Bitlis'teki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Bitlis merkez : Nesrullah Tanğlay (Cumhur İttifakı)
Tatvan: Mehmet Emin Geylani
Ahlat: Abdulalim Mümtaz Çoban (Cumhur İttifakı)
Adilcevaz: Necati Gürsoy
Güroymak: Mehdi Subaşı
Hizan: Arif Taylan
Mutki: Vahdettin Barlak (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Bitlis merkez : Burhan Küsem
Tatvan: Nazım Göçmen
Ahlat: Mazlum Şahin
Adilcevaz: M. Reşit Önal
Güroymak: Şefik Aysoy
Hizan: Süleyman Baştürk
Mutki: Tahir Bakır
Milliyetçi Hareket Partisi
Tatvan: Abdulkerim Akay
Adilcevaz: Ceyhan Batar
Güroymak: Hakan Azbay
Hizan: Eyüp Üste
İYİ Parti
Bitlis merkez : Mehet Piran Aslın
Tatvan: Derviş Ağır
Adilcevaz: Cengiz Uluğ
Güroymak: Güven Öztürk
Hizan: Selehattin Sadak
Mutki: Zübeyir Dalga
Halkların Demokratik Partisi
Bitlis merkez : Faruk İşlek
Tatvan: Habip Yeşiltepe
Ahlat: Seracettin Günbay
Adilcevaz: Nevzat Köstekçi
Güroymak: Hikmet Taşdemir
Hizan: Erkan Çetin
Mutki: İrfan Hülagü
Saadet Partisi
Bitlis merkez : Yaşar Buhan
Tatvan: Yunus Cengiz
Ahlat: Şahabettin Gökbulak
Adilcevaz: Adnan Göksoy
Güroymak: Alican Doğanalp
Hizan: Cezail Aktaş
Mutki: Mustafa Şemsettin Yer
Bağımsız Türkiye Partisi
Bitlis merkez : Bülten Mutluay
Tatvan: Hüseyin Özmen
Güroymak: Gülten Kucum
Mutki: İbrahim Sinan Kökçü
Demokratik Sol Parti
Bitlis merkez : Tuğçe Tekçe
Türkiye Komünist Partisi
Bitlis merkez: Cafer Ömürden Cengiz
Demokrat Parti
Bitlis merkez: Ömer Uygun
Tatvan: Hakan Üzgen
Mutki: Safiyettin Yıldız
Güroymak: Kenan Caf
Büyük Birlik Partisi
Hizan: Ramazan Şimşek
Güroymak: Bülent Aslanhan
Ahlat: Zübeyde Altınkuşak