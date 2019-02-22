CHP’nin Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş, Piripaşa Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu.
Piripaşa Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm beklentisiyle ilgili konuşan Taş, “16 yıldır burada insanlar kandırıldı. Müstakil tapuları hisseli hale getirdiler. İnşallah bu işin altından kalkabilirsiniz” şeklinde konuştu.
Vatandaşların sorunlarını dinleyen Alper Taş, “Yılladır söz verip sözünü unutanlarla bizi karıştırmayın. Yoksulları, emekçileri kentin merkezinin dışına atmaya çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Hep birlikte yaşamamızın koşullarını yaratmamız lazım” dedi.
Seyyar olarak sebze satan bir vatandaş, İstanbul Üniversitesi mezunu olduğunu belirterek, “Okuyup da işsiz kalmak ağıma gidiyor” diye konuştu.