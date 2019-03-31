İSTANBUL İLİ SEÇİM SONUÇLARI

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, belli olan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın önemli bir başarı kaydettiğini aktardı.



Belli yerlerde verilerin açıklanmasıyla ilgili sıkıntıların olduğunu ifade eden Öztrak, şöyle konuştu:



"Bunların başında İstanbul geliyor. Bizim elimizdeki verilere göre, CHP adayı Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında önde gidiyor. Daha sayılacak, kesin bir şey söylemek mümkün değil. Sayın İmamoğlu'nun İstanbul'da yapmış olduğu açıklamalar doğrudur. Biz de kendisinin genel merkez olarak arkasındayız. İstanbul'u takip ediyoruz. Islak imzalı tutanakların önemli bir kısmı elimizde. Manzara çok açık, İstanbul'da öndeyiz. İstanbul'da CHP adayı Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanlığını alacak."



Sandıklarda bekleyenlerin, ıslak imzalı tutanakları almadan, bunları ilçelerine bırakmadan ayrılmamalarını isteyen Öztrak, henüz seçim sürecinin bitmediğini vurguladı.





