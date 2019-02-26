Seçim çalışmaları kapsamında Düzce'ye gelen Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ilk olarak partisinin Gümüşova ilçesindeki seçim ofisinin açılışına katıldı.



Açılışın ardından esnafı ziyaret eden Akşener, daha sonra partisinin il başkanlığına geçti.



Burada gazetecilere açıklama yapan Akşener, Millet İttifakı'nın ortak adayı olan Düzce Belediye Başkan Adayı Ömer Küçük'e destek için ziyaretler yaptığını söyledi.



İYİ Parti'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamayınca Demokrat Parti'den aday gösterilen Burhanettin Kocamaz'ın adaylığına değinen Akşener, şöyle devam etti:"Biz Mersin'de içimizden ihanete uğradık. Bir kumpasla, bir komployla karşı karşıya kaldık. Önlemlerini almaya çalıştık. Dolayısıyla hukuk guguk olmuş ve yüzde 100 Sayın Kocamaz haklı olmasına rağmen, Yüksek Seçim Kurulu hatta YSK Başkanı Sadi Güven bizim temsilcimizle dalga geçerek, alay ederek 'Git genel başkanına söyle, çok gayret ettim' gibi gayriciddi bir tavırla, bir karar aldı."

Akşener, bugün Ankara'da Kocamaz'la bir araya gelerek, iki formül üzerinde görüşeceklerini sözlerine ekledi.



Kentte bazı ziyaretlerde bulunan Akşener, ilk olarak sigara içen gençlere uyarıda bulunduğu için darbedildiği öne sürülen 91 yaşındaki emekli vaiz Mustafa Necati Erdem'i, Azmimilli Mahallesi'nde bulunan evinde ziyaret etti.



Ziyarette "geçmiş olsun" temennisini ileten Akşener, Erdem'in elini öperek, evden ayrıldı.

Daha sonra Hamidiye Mahallesi'ne geçen Akşener, buradaki Salı Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, alışveriş yaptı.



Akşener, son olarak kent merkezinde trafiğe kapalı Gaziantep Caddesi ve Spor Sokak'ta bulunan dükkanları ziyaret etti ve vatandaşlarla çay içti.