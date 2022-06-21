CHP'den Yargıtay'a Canan Kaftancıoğlu yanıtı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Canan Kaftancıoğlu’nun üyeliğini düşüren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na cevap yazısı gönderdi. Yazıda, getirilen siyasi yasağın Anayasa'ya aykırı olduğu belirtilerek kararın geri alınmasını istendi.

Haberler - NTV Haber 21.06.2022 - 12:11

CHP'den Yargıtay'a Canan Kaftancıoğlu yanıtı

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Canan Kaftancıoğlu'nun parti üyeliği düşürüldü

Canan Kaftancıoğlu'nun parti üyeliği düşürüldü

CHP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği yazıda kararının geri alınmasını istedi. 

Parti Genel Sekreteri Selin Sayek Böke imzasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen yazıda Kaftancıoğlu’nun parti üyeliğinin düşürülmesinin hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Böke dilekçesinde, “Kişinin, kasten işlediği suçtan dolayı hapis cezası alması durumunda seçme ve seçilme ehliyetinden mahrum bırakılmasına ilişktin hükmün” Anayasa Mahkemesince iptal edildiğini hatırlattı.

Bu nedenle Kaftancıoğlu’nun aldığı cezanın parti üyeliğini etkilemediğini söyledi. Karara uymamanın cezai yaptırımı olmadığı belirtildi.

Cevap yazısında “Temennimiz, yargının hak ettiği güvene kavuşmasını sağlayacak ilk adımı atarak yanlı kararınızdan dönmenizdir” ifadesi kullanıldı.

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