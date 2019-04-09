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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yerel seçim sonuçları, İstanbul'daki itiraz süreci ve sahte seçmen iddialarına ilişkin açıklama yaptı.



Öztrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Şu an itibariyle artık hukuken de vicdanen de Sayın Ekrem İmamoğlu'na İstanbul Büyükşehir Başkanlığı ile ilgili mazbatanın verilmesinin önünde hiçbir engel kalmamıştır. Ekrem İmamoğlu şu anda Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Ekrem İmamoğlu mazbatasını alıp görevine başlamalıdır.

''AK PARTİ REDDEDİLECEĞİNİ ANLAYINCA BÜYÜKÇEKMECE MÜRACAATINI GERİ ÇEKTİ''

Dün akşam olan bir başka husus daha var. Adalet ve Kalkınma Partisi temsilcileri Büyükçekmece'yle ilgili yapmış oldukları müracaatın da reddedileceğini anlayınca bu müracaatı geri çektiler. Bu sabah Büyükçekmece'den çok ciddi feryatlar yükselmeye başladı. Büyükçekmece polis kaynıyor. Polisin siyasete alet edilmesi var. Bazı evlere polislerin 3 defa gittiği söyleniyor. Seçmen kaydırılmış mı kaydırılmamış mı? YSK seçmen listelerini kesinleştireli çok zaman oldu. Dün Barolar Birliği'nin açıklaması var YSK'nın kesinleşmiş kararları üzerinden itiraz yapılamaz diyor.

''ADALET BAKANI DA İÇİŞLERİ BAKANI DA İSTİFA ETMELİ''

YSK'nın kararları kesin. Şimdi seçmene baskı yapıyorlar. Seçimlerden önce seçmen listeleri askıya çıkmış yapılan itirazlar yapılmış. O polisleri oraya gönderen Adalet Bakanı da İçişleri Bakanı da istifa etmelidir. İçişleri ve Adalet bakanları üzerlerine düşen görevleri yapmamışlardır. CHP ise gerekli itirazları yapmış.

''SEÇMEN SAYISI 2 BİN 422 KİŞİ ARTMIŞ''



İtirazlarımız sonucu 754 kişinin seçmen kaydı silinmiş. Adalet ve Kalkınma Partisi biz bu itirazları yaparken neredeymiş? Sözcüler bir algı operasyonu yapıyor. 'Büyükçekmece'de çok büyük yolsuzluk var' falan. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde Büyükçekmece'de kayıtlı seçmen sayısı 172 bin 351. 31 Mart seçimlerinde de kayıtlı seçmen sayısı 174 bin 773. Seçmen sayısı 2 bin 422 kişi artmış. Bunun 760'ı yeni seçmen olan genç seçmenler. 2 bin kişi bile yok yeni gelen. AK Parti'li belediye başkanları seçilince milli irade Ekrem İmamoğlu'na oylar gidince şaibe. Buna kargalar bile güler. Artık milleti rahat bıraksınlar.

''EKREM İMAMOĞLU'NA MAZBATASI VERİLMELİDİR''

Belediye başkanlığı seçimleri artık bitmiştir. Ekrem İmamoğlu'na mazbatası verilmelidir. Yine zamlar aldı başını gitti. Ekonomide çok ciddi sıkıntılar var.

''NİYE TESPİT EDEMEMİŞLER BU HUKUKSUZLUKLARI?''

Adalet, İçişleri bakanının nerede olduğunu sormak gerekiyor bu işler yapılırken niye o zaman fark etmediniz? Niye tespit edememişler bu hukuksuzlukları? Bu iddialar doğruysa kendi beceriksizliklerini itiraf etmiş oluyorlar. Sandık kurullarının başında FETÖ nedeniyle görevden alınmış insanlar var ne demek? Bunu nasıl atlarsınız? Bunlar olacak işler değil.

''BURADA KUMPAS VAR, ORGANİZE İŞLER VAR''

Bu sandık kurullarının başlarında böyle insanlar varsa bu insanları sandık kurullarının başına yerleştiren sizin idari amirleriniz seçim kurullarınız. O zaman burada başka bir şey var. Eğer bir sorun çıkarsa seçimi çalabilmek için bir maymuncuk yerleştirildiğini iddia ediyorum. Burada kumpas var organize işler var seçimi çalabilmek için. Seçimi kazanamayınca mızıkçılık yapmak için gerekçe bunlar. Mızıkçılık yapan bir yönetim tarafından yönetilen bir ülkede demokrasiye ve hukuk devletine güven olmaz.

''YA ÇOK BECERİKSİZSİNİZ YA DA ÇOK MIZIKÇISINIZ''

Bu sadece YSK'nın görevini yapamadığını değil iktidarın da görevini yapamadığını gösterir. Büyükçekmece'de ev ev dolaşıyorlar insanları terörize ediyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanımız mazbatasını almış neyin peşindeler anlamıyorum. Ya çok beceriksizsiniz ya da çok mızıkçısınız seçimi kazanamayınca oyunu bozmaya kalkıyorsunuz. 1 oy fazla olsa dahi seçim 1 oyla da kazanılır. Şu anda Sayın İmamoğlu İstanbul seçmeninin yüzde 48.8'inin yani yüzde 49'unun oyunu almış vaziyette. Sayın Erdoğan ilk defa İBB Başkanı olduğunda oyu yüzde 25'di. Sayılar üzerinden meşruiyet tartışması başlatırsak mahcup olurlar. Yüzde 34 ile Başbakan olmuştu. İstanbul'un yarısının oyunu almış bir Büyükşehir Belediye Başkanına sen İstanbul'u temsil edemezsin demek insafla bağdaşmaz.''