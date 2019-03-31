İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, konuşmasına, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde şehit olan askere Allah'tan rahmet dileyerek başladı.



Seçim sonuçlarının ülke ve millet için hayırlı olması dileğinde bulunan Akşener, sandığa gidip iradesini beyan eden bütün vatandaşlara teşekkür etti.



Sandığın milli iradenin tecellisindeki en önemli adres olduğunu vurgulayan Akşener, "Ve bu adres, bugün itibarıyla bir kez daha mesajını vermiş ve iktidar partilerini uyarmıştır." ifadesini kullandı.



İktidarın milletin dertlerini unuttuğunu savunan Akşener, şöyle devam etti:



"(Bu seçimde iktidar partilerini uyarın, kulağını çekin ki milletimizi hatırlasın, dertleriyle ilgilensin) dedim.



31 Mart seçiminin sonuçları, siyasette rekabetin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterecektir.



Bu seçim bir ittifaklar seçimiydi. Ve Millet İttifakı, milletin duygularına tercüman olarak, başarılı bir sonuç aldı. Siyasette rekabet aziz milletimizin işine yarar. İktidar kendine çeki düzen vermek zorunda kalır. Vatandaşın haliyle, sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalır. Aziz milletimiz bu seçimde verdiği mesajla, işte bu sürecin önünü açmıştır. Bugünden itibaren, iktidar partileri, unuttukları milletimizi hatırlamak, sesine kulak vermek zorundadır."



Türk milletinin bir demokrasi kültürü bulunduğuna işaret eden Akşener, "Millet, kötü gidişe 'dur' demek için, iktidar partilerinin kulağını çekmiş, Millet İttifakı'na güç katmıştır.



Bu seçimin galibi Millet İttifakı'dır. İYİ Parti'nin Millet İttifakı'na kattığı güç ortadadır.



Bugünden itibaren, yalnız iktidar partileri değil, muhalefet partileri de attıkları her adımı dikkatle hesaplamak durumundadır. Bu bir sorumluluk, aynı zamanda milletimizin de emridir." değerlendirmesinde bulundu.



"MİLLETİMİZİN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bu seçimin en kıymetli sonucunun, nifak değil birliğin, fitne değil kardeşliğin, düşmanlık değil sevginin, iftira değil iyiliğin, tehdit değil cesaretin kazanması olduğunu belirten Akşener, "Bu seçimin sonucuna 'yendik' demeyeceğiz.

Evet bu bir başarıdır.

Yalnızca milletimizin sorunlarına çözüm yolunda alınmış bir başarıdır. Milletimizin omuzlarımıza yüklediği bu görevin farkındayız.

Ve hiç tereddüt olmasın ki, dünden daha büyük bir azim ve kararlılıkla, milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



Meral Akşener, Millet İttifakı seçmenlerine, abartılı sevinç gösterilerinden kaçınmaları uyarısında bulunarak, "Eşinizi-dostunuzu, arkadaşınızı, komşunuzu incitmeyin.

Bu sonuç, milletin çocuklarının birbirlerine karşı kazandığı bir zafer değildir.

Bunu asla unutmayalım." dedi.



"TÜRK MİLLETİ ALTERNATİFSİZ DEĞİLDİR"

Bunun bir sonuç değil, başlangıç olduğunu ve asıl görevin yeni başladığına değinen Akşener, şunları kaydetti:



"Sayın Cumhurbaşkanı'na da bir kez daha çağrıda bulunuyorum, milleti germeyin, yormayın, bıktırmayın.

Yarından itibaren düşmanlık diline bir son verin.

Kırdığınız kalpleri ve incittiğiniz gönülleri tamir edin.

Böyle yapmanız hem millet hayrına hem de sizin yararınıza olur.



Daha görev süreniz var.

Bu süreyi, seçimden çıkan dersle iyi değerlendirin.



Atacağınız her doğru adımda destekleyeceğimizi, atacağınız yanlış adımda da Türk milleti adına karşınızda dimdik duracağımızı bilin.



Bilin ki milletimize kibirle ve üstten bakmaya devam ederseniz, Türk milleti alternatifsiz değildir, Türk Devleti ve Türk milleti sahipsiz değildir."



Akşener, Millet İttifakı'nın hayata geçmesinde büyük özen ve anlayış gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.



"SAYIN İMAMOĞLU KAZANMIŞ OLACAKTIR"

Akşener, Uşak ve Balıkesir'de adaylarının önde olduğunu ancak bu illerde yaşanan bazı karışıklıkların giderilmesi 2 milletvekilini bölgeye gitmek üzere yola çıktığını vurguladı.



Meral Akşener, İstanbul'u en başından itibaren CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun alacağına inandığını sözlerine ekledi.

