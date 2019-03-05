Çanakkale’deki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Çanakkale Belediyesi: Ayhan Gider (Cumhur İttifakı)
Merkez Kepez Beldesi: Alper Altınok
Ayvacık: Mehmet Ünal Şahin
Ayvacık Küçükkuyu Beldesi: Halil Zahit Mert
Biga: Bülent Erdoğan
Biga Karabiga Beldesi: Ahmet Elbi
Biga Gümüşçay Beldesi: Adnan Pastırmacı
Bayramiç: Saadettin Arslan
Çan: Abdurrahman Kuzu
Çan Terzialan Beldesi: Tuncay Göymen
Yenice: Veysel Acar
Yenice Kalkım Beldesi: İbrahim Taşkın
Eceabat: Adem Ejder
Gelibolu: Bülent Çetin
Gelibolu Evreşe Beldesi: Ali Kamil Soyuak
Gelibolu Kavakköy Beldesi: Yağmur Erçoban
Lapseki: Eyüp Yılmaz
Lapseki Çardak Beldesi: Ahmet Öztürk
Lapseki Umurbey Beldesi: Nail Pekşen
Ezine: Güray Yüksel
Ezine Geyikli Beldesi: Mevlüt Oruçoğlu
Gökçeada: Muzaffer Dağlar
Bozcaada: Erdoğan Madak
Cumhuriyet Halk Partisi
Çanakkale Belediyesi: Ülgür Gökhan (Millet İttifakı)
Merkez Kepez Beldesi: Birol Aslan
Ayvacık: Mesut Bayram
Ayvacık Küçükkuyu Beldesi: Cengiz Balkan
Biga: İsmail Işık
Biga Karabiga Beldesi: Muzaffer Karataş
Biga Gümüşçay Beldesi: Engin Özalp
Bayramiç: Mert Uygun
Çan: Bülent Öz
Çan Terzialan Beldesi: Feride Demirbaş
Eceabat: Metin Övün
Gelibolu: Mustafa Özacar
Gelibolu Evreşe Beldesi: Şefik Ay
Gelibolu Kavakköy Beldesi: Necati Kopça
Lapseki Umurbey Beldesi: Erdal Doğan
Lapseki Çardak Beldesi: Metin Semerci
Ezine: Halil Büyükerol
Ezine Geyikli Beldesi: Ercan Yılmaz
Bozcaada: Hakan Can Yılmaz
Milliyetçi Hareket Partisi
Merkez Kepez Beldesi: Serkan Ön
Ayvacık: Selçuk Gedik
Ayvacık Küçükkuyu Beldesi: Mualla Tunçel
Bayramiç: Şuayip Başaran
Çan Terzialan Beldesi: Arif Yumuşak
Yenice: Levent Akyol
Yenice Kalkım Beldesi: Özgür Demirtaş
Eceabat: Engin Derse
Gelibolu: Mehmet Eligül
Gelibolu Kavak Beldesi: İbrahim Bartın
Gelibolu Evreşe Beldesi: Fatih Erer
Lapseki Umurbey Beldesi: Aliye Ertopçu
Ezine: Ali Teyfik Aytimurer
Ezine Geyikli Beldesi: Doğan Labar
Gökçeada: Ertan Erdoğan
Bozcaada: Özgür Acar
İYİ Parti
Yenice: Osman Nuri Duran
Eceabat: Saim Zileli
Lapseki: Gani Mehmet Ekim
Ezine: Zühtü Şansal Erdil
Gökçeada: Ünal Çetin (Millet İttifakı)
Saadet Partisi
Çanakkale Belediyesi: Cemil Pehlivan
Merkez Kepez Beldesi: Ramazan Doğan
Ayvacık: Faruk Gönül
Ayvacık Küçükkuyu Beldesi: Erbah Ustaoğlu
Biga: Adnan Kömürcü
Biga Karabiga Beldesi: Hamidullah Orakçı
Biga Gümüşçay Beldesi: Zekai Uluçay
Bayramiç: Ali Algül
Çan: Orhan Görmez
Çan Terzialan Beldesi: Tayyip Talha Peker
Yenice: İsmail Tütüncü
Yenice Kalkım Beldesi: Hüseyin Karakaçan
Eceabat: Cumhur Aydın
Gelibolu: Bünyamin Ünlü
Gelibolu Evreşe Beldesi: Hamit Puhaloğlu
Gelibolu Kavakköy Beldesi: Mehmet Yenice
Lapseki: Ayhan Söndür
Lapseki Çardak Beldesi: Ramazan Saltuk Buğra Güleç
Lapseki Umurbey Beldesi: Osman Semi Ceylan
Ezine: Mustafa Erol
Ezine Geyikli Beldesi: Bülent Kardaş
Gökçeada: Kadir Baş
Bozcaada: Hüseyin Algül
Bağımsız Türkiye Partisi
Çanakkale Belediyesi: Şehabettin Kısa
Merkez Kepez Beldesi: Necat Acar
Büyük Birlik Partisi
Çanakkale Belediyesi: Hakan Havuz
Demokratik Sol Parti
Çanakkale Belediyesi: Aydeniz Taşova
Merkez Kepez Beldesi: Erhan Özel
Ayvacık Küçükkuyu Beldesi: Melike As
Vatan Partisi
Gelibolu: Serkan Özbakır
Gelibolu Kavak Beldesi: Serkan Avcı
Biga: Hüseyin Çimen
Türkiye Komünist Partisi
Çanakkale Belediyesi: Reyhan Yıldırım
Gökçeada: Ferruh Taşdelen
Çanakkale Bağımsız
Çanakkale Belediyesi: İlyas Terzi
Merkez Kepez Beldesi: Gökhan Bayram
Ezine: Ali Altan