Çorum’daki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Çorum merkez: Halil İbrahim Aşgın
Alaca: Halil İbrahim Şaltu
Bayat: Ekrem Ünlü
Boğazkale: Osman Tangazoğlu
Dodurga: Mustafa Aydın
İskilip: Recep Çatma
Laçin: İdris Görükmez
Kargı: Zeki Şen
Mecitözü: Ergün Coşkun
Oğuzlar: Muzaffer Yıldırım
Ortaköy: Taner İsbir
Osmancık: Recep Cıplak
Sungurlu: İlyas Özkan
Uğurludağ: Remzi Torun
Merkez Düvenci Beldesi: Necmettin Yalçın
Ortaköy ilçesi Aşdavul Beldesi: Mehmet Çelik
Cumhuriyet Halk Partisi
Çorum merkez: Özgür Kılıç
Alaca: Sedat Genç
Kargı: Kemal Dümenci
Mecitözü: Veli Aylar
Oğuzlar: Orhan Ateş
Ortaköy: Muzaffer Tüzün
Ortaköy ilçesi Aşdavul Beldesi: Dursun Uzunca
Milliyetçi Hareket Partisi
Çorum merkez: Kenan Şahin
Alaca: Sacit Kağızman
Bayat: Şaban Çakır
Boğazkale: Mesut Ocaklı
Dodurga: Dilaver Akbaş
İskilip: Ali Sülük
Laçin: Ünal Gevşek
Kargı: Recep Bolpaça
Mecitözü: Emin Söğütcü
Oğuzlar: Oğuz Hantal
Ortaköy: Necip Erdemirci
Osmancık: Ahmet Gelgör,
Sungurlu: Şaban Köyhanoğlu
Uğurludağ: Zeki İpek
Merkez Düvenci Beldesi: Arif Aksoy
İYİ Parti
Çorum merkez: Bilgi Terlemezoğlu
Alaca: Serdar Coşkun
Bayat: Yaşar Kılıç
Boğazkale: Kürşat Aşık
Dodurga: Bekir Akman
İskilip: Muhsin Kocasaraç
Laçin: Mehmer Akif Kantemir
Kargı: Kemal Zincirli
Mecitözü: Bülent Bora Baltacı
Osmancık: Mahmut Özhan Arslan
Sungurlu: Abdulkadir Şahiner
Uğurludağ: Orhan Torun
Saadet Partisi
Çorum merkez: Kemal Kurt
Alaca: Mustafa Kütük
Bayat: Emrah Öztekin
Boğazkale: Musa Tök
Dodurga: Ahmet Kellerbağı
İskilip: Hasan Mert
Laçin: Dursun Seyhan
Kargı: Abdurrahim Kalyon
Mecitözü: Ömer Koçak
Oğuzlar: Mahmut Bulut
Ortaköy: Adem Kayar
Osmancık: Alaattin Uğur
Sungurlu: Neşet Çeşitcioğlu
Uğurludağ: Vahit Arık
Merkez Düvenci Beldesi: Eyyup Ergün
Ortaköy ilçesi Aşdavul Beldesi: Seyit Ahmet Aydın
Bağımsız Türkiye Partisi
Çorum merkez: Mehmet Ali Tanık
Alaca: Şaban Demir
Bayat: Halis Dilmeç
Boğazkale: Müyesser Tomruk
Dodurga: Seyfullah Karbulut
İskilip: Hasan Hüseyin Afşar
Laçin: Recep Erdoğan
Kargı: Nejla Tanık
Mecitözü: Satı Afşar
Oğuzlar: Enver Birinci
Ortaköy: Ömer Sarıalioğlu
Osmancık: Abdullah Şahin
Sungurlu: Ali Kiremitçi
Uğurludağ: Ahmet Karagöz
Türkiye Komünist Partisi
Çorum merkez: Devrim Koçak
Vatan Partisi
Çorum merkez: Ahmet Rasim Burhanoğlu
Demokratik Sol Parti
Çorum merkez: Ahmet Hidayet Bektaş
Bağımsız
Çorum merkez: Murat Kırcı