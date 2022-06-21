CHP'den Yargıtay'a Canan Kaftancıoğlu yanıtı

CHP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği yazıda Canan Kaftancıoğlu kararının geri alınmasını istedi.

Parti Genel Sekreteri Selin Sayek Böke imzasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen yazıda Kaftancıoğlu’nun parti üyeliğinin düşürülmesinin hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Böke dilekçesinde, “Kişinin, kasten işlediği suçtan dolayı hapis cezası alması durumunda seçme ve seçilme ehliyetinden mahrum bırakılmasına ilişktin hükmün” Anayasa Mahkemesince iptal edildiğini hatırlattı.

Bu nedenle Kaftancıoğlu’nun aldığı cezanın parti üyeliğini etkilemediğini söyledi. Karara uymamanın cezai yaptırımı olmadığı belirtildi.

Cevap yazısında “Temennimiz, yargının hak ettiği güvene kavuşmasını sağlayacak ilk adımı atarak yanlı kararınızdan dönmenizdir” ifadesi kullanıldı.

