2019 yerel seçim)
Anadolu Ajansı2019 Yerel Seçim
31 Mart yerel seçimlerinde Bingöl’de yarışacak adaylar belli oldu.
Bingöl’deki belediye başkanı adayları şunlar: