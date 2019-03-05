Bitlis'teki belediye başkanı adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Bitlis merkez : Nesrullah Tanğlay (Cumhur İttifakı)

Tatvan: Mehmet Emin Geylani

Ahlat: Abdulalim Mümtaz Çoban (Cumhur İttifakı)

Adilcevaz: Necati Gürsoy

Güroymak: Mehdi Subaşı

Hizan: Arif Taylan

Mutki: Vahdettin Barlak (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi

Bitlis merkez : Burhan Küsem

Tatvan: Nazım Göçmen

Ahlat: Mazlum Şahin

Adilcevaz: M. Reşit Önal

Güroymak: Şefik Aysoy

Hizan: Süleyman Baştürk

Mutki: Tahir Bakır

Milliyetçi Hareket Partisi

Tatvan: Abdulkerim Akay

Adilcevaz: Ceyhan Batar

Güroymak: Hakan Azbay

Hizan: Eyüp Üste

 İYİ Parti

Bitlis merkez : Mehet Piran Aslın

Tatvan: Derviş Ağır

Adilcevaz: Cengiz Uluğ

Güroymak: Güven Öztürk

Hizan: Selehattin Sadak

Mutki: Zübeyir Dalga

Halkların Demokratik Partisi

Bitlis merkez : Faruk İşlek

Tatvan: Habip Yeşiltepe

Ahlat: Seracettin Günbay

Adilcevaz: Nevzat Köstekçi

Güroymak: Hikmet Taşdemir

Hizan: Erkan Çetin

Mutki: İrfan Hülagü

Saadet Partisi

Bitlis merkez : Yaşar Buhan

Tatvan: Yunus Cengiz

Ahlat: Şahabettin Gökbulak

Adilcevaz: Adnan Göksoy

Güroymak: Alican Doğanalp

Hizan: Cezail Aktaş

Mutki: Mustafa Şemsettin Yer

Bağımsız Türkiye Partisi

Bitlis merkez : Bülten Mutluay

Tatvan: Hüseyin Özmen

Güroymak: Gülten Kucum

Mutki: İbrahim Sinan Kökçü

Demokratik Sol Parti

Bitlis merkez : Tuğçe Tekçe

Türkiye Komünist Partisi

Bitlis merkez: Cafer Ömürden Cengiz

Demokrat Parti

Bitlis merkez: Ömer Uygun

Tatvan: Hakan Üzgen

Mutki: Safiyettin Yıldız

Güroymak: Kenan Caf

Büyük Birlik Partisi

Hizan: Ramazan Şimşek

Güroymak: Bülent Aslanhan

Ahlat: Zübeyde Altınkuşak