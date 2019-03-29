31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Alper Taş, CHP’den Beyoğlu Belediye Başkanı adayı oldu. Peki Alper Taş kimdir?
1967 yılında Rize’de dünyaya gelen Alper Taş, İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan mezun oldu.
Taş, 2009 yılında Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) genel başkanlığına seçildi.
Uzun yıllar bu görevi sürdüren Alper Taş, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP tarafından İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde aday gösterildi.
Taş, Füsun Taş ile evlidir.
CHP’nin Beyoğlu adayı Alper Taş (Alper Taş kimdir?)
ntv.com.tr2019 Yerel Seçim
CHP, 31 Mart’taki yerel seçimlerde İstanbul Beyoğlu’da Alper Taş’ı aday gösterdi.
31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Alper Taş, CHP’den Beyoğlu Belediye Başkanı adayı oldu. Peki Alper Taş kimdir?