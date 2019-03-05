Çankırı'daki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Çankırı: Hüseyin Boz
Atkaracalar: Harun Oflaz
Bayramören: İsmail Güngör
Çerkeş: Hasan Sopacı
Eldivan: Musafa Lafcı
Ilgaz: Mehmed Öztürk
Kızılırmak: Bayar Soysal
Korgun: Kamil Akel
Kurşunlu: Şakir Kaymak
Orta: Bayram Onay
Şabanözü: Faik Özcan
Yapraklı: Ali Hasekioğlu
Yaylakent beldesi: Kadir Dede
Saçak beldesi: Ramazan Yarım
Çardaklı beldesi: Osman Yılmaz
Cumhuriyet Halk Partisi
Çankırı: Mustafa İbişoğlu
Çerkeş: Erdoğan Çubukçuoğlu
Eldivan: Ülkü Koçer Kavalalı
Kurşunlu: Tevfik Metin Aktaş
Şabanözü: Zeki Göktaş
Milliyetçi Hareket Partisi
Çankırı: İsmail Hakkı Esen
Atkaracalar: Ali Rıza Küçükkutlu
Bayramören: Halil Muratoğlu
Çerkeş: Hüseyin Erdoğan
Eldivan: Nusrettin Gökçer
Ilgaz: Arif Çayır
Kızılırmak: Bahattin Güler
Korgun: Hasan Hüseyin Kozan
Kurşunlu: Hamdi Büyükpoyraz
Orta: Yunus Yarımkaya
Şabanözü: Mustafa Karakaya
Yapraklı: Ömer Güngör
Yaylakent beldesi: Murat Çavuş
Saçak beldesi: İsa Yazıbaşı
Çardaklı beldesi: Osman Çiğdem
İYİ Parti
Çankırı: Raif Oktay
Ilgaz: Hakkı Yalçın
Korgun: Arif Soysal
Bayramören: Kerim Karakoç
Saadet Partisi
Çankırı: Mustafa Ünver
Atkaracalar: Zekeriya Çakır
Bayramören: Yaşar Emiral
Çerkeş: Satılmış Üke
Eldivan: Faruk Karatatar
Ilgaz: Sait Yılmaz
Kızılırmak: Tevfik Efe
Korgun: Bahattin Şenol
Kurşunlu: Recep Kalfa
Orta: Ahmet Nafiz Tekin
Şabanözü: Şeref Yetan
Yapraklı: Abdulmuttalip Aydoğan
Yaylakent beldesi: Mevlüt Tutucu
Saçak beldesi: Melahat Işık
Çardaklı beldesi: Şeyma Uzun
Bağımsız Türkiye Partisi
Çankırı: Ömer Nezir
Atkaracalar: Fatma Sena Gölelçin
Bayramören: Resul Karaoğlu
Eldivan: Yaşar Cebesoy
Ilgaz: Ümit Şenay
Kızılırmak: Mehmet Yahya Buğday
Korgun: Ömer Akburak
Kurşunlu: Doğan Köroğlu
Orta: Mustafa Yaman
Şabanözü: Mustafa Haydar Parlak
Yapraklı: Mesut Özkan
Çerkeş: Yasin Haydar Yartaşı
Yaylakent beldesi: Murat Karakaya
Çardaklı beldesi: Ahmet Akburak
Saçak beldesi: Ahmet Köroğlu
Büyük Birlik Partisi
Yapraklı: Hasan Basri Avşar
Yaylakent beldesi: Recep Kartal
Türkiye Komünist Partisi
Çankırı: Necati Ege Keklik
Demokratik Sol Parti
Çankırı merkez: Namık Kaya
Vatan Partisi
Çankırı merkez: Hakan Çelik
Şabanözü: Nihat Karsavuranoğlu
Bağımsız
Çerkeş: Taner Karagöz
Atkaracalar: Semra Okursoy
Saçak beldesi: Hamza İnkaya