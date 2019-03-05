Bursa'daki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Bursa Büyükşehir: Alinur Aktaş (Cumhur İttifakı)
Osmangazi: Mustafa Dündar (Cumhur İttifakı)
Nilüfer: Necati Şahin (Cumhur İttifakı)
Yıldırım: Oktay Yılmaz (Cumhur İttifakı)
Büyükorhan: Ahmet Korkmaz (Cumhur İttifakı)
Gemlik: Berkay Bulut (Cumhur İttifakı)
Gürsu: Mustafa Işık (Cumhur İttifakı)
Harmancık: Yılmaz Ataş (Cumhur İttifakı)
İnegöl: Alper Taban (Cumhur İttifakı)
İznik: Kağan Mehmet Usta (Cumhur İttifakı)
Karacabey: Ali Özkan (Cumhur İttifakı)
Keles: Mehmet Keskin (Cumhur İttifakı)
Kestel: Önder Tanır (Cumhur İttifakı)
Mudanya: Ahmet Murat Ünal (Cumhur İttifakı)
Mustafakemalpaşa: Mehmet Kanar (Cumhur İttifakı)
Orhaneli: Ali Aykurt (Cumhur İttifakı)
Orhangazi: Bekir Aydın (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Bursa Büyükşehir: Mustafa Bozbey (Millet İttifakı)
Osmangazi: Erkan Aydın (Millet İttifakı)
Nilüfer: Turgay Erdem (Millet İttifakı)
Yıldırım: Özgür Erdursun (Millet İttifakı)
Gemlik: Mehmet Uğur Sertaslan (Millet İttifakı)
Gürsu: Funda Türkcoş Pekiner (Millet İttifakı)
Harmancık: Ahmet Tufan (Millet İttifakı)
Kestel: Yıldıray Atlı (Millet İttifakı)
Mudanya: Hayri Türkyılmaz (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Yenişehir: Davut Aydın (Cumhur İttifakı)
İYİ Parti
Büyükorhan: Kamil Mehmet Acaroğlu (Millet İttifakı)
İnegöl: Hakan Özdemir (Millet İttifakı)
İznik: Kenan Karakaş (Millet İttifakı)
Karacabey: Ayhan Tayfur (Millet İttifakı)
Keles: Ali Işık (Millet İttifakı)
Mustafakemalpaşa: Şükrü Erdem (Millet İttifakı)
Orhaneli: İsmail Asa (Millet İttifakı)
Orhangazi: İsmail Yılmaz (Millet İttifakı)
Yenişehir: Ercan Özel (Millet İttifakı)
Saadet Partisi
Bursa Büyükşehir: Mehmet Atmaca
Osmangazi: Gökhan Gerçek
Nilüfer: Mehmet Cihan Terzioğlu
Yıldırım: Sadettin Sadi Sesli
Büyükorhan: İsmail Şaşkın
Gemlik: Adnan Bıyıklı
Gürsu: Reşat Kumbasar
Harmancık: Ahmet Kaya
İnegöl: Hasan Eroğlu
İznik: Mehmet Turan
Karacabey: Zeynel Abidin Koçak
Keles: Fehmi Narin
Kestel: Mehmet Akbaba
Mudanya: Nebi Yurtsever
Mustafakemalpaşa: Sönmez Duman
Orhaneli: Ömer Din
Orhangazi: Mehmet Emin Mücahit Hatipoğlu
Yenişehir: Mehmet Kaya
Bağımsız Türkiye Partisi
Bursa Büyükşehir: Şevket Tamaç
Nilüfer: Serdal Hisar
Mudanya: İsmail Tuna
Osmangazi: Hakan Özkul
Gürsu: Ergün Koçak
Karacabey: Mehmet Yaşar Anteplioğlu
İznik: Muhammet Yeşilyurt
Yıldırım: Hasan Kazancı
Yenişehir: Cemil Bale
Kestel: Abdulkadir Sarı
Gemlik: Ali Yetkin
Keles: Ali Garaçoğlu
Gemlik: Erhan Doğan
Orhangazi: Muhammet Ali Varlı
Mustafakemalpaşa: Necip Albayrak
Türkiye Kominist Partisi
Bursa Büyükşehir: Mehmet Yavuzkan
Vatan Partisi
Bursa Büyükşehir: Suna Soydaş Fırat
Osmangazi: Doğan Atasoy
Yıldırım: Arzu Bitirgiç
Nilüfer: Mustafa Enver Yılmaz
Mudanya: İsmail Tıkır
Gürsu: Osman Erinç
Karacabey: Rıfat Narhın
İznik: Hamdi Tekdemir
Yenişehir: Feridun Öztürk
Kestel: Gülten Seytin
Gemlik: Canan Bölük
Keles: Nurettin Atış
İnegöl: Mehmet Atlı
Mustafakemalpaşa: Mehmet Emin Akan
Harmancık: Gülşah Öztürk
Demokrat Parti
Bursa Büyükşehir: Metin Engin
Osmangazi: Nazif Kara
Nilüfer: Muhittin Değirmenci
Yıldırım: Mustafa Ertemür
Mudanya: Erkan Can
Gürsu: Erkan Özkan
Karacabey: Ergin Koç
İznik: Mustafa Bilgiç
Yenişehir: Müzeyyen Ünlü
Kestel: Aynur Bilgiç
Gemlik: Sadullah Gülşen
Keles: Kaya Ali Argın
İnegöl: Aydın Savaş
Orhangazi: Çetin Çoklar
Mustafakemalpaşa: Orhan Alper
Demokratik Sol Parti
Bursa Büyükşehir: Ahmet Murat Özbilge
Yıldırım: Bahattin Kuşoğlu
Mudanya: Engin Tokgöz
Osmangazi: Kıvanç Bozacı
Gürsu: Hüseyin Cinemre
İznik: Cemal Güneş
Yenişehir: Mehmet Muammer Çelik
Kestel: Mahmut Demir
Gemlik: Ahmet Yılmaztürk
İnegöl: Halil Büyükışıklar
Orhangazi: İbrahim İnce
Mustafakemalpaşa: Ahmet Olcay Akıncı
Büyük Birlik Partisi
Osmangazi: Şaban Demir
Yıldırım: Ayhan Özbek
Yenişehir: Hasan Uslu
Kestel: Ömer Ünsal
Gemlik: Hacı Ömer Yavuz
İnegöl: Selahattin Çelt
Mustafakemalpaşa: Hüseyin Has
Halkların Demokratik Partisi
Yenişehir: Halil Akyün
İnegöl: Kemal Doğan
Bağımsız aday
Bursa Büyükşehir: Osman Uğur
Yıldırım: Muammer Akın
İnegöl: Ahmet Cebe - Kani Ahmet Erbay
Orhangazi: Engin Yavuz