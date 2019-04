Kaftancıoğlu, 2. Bölge Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul seçmenine oylarını korumak, kimsenin hakkının kimseye geçmemesi için söz verdiklerini ifade ederek, İstanbul halkının verdiği her oyun doğru tescil edilmesinin takipçisi olacaklarını bildirdi.



Canan Kaftancıoğlu, "Bizim İstanbul'da topladığımız 31 bin 124 değil, 31 bin 186 ıslak imzalı tutanaklarımızla YSK verilerini tek tek karşılaştırdığımızda, İstanbul'da bu seçimin kazanının Ekrem İmamoğlu olduğunu görüyoruz. Buna rağmen seçim sonuçları ilan edilmeye başladığı andan itibaren algı operasyonları oluşturulmaya ve buralardan bir sonuç alınmaya çalışılıyor. Sanki ilk defa bir seçim süreci yaşanıyor gibi oluşturulmak istenen algı operasyonuyla İstanbul halkının sandığa yansımış iradesi gasp edilmeye çalışılıyor." diye konuştu.



Seçim günü vatandaşların devletin görevlisinin, her partinin temsilcisinin olduğu sandıklarda oy kullandığını, oy kullanma işlemi bittikten sonra devletin görevlisi ve siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu ortamda oyların sayıldığını, bunların ıslak imzalı olarak tutanak altına alındığını ve bilgilerin YSK'ya aktarıldığını anlatan Kaftancıoğlu, "Bu veriler aktarılırken kimi tutanaklarda maddi hatalar oldu mu? Oldu. Bizim de bugün saat 15.00'e kadar İstanbul genelinde yaklaşık 300 sandıkta maddi hata tespitimiz oldu, bu maddi hata tespitlerimize ilişkin itirazlarımızı gerçekleştirdik. Bu itirazlarımızın kabulüyle İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun oyu 4 bin 963 daha artacak ve aldığı oy oranı artacaktır." dedi.



Kaftancıoğlu, diğer siyasi partilerin de maddi hataların düzeltilmesine yönelik başvuru yapabileceğine değinerek, şöyle devam etti



"İstanbul'da geçersiz oyların yeniden sayımıyla ilgili olarak ilçe seçim kurullarına dilekçeler verildi. İlçe seçim kurullarına geçersiz oyların sayımıyla ilgili dilekçelerin verilmesi için bunun hukuki bir dayanağının olması lazım. Hukuki dayanağı da sandıklar kapandığı anda, geçersiz oylar sayıldığında, ıslak imzalı tutanaklar oluşturulurken, altına geçersiz oylarla ilgili bir şerh düşülmesi lazım ki bugün geçersiz oyların yeniden sayılması için hukuki delil ve gerekçe oluşturabilmiş olsun. Hukuki bir temellendirme yapılmadan, seçim günü sandıklar açıldığı anda -ki bütün siyasi partilerin temsilcisi ordaydı- bir şerh yazılmadan bütün geçersiz oyların sayılması talebi mesnetsiz ve hiçbir hukuki gerekçeye dayandırılmayan yaklaşım. Herhangi bir sandıkta geçersiz oyların sayılmasıyla ilgili not düşüldüyse bunun sayılmasında sıkıntı yok. Bütün geçersiz oyların yeniden sayılmasının hiçbir hukuki dayanağı ve gerekçesi yoktur. İlçe seçim kurullarına yapılan, iki ilçe seçim kuruluna yapılan itirazlar da bu bağlamda reddedilmiştir."



"ALGI OPERASYONLARIYLA İSTANBULLUYU MAĞDUR ETMEYE DEVAM EDİYORLAR"



Kaftancıoğlu, ellerindeki 31 bin 186 ıslak imzalı tutanakla halka verdikleri sözün arkasında olduklarını dile getirerek, "Sözle birlikte bütün sonuçları tespitlerimizle, itirazlarımızla ve dayanaklarla paylaşacağız. İstanbul'un kazananı 16 milyon İstanbulludur, İstanbul'un kazananı Ekrem İmamoğlu'dur ve bir an önce bunun kamuoyu tarafından tescillendiği gibi bu algıyı oluşturmak isteyen arkadaşlarımızın da gereğini yapmalarını bekliyoruz." diye konuştu.



Kadıköy'de maddi hatalar nedeniyle CHP'nin yaptığı itirazın ardından Ekrem İmamoğlu'nun oyunun 400 artığını kaydeden Kaftancıoğlu, şöyle devam etti:



"Şu ana kadar diğer ilçelerde 300 tane itirazımız oldu. Bunların da aynen Kadıköy'deki gibi kabul edilmesi durumunda Ekrem İmamoğlu'nun oyları 4 bin 963 artacaktır. Diğer partilerin itirazlarında da öyle iddia edildiği gibi rakamlar değil, benzer rakamlarla ilgili değişiklikler olabilir. Bu, asla ve asla seçim sonucunu değiştirecek rakamlar değil. Ufak tefek maddi hatalarla seçim sonucunun değiştirilemeyeceği bilindiği için İstanbul'da geçersiz olarak kabul edilen 300 bin oyun tamamen sayılması isteminin hiçbir hukuksal dayanağı yoktur. Kaybettiklerini gördüler, sadece algı operasyonlarıyla İstanbulluyu mağdur etmeye devam ediyorlar. İstanbul'un artık hizmete, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çalışmaya ihtiyacı var. Gelin, İstanbulluyu daha fazla mağdur etmeyin, Ekrem İmamoğlu'nu bir an önce işlerini yapması için fırsat verin. Yapılmaya çalışılan, süreci uzatmaya çalışmaktan başka hiçbir şey değil bu."



Canan Kaftancıoğlu, 22 ilçede maddi hata tespit ettiklerini ve itirazda bulunduklarını sözlerine ekledi.