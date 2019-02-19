Bodrum Belediye Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Demokrat Partiden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını açıkladı.



Kocadon'a, Menteşe ilçesinde seçim merkezinin açılışında DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da eşlik etti.



Uysal, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının Mehmet Kocadon olduğunu söyledi.



Mehmet Kocadon ise CHP yönetimini eleştirerek, kendisinin sürekli oyalandığını ifade etti.



Kocadon, CHP'den mevcut Büyükşehir Belediye Başkanının açıklanmasının ardından kendisine hayırlı olsun dileğinde bulunduğunu dile getirdi.



Konuşmasında Muğla'nın iyi yönetilemediğini savunan Kocadon, "Muğla'yı yönetenler Muğla bir dediler fakat bin parçaya böldüler. Eşit paylaşım, eşit yönetim yapacağız. Muğlalılar mahkum değil. Demokrat Parti var. Muğlayı bir dünya markası haline getireceğiz” dedi.



Konuşmaların ardından Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçim bürosunun açılış kurdelesini İl Başkanı İsmet Köse, Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon ile kesti.

