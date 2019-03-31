CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, oy sayımları devam ederken bir açıklama yaptı.



İmamoğlu'un açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Şu anda sandıklar kapanalı 3.5 saat oluyor. Sayım işlemleri devam ediyor, tutanaklar hazırlanıyor. Biz de çok sıkı bir şekilde birbirini denetleyen sistemlerde süreci takip ediyoruz. Ne yazık ki daha önceki seçimlerde yaşadığımız gibi tek kaynaklı giriş nedeniyle seçim yasakları başlamadan önce enteresan girişler yalandı. bu bizi çok üzdü. 1.5 saat sonra da YSK'dan uyarı yapılması şaşırtıcı. Uyarılar karşılık görmedi. Biz İstanbul'la ilgili saat 22.00'ye kadar kesine yakın sonuçları oluşturabileceğimizi tahmin etmiştik. Şu anda yüzde 27.6 net sonuçlar girildi. Şu anda CHP adayı olarak benim oyum yüzde 53.2. rakibimizin oranı yüzde 44.1.

Enteresan bir şekilde veri çok yükseldi. Aynı zaman diliminde birçok şehirde veri girişi çok yavaş gidiyor. Biz de içeride sistemi kendinden çok emin şekilde yapıyor. Varsa bir manipülasyon YSK'nın veya AA'nın hassasiyete ve titiz olmaya davet ediyorum. Verileri elden geçirsinler. Bizdeki verilerin 4'te birini aşmış durumda. Şu anda veriyi vermek zorunda kadım. Bu saatte paylaşmayı doğru bulmuyoruz ama diğer tarafta yüzde 55'ten yüzde 75'lere çıkmış durumda. Gerçekçi değil. İyi bir istatistikçiyim. Bu veriler güven vermiyor. YSK ve AA'yı verileri ve sürecini kontrol etmesi ve toplumu doğru bilgilendirmesi için göreve çağırıyorum."

AA VE YSK'YA ÇAĞRI

İmamoğlu kısa bir süre sonra yeniden kameralar karşısına geçti ve şunları söyledi:

"Yaptığım açıklamanın yetidi anlamında sizinle tekrar bir aradayım. İstatistik hocalarıma teşekkür ediyorum. Son verimiz yüzde 36.5 açılan sandık oranı. Yüzde 52.42 Ekrem İmamoğlu oyu. Yüzde 44.84 de rakibimizin oyu. Yüzde 36.5'ta gelinen nokta bu. Şu an saat daha 21.00. Şu an itibariyle fark yüzde 2.3'e kadar düşmüş durumda. Açıklamamdan sonra veri hızı biraz yavaşlamış. Burada bir manipülasyon süreci söz konusu YSK'daki yetkilileri göreve çağırıyorum. Süreci denetlesinler. Türkiye'nin değerli bir seçimini yerine getiriyoruz. Devletin kurumu AA ki veri tabanının o olduğu söyleniyor. Onları hassasiyete göreve davet ediyorum. Halkımıza doğru bilgileri aktarma görevi olan AA'yı süreci manipüle etmemeye davet ediyorum. Şunu söyleyeyim bu süreçte görev alan arkadaşlarım sandık görevlileri bulunduğunuz yeri terk etmeyin. Yerini terk eden süreci yanlış değerlendiriyor anlamına gelir. Herkesin gözünün içine baka baka söylüyuorum hak yemem ama hakkımı da yedirtmem."

"MANİPÜLASYON ENDİŞELERİMİZ GÜÇLENDİ"

Saat 22.00 itibariyle İmamoğlu bir açıklama daha yaptı:

"TV'lerde veri girişi durmuş durumda. O hızla İstanbul'un verisini tamamlayabileceklerdi. Bu manipülasyon endişelerimizi güçlendirdi. Yüzde 90'ları açtıktan sonra işleri daha zorlaşacak. Kafaları karıştı. Tekrar uyarıyorum, YSK'yı göreve davet ediyorum. Anadolu Ajansı'nı göreve davet ediyorum. Bu milli bir sorumluluktur. Hak yemenize müsaade etmeyiz. Hak yedirmeyeceğim. Şu an itibariyle biz ritmik bir şekilde verilerimizi giriyoruz. Islak imzalı verileri giriyoruz. Yüzde 60'a ulaştık. Verimize göre aramızdaki fark yüzde 5.25'tir. Sandıkta görev alan arkadaşlarım, İstanbul gönüllüleri bu süreci önemseyen lütfen sandıklardaki görevinizi asla bırakmayın. Son ana kadar takipçisiyiz. Kutlama süreçleri ya da bir adayın diğerini kutlama ve kendi adına konuşma yapma süreçleri için şunu söylemek isterim. Ben tebrik etmeyi bilirim, tebrik edilmeyi de beklerim."