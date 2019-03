Seda Öğretir: Bu yerel seçimlerde en genel seçim havasında gittiği üzerinde duruldu. Ama siz ısrarla İstanbul’u konuşacağım dediniz, projelerinizi anlattınız. Bu anlamda Ankara’dan farklıydı tutumunuz. Buradaki motivasyonunuz neydi? Geriye dönüp seçim sürecini değerlendirdiğinizde kendinizi ve genel süreci nasıl notlarsınız?



Binali Yıldırım: 1 günümüz var, Pazar günü sandığa gidiyoruz. Yapılacak seçimin İstanbul'umuza, ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Ve bütün İstanbulluları sandığa davet ediyorum. İstanbul’un geleceğinde ben de söz sahibiyim demenin yolu sandığa gitmekten geçiyor. Dolayısıyla bu çağrımı yapmış olayım. 80 gün civarında meydanlarda, sokaklardayız. Vatandaşlarla, gençlerle, kadınlarla, yaşlılarla buluştuk, işçilerle, işverenlerle İstanbul’un bütün paydaşlarıyla bir araya geldik. İstanbul’u konuştuk. Kampanyayı başlatırken hep yerelde kalacağımı ısrarla söyledim ve öyle de yaptım. İyi ki yapmışım. İstanbulluları dinleme fırsatım oldu, İstanbulluların önceliğini anlama fırsatım oldu. Kendim çok şey öğrendim ne yapacağımı da gözden geçirdim. İstanbul için planlarım vardı lk günde ama 80 gün sonunda o planlarda değişiklik yapmak durumu da hasıl oldu. Bu bakımdan benim için çok öğretici bir süreç oldu. Genel siyaset tabi ki ittifaklar olduğu için genel siyasetle bizim kampanyamızın konusu, teması aynı olması beklenemezdi. Bizde İstanbul ağırlık merkezi olmak üzere kampanyamızı keyifli şekilde sürdürdük. Nihayet bugüne geldik.



Vahap Munyar: Planlarda ne değişti?



Binali Yıldırım: Belediye başkanından İstanbullular sadece trafiği çözmemizi beklemiyorlar, otopark işini beklemiyorlar, yeşil alanı beklemiyorlar. Onları istiyorlar ama bu şehirde gençler var, kadınlar var, işsizler var bunların konusu da sizin işiniz olması lazım diyorlar. Yani şehrin ekonomisini nasıl büyüteceksiniz, nasıl geliştireceksiniz, ekonomik vizyonunuz ne, 5 yıl sonra nasıl bir İstanbul göreceğiz? Milli gelir içerisindeki payı ne olacak? Ne kadar insana iş fırsatı oluşturacaksınız? Ne kadar ihracata katkıyı arttıracaksınız, turizmdeki İstanbul hedefi ne olacak? İstanbul’un dünya şehirlerindeki sıralaması ne olacak gibi sorular sordu insanlar bana.



Vahap Munyar: Siz onun için sanırım 500 bin gibi istihdam sözü verdiniz. Biraz özel sektöre güvenerek verdiniz ama nasıl olacak o?



Binali Yıldırım: İş deyince, istihdam deyinde insanların aklına hemen devlette memuriyet veya devlet kapısında iş bulma geliyor. Bu mümkün değil takdir edersiniz ki. Asıl olan şehrin yapması gereken eğer çeşitli alanlarda, çeşitli eksenlerde gelişimini sağlarsanız kendiliğinden istihdam oluşacak. Mesela yeni havalimanı. Bütün etaplar tamamlanınca 225 bin doğrudan çalışan olacak. Dolaylı çalışanları saydığımızda bu sayı iki katına çıkacak. Tek başına İstanbul Havalimanı’nın milli gelire katkısı yüzde 5. Bu bir altyapı projesi, hizmet sektörü. Hizmet sektörü İstanbul’da birkaç alanda gelişmeye müsait. Bir tanesi turizm. Ama normal turizm değil. Sağlık turizmi, eğitim turizmi ve kongre fuar turizmi. Bunlar İstanbul için şartlar müsait, altyapı müsait. Bugün dünyada sağlık hizmetlerinin en kaliteli, en iyi verildiği 5.şehir İstanbul. İstanbul’un 61 tane üniversitesi, 1 milyon öğrencisi var. 1 milyon öğrencinin yüzde 5’İstanbul uluslararası öğrenci olsa yüzde 10’a kadar yolu var bu işin 100 bin öğrenci yapar. 4 yıl boyunca bu şehre katacağı ekonomik değer ve onun üstüne bu öğrencilerin Türkiye’yi, İstanbul’u bilmesi memleketlerine dönüp bizim adeta gönüllü elçilerimiz olacaklar. Bunların getireceği çok ciddi bir imkan var. Sağlıkta orta vadede 3 milyar dolar İstanbul bir kaynağa erişebilir. Kongre fuar turizmine gelince İstanbul maalesef henüz fuarcılıktan hak ettiği payı alamıyor. 300 binin altında. Avrupa’ya 50 milyon her yıl kongreler fuarlar için gidiyorlar. Bunun yüzde 10’unu alsak 5 milyon eder. Fuarlara kongrelere giden insanlar Bin 500 dolar bırakıyor. Bizim normal gelen turistler 650 dolar. Yani 7 buçuk milyar dolar demektir. Bundan İstanbulluya ne faydası var diye düşünenlere, bir turist 28 iş kolunu harekete geçiriyor. Herkes bundan nemalanıyor. Otelcisi alıyor, boyacısı alıyor, mücevhercisi alıyor, esnafı alıyor. Onların işi artınca daha çok adam istihdam edecekler, daha çok çalışan olacak. Kısacası şehrin belediye başkanı o şehre yatırım yapılması için şehre katma değer sağlamak için adeta bir promosyon ajansı gibi yatırım ajansı gibi çalışması lazım. Ben buna bakanlığımda şahit oldum. Avrupa’nın şehirleri gelip illa bizim buraya doğrudan seferler koyun, biz alan vergisini almayacağı, onu yapmayacağız bir sürü cazip tekliflerle geliyorlardı. ‘Oraya gelen insanlar bize para bırakacak’ diyorlardı. Doğrudan bir yere girip devlet dairesinde çalışan açısından çok kolay belki kavranabilecek bir şey değil ama 15 milyonluk bir şehrin 2.3 milyon genci var 25 yaşın altında. Bu gençleri bizim için çok muhteşem bir kaynak.

Mehmet Barlas: HDP sözcüleri hep diyorlar ki, ‘3 milyon Kürt seçmen batı kentlerinde Cumhur İttifakı’nın haddini bildirecektir.’ O adamların ağzından çıkan bir söze mi bağlı Türkiye’deki Kürtlerin siyasi iradeleri.



Binali Yıldırım: bu Kürtlere yapılabilecek en büyük hakarettir. Bir kere HDP ve HDP’yi yönetenleri birbirine karıştırmayalım. HDP bir parti ama terör örgütünün yönetimi altında bir parti. Bunların daha bugüne kadar terör örgütü ile aralarına mesafe koyduğunu gören yok. Biz bunlara defalarca siz terör örgütü PKK konusunda kafanızı netleştirmeniz lazım. Bu terör örgütüdür, bunu kabul edeceksiniz ve şiddetle reddeceksiniz. Böyle bir şey yok. Tabi hal böyle olunca bizim bunlara hoşgörüyle bakmamız söz konusu olmaz. Milletimiz açıkça bilmesi lazım, Kürtlerin bilmesi lazım PKK’nın Kürtler diye bir sorunu yok. Kürtlerin de, Türklerin de bu ülkenin PKK diye bir sorunu var. Bölgenin geri kalmasının sebebi PKK’dır. Biz Yükseova’ya havalimanı yaptık. 99 kere şantiye basıldı, makinalar yakıldı, çalışanlar dağa kaçırıldı, 3 buçuk sene gecikti. Kim kaybetti? Yapılınca en önce onlar uçağa bindi gitti HDP’li adamlar. Ama yapılırken hiçbir destek vermediler. Biz 2003’ten 2017 sonuna kadar bölgeye pozitif ayrımcılık yaptık. Yılların açığını kapatmak için 4 buçuk kat daha fazla yatırım yaptık. Bugün altyapı bakımından bölge ile burası arasında hiçbir fark yok. İnternet aynı, yollar aynı, hastaneler aynı, okullar aynı üstelik 6-7 Ekim’de yakıp yıktılar 1 senede yeniden yaptık. 30 milyar lirada öyle para harcadık. Kürtlük, Türklük veya Çerkezlik bunlar bizim kararımızda olmuyor ki. Biz anamızı babamızı biz mi seçiyoruz? Kürt olarak da doğabilirdik. Onun için herkes etnik kimliği ile gurur duysun diyorum ben hep. Etnik kimliğinden kimse utanmasın. Bu bizim birlikte yaşamamıza, tek devlet olmamıza, tek millet olmamıza, tek bayrağa sahil olmamıza, tek vatana sahip olmamıza engel bir şey değil. Bizim bu topraklarda asırlardan beri farklılıkları kardeşçe yaşatmış bir kültürümüz var, bir tarihimiz var. Bizim böyle bir problemimiz olmadı. 70’li yıllarda sağcı, solcu, komünist, milliyetçi, ülkücü daha sonra 80 ihtilali bu bahaneler üzerine kuruldu, daha sonrada başka ad altında işte FETO’su oldu PKK bölücü terörü oldu, DEAŞ oldu. Her seferinde Türkiye’nin muasır medeniyetler yolculuğunu yavaşlatmak, geciktirmek için içeride dışarıda bazı oluşumlar var. Ama İstanbul’da HDP’nin adayı yok. Oraya oy veren bütün İstanbul’da yaşayan bütün Kürt kardeşlerimizin ben adayı olarak görüyorum kendimi. Ve bana dolayısıyla destek vereceklerine inanıyorum. Ben sadece HDP seçmeninden değil İYİ Parti seçmeninden de, Saadet Partisi seçmeninden de, Cumhuriyet Halk Partisi’nden de istiyorum. Ben şehri bir bütün görüyorum ve 15 milyonun geleceği için çalışacağımı söylüyorum. Başka adaylarda bunu söyleyebilir ama bir arka planı var bunun. Dönüp 16 yıllık geçmişe baktığımız zaman nereden nereye Cumhurbaşkanımızla birlikte milletimizin desteğiyle ülkeyi nereye getirdiğimiz belli, hangi eserleri kazandırdığımız belli. Yaparken burası bize az oy verdi, burası vermedi, bu bölge bize şaşı bakar diye bir şey demek ki. Aşkla, şevkle hizmette siyaset olmaz dedik çalıştık. Dolayısıyla biz bu kadar yıllık bakışımızı, duruşumuzu değiştirecek halimiz yok.



Oğuz Haksever: Kuşkusuz güçlü bir liderlik var partinizde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Belediye Başkan adaylığı için sizi düşündüğünde herhalde bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanının deyimiyle yol arkadaşısınız. Eğer gönlünüz olmasaydı, içinizden geçmiş olmasaydı ‘Efendim beni bağışlayın’ belki sadece hayal kuruyorum ama nasıl ilişkileriniz?



Binali Yıldırım: Biz Cumhurbaşkanı ile her düzeyde konuşuruz. Sansürsüz.



Oğuz Haksever: İçinizden geçmese beni bağışlayın diyebilirdiniz ama demediniz.



Binali Yıldırım: bu soru bana hep soruldu 80.günde soruluyor. Bunun daha çık sorulma şekli, ‘Siz gönülsüz mü bu işe girdiniz’. Siz kibarlık yapıyorsunuz da çokça dediler bunu. Siyasi hayatımda veya önceki hayatımda istemediğim, kafama yatmayan hiçbir işi ben yapmam. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı hele hele başbakanlık kapatıldıktan sonra ben başbakanlık kadar büyük bir görev olarak görüyorum. Görevin büyüğü küçüğü olmaz ama taşıyacağı sorumluluk ve bu millete vereceği katkı açısından söylüyorum. İstanbul Türkiye’nin özeti. İstanbul Türkiye’yi sırtında taşıyor. İstanbul hapşırsa Türkiye nezle olur. Milli gelirinin 3’te 1’i. İhracatının yarısı, verginin yarısı, turistin 3’te 1’i, nüfusun yüzde 20’si. Tek başına bir ülke olsa 140 ülkeden daha büyük. Avrupa’nın 13.büyük ülkesi olur. Bu işin gerçekleri ama benim de İstanbul’la ayrı bir bağım var. Beni İstanbul’a çeken başka bir şey var. Ben 12 yaşında geldim, 1967’de geldim bu şehre. Ortaokul okudum, lise, üniversite, meslek sahibi oldum, ve bark sahibi oldum, çoluk çocuk sahibi oldum, torunlarım oldu. 2002’de parti seçime girdi İstanbul beni milletvekili yaptı, başbakan yaptı, bakan yaptı, meclis başkanı yaptı. Daha ne yapsın? İzmir’e de gittik geldik. Neticede bana bütün bunları yapan şehre karşı vefasızlık yapılır mı? Böyle bir önümüze konu gelmiş bu tepilir mi?



Mehmet Barlas: Şehir size vefasızlık yapar mı?



Binali Yıldırım: İlk günden bu ana en ufak bir tereddüt içinde olmadım, o kadar huzurlu o kadar rahatım. Sokağa indiğimde, insanlarla karşılaştığımda o kadar olumlu bir enerji oluşuyor ki bu her şeyi gösteriyor zaten. Ben kimin oy vereceğini vermeyeceğini bilemem bu oy gönül işidir. Gönülde varsa mutlaka verir. Her düşünceden insan gönlünü bize açtı. Bunu çok önemsiyorum. Baştan beri bir iddiam var, siyasette başarının ölçüsü bana göre gayrimemnunların oranını azaltmaktan geçiyor. Bende bunun için çalıştım çalışmaya da devam edeceğim.



Seda Öğretir: Bugünkü konuşmanızda da sandığa gidin çağrısı yaptınız. Kırgın seçmenin sandığa gitmemem gibi bir ihtimali mi gözlemlediniz?



Binali Yıldırım: Bizim arkadaşlarımızdan bizim tabanımızdan biraz gönlü kırık olanlar olabilir. Bilerek bilmeyerek bu kadar senenin birikimi olarak onları üzmüş olabiliriz. Benim mesajım onlara. Bütün seçmenin sandığa gitmesini istiyorum ama eğer bir gönlü kırık yol arkadaşımız varsa onun sorumluluğu da bize ait. Bunu tamir etmek bu kırgınlığı gidermekte bizim görevimiz. Ama bunun yolu sandığa gitmemek olmamalı. Ben bunun için o çağrıyı yaptım. Çünkü bu dava bugünlere onların omuzunda geldi, onların desteğinde geldi. O destek bizim arkamızda olmasaydı Türkiye bugün 3 kat büyüyebilir miydi? Türkiye bir darbeyi defedebilir miydi? 40 yıldır başımızı ağrıtan bölücü alçak terör örgütünü bitme noktasına getirebilir miydi? Aile içinde kırgınlıklar olabilir ama bu uzun sürmemeli ve o yüzden de ben bütün yol arkadaşlarımızı, AK Parti ailesini, mensuplarımız özellikle bu seçimde sandığa bilhassa gitmelerini arzu ediyorum. Karşımızda bir benzemezler ittifakı var. Hiçbir şekilde sokakta bir araya gelip beraber yürümeyecekler bir araya geldi birlikte hareket ediyorlar. Bunun anlamı be bu İstanbul seçimi mi? Acaba 9 ay olmuş seçimi yapmışız yüzde 53’e yakın oyla Cumhurbaşkanı seçilmiş hala bir ümit. Buradan bir gedik açarız bir zafiyet oluştururuz da bunun üzerinde kanatmaya devam ederiz, şu kadar oy aldınız seçime gidelim. Yenilen pehlivan seçime doymaz. Yerel seçim hiçbir zaman ülkede erkene alınmış değil. Dolayısıyla yerel seçim üzerinden genel seçim havası oluşturma gayreti iyi niyetli bir gayret değil ve sonuç çıkacağı kanaatinde de değilim. İnsanlar nihayet yeni seçimden çıktık. Siyasi bir tartışmanın şehre faydası yok, ülkeye faydası yok millete hiç faydası yok. Dolayısıyla bunun karşı taraftaki bloğun kendi aklı olduğu kanaatinde değilim ben. 7 Haziran 2015 öncesi bir çıkış onun gibi bir sonuç oluşturabilir miyiz havası var. Ama orada yapıldı 5 buçuk ay sürdü, millet dedi ki biz böyle düşünmemiştik dedi.



Oğuz Haksever: Seçim çalışmalarında medyanın değerlendirmelerinde çok fazla gündeme gelmiyor galiba. İnsanlar kararsızsa artıları eksileri bir tarafa yaz denir. Sizin için ve rakibiniz için bunu düşündüğümüzde Binali Yıldırım’ın artılarında neler var? Bir uzun hizmet geçmişiniz var ama belediye başkanı ve Binali Yıldırım ikisini bir yan yana koyunca o artılar neler?



Binali Yıldırım: En zor soruyu sordunuz ben kendimi anlatmasınız sevmem. Anlatırım da çok sıkılırım anlatmaktan. Millet bizi biliyor yeni piyasaya çıkmadık ki. 1994’te biliyor. Tayyip bey belediye başkanı olmuş ben İDO’nun genel müdürü olmuşum. 4 buçuk yılda Marmara’nın her köşesini hızlı feribotlarla donatmışız ve İDO’yu kendi sınıfında dünyanın 1 numarası yapmışız. Sonra Cumhurbaşkanı ayrıldı bizde bıraktık. Sonra partiyi kurduk, 11 yıl ulaştırma bakanlığı, 22 bin kilometre bölünmüş yol. Bölünmüş yol deyinde altyapı, ulaşım, iletişim. Hep ulaşım konuşuldu ama biz iletişimde bütün devrim yaptık. 2G’den 4.5G’ye kadar getirdik ve Türkiye’nin her tarafında yaptık. Böyle bir tecrübe var. Dünyada altyapı gelişmişliği sıralamasında Türkiye 39’daydı 2002’de. Ben görevi bıraktığımda 9.sıraya yükseldi. Buna inanmıyor başka ülkeler. Biz 2 bin kilometre yol yapıyoruz deyince o zaman bana diyordu ki, ‘sayın bana bir sıfır hatası yapıyorsunuz galiba’ diyorlardı. Hızlı tren mi dersin, dünyanın en büyük havaalanı mı dersin, dünyanın 2 numaralı bayrak taşıyıcı THY mi dersiniz o kadar büyük hizmet var ki. O kadar ülkeyi bir noktadan bir noktaya taşımışız. Bunu herkes biliyor.



Vahap Munyar: Sağlık turizmiyle ilgili ataktan söz ettiniz. Sağlık turizmiyle ilgili olarak hastaneler , özel hastaneler kendini yurtdışında çeşitli fuarlarla tanıtıyorlar. Üniversiteler de benzeri şeyler yapıyorlar. Siz büyükşehir belediye başkanı olursanız onlara artı olarak ne yapacaksınız ki İstanbul’un sağlık turizmi geliri 3 milyar dolara çıksın?



Binali Yıldırım: Bir kere İstanbul’un altyapısı hazır 40 bin yatağı var. Kaliteli nitelikli yatak. İstanbul’a sağlık turizmi için gelmek isteyen o kadar çok ki biz kolaylaştırmadık zorlaştırıyoruz. 6 ay vize almaya uğraşıyor insanlar. Şehrin emini demek şehrin her şeyiyle ilgilenecek demek. Unutmayın ben başbakanlık yaptım. Bazı adaylar ben Ankara’yla işim olmaz diyor ama Ankara ile işi olmayan bu ülkede belediye başkanlığı yapamaz. Paranız her ay Ankara'dan geliyor. 1 ay gelmezse çalışanlarınıza para veremezsiniz. Ankara’nın İstanbul’a İstanbul’un da Ankara’ya ihtiyacı var. Kendi kapasitemizdeki işleri kendimiz yapacağız, bizim kapasitemiz dışındaki işleri de hangi kurumları, hangi makamlarsa yapacağız. İstanbul hizmet sektörüyle ayakta duran bir şehir. Birde yüzde 29 sanayi var üretim var. O da 78 milyar dolar ihracat demek. Bunu yapmak isteyenlerin önünde rehber olacağız, onların işini çözen konumda olacağız. Onların kamuya gidip dertlerini anlatmaları başka bir şey benim gidip onlar adına şunu şöyle yapacağız bunu böyle yapacağız demem oradan iş çıkarmam başka bir şey. Türkiye’nin bürokrasi gerçeğini kabul edelim.



Mehmet Barlas: Gerek özel sektör gerek kamu sektörü mevcut yatırımlardan ötürü çok aşırı borçlandı. 500 milyar doların üzerinde dış borç var. Yıl sonuna kadar galiba 260 milyar dolar ödemesi geliyor. Demek ki önümüzdeki 1-2 yıl yatırım yapmak açısından çok olumsu bir ortam. Oysa İstanbul’un bir de büyük projeleri var. Mesela Kanal İstanbul. Hem o yatırım projesi olacak hem Türkiye’nin yatırım yapacak gücü olmayacak bu nasıl olacak?



Binali Yıldırım: Bir kere yatırımcı sadece ülkeye bakmıyor. Yatırımı kimin sevk ve idare edeceğine da bakıyor. Geçmiş tecrübelerine da bakıyor. Ben bir yatırım için İDO’da çağırdığımda finansörü, yatırımcıyı bana dedi ki, ‘Biz bu projeye kredi veririz ama senin genel müdür olarak kalman şart’ dediler. ‘Böyle bir şey olur mu’ dedim. Vakıbank’tan o zaman harici teminat mektubu alıyorduk onun da özelleşmemesi lazım. ‘Bütün bunlara muktedir olsam size ne ihtiyacım var’ dedim. Sonra geldiler, ‘Sizin hükümetinize verdiğimiz hazine garantili kredinin yarı şartlarında size veriyoruz’ dediler. Sizi daha güvenilir buluyoruz dediler yani. İyi projeniz varsa, iyi insan sermayeniz varsa para her zaman var. Kanal İstanbul’la ilgili hiçbir sorun yok.



Mehmet Barlas: Yüzde yüzünü biz mi yapacağız yoksa İngiliz bir bölümünü...



Binali Yıldırım: Çeşitli gruplar var. Çinliler ilgileniyor, İngilizler ilgileniyor, yap-işlet-devretle yapmak isteyenler var. Finansmanında bir problem yok. Kanal İstanbul’u bir rant projesi, şehirleşmeyi arttıracak diye iddialar var. Bu doğru değil: Kanal İstanbul esasında bir ulusal güvenlik projesi, bir de su yolu projesi. Bugün boğazdan 50 bin gemi geçiyor. Bunun 13 bin tanesi tanker, toplam geçen doğalgaz ve ham petrol miktarı 140 milyon ton. Hatırlar mısınız 78’deki bir hafta evlerine giremedi İstanbullular. Camlar patladı. Bu tehlike her an var boğazda. Çok titiz çalışılıyor. Karadeniz’in akıntısı, Marmara’nın akıntısı onun deniz tabanına etkisi hepsi çalışılıyor. Çevre değerlendirme raporları, oradaki taşınmazların, arazinin mülkiyet durumu, meralar var, özel mülkiyet var hepsi toparlandı. Her an başlanabilir, bu sene başlanabilecek durumda. Yasal düzenlemesi yoktu mesela. Karayolu var, demiryolu var su yolu yapımıyla ilgili mevzuatımızda yok. Bu yapıldı.



Oğuz Haksever: Projelerin çokluğu bir başka dikkat çekici nokta. Mesela 24 Mart’taki İstanbul mitinginde bioteknoloji vadisi projesi gündeme geldi. Çok büyüdü yani belediyelerin ilgilendiği alanlar. İstanbul’un finans durumu nasıl, kaynakları nasıl, bu tür projeleri karşılayabilecek durumda mı?



Binali Yıldırım: Projeleri biz yapmayacağız ki biz arazi tahsis edeceğiz. Asgari altyapıyı yapacağız, ondan sonra buyurum diyeceğiz. Bioteknoloji merkezi dediğimiz yerde 160 tane toplam 500 yatırımcı öngörüyoruz. Bunlar sabit yatırıma para harcamıyor. Küresel yatırımcı gelip bina yapmıyor, arsaya para vermek istemiyor. Bunları biz vereceğiz hazırlayacağız, buyurum diyeceğiz. Biz Türkiye’de 7 milyar dolar ilaç pazarı var. Bunun yüzde 95’ini dışarıya veriyoruz. Yani 1 yolda dışarı verdiğimiz ilaç İstanbul’un bütçesinden fazla. İşte bunu yaptığımız zaman aşıydı, lensti, kemik tozuydu, yeni nesil kanser ilaçlarıydı bunları yaptığımız zaman iki türlü kazancımız var. Birinci kazancı bir kere cari açığa ciddi katkı sağlayacak. İkincisi burada doğrudan dolaylı 40 bin kişi çalışacak. Buraya yapacağımız yatırım 1 milyar 200 milyon lira.



Oğuz Haksever: Yani demek istediğim ekonomik açıdan İstanbul gibi bir şehir Ankara’ya mı bağlı kendi ekonomik kaynağı açısından...



Binali Yıldırım: Ankara’ya bağlı değil Ankara buraya bağlı. İstanbul vergileri göndermese ne yapacak devlet. Verginin yüzde 49’u İstanbul’dan. Bütün memurların maaşlarını, emeklilerin maaşlarını İstanbul veriyor.



Vahap Munyar: Bahsettiğiniz projede büyükşehir belediyesi olarak 1.2 milyar lira o altyapıyı hazırlayacaksınız ondan sonra yatırımcı gelecek orada çalışacak.



Binali Yıldırım: Bunu bekleyen var, bunu yapacak olanlar hazır.



Vahap Munyar: Benzer bir projeyi Toplu Konut İdaresi de gündeme getirmişti. Sanayi sitelerinde fabrika binaları yapacağız ve onları yatırımcılara buyur kardeşim üretimini burada yap.



Binali Yıldırım: Daha ziyade sanayinin desantralizasyonu. İstanbul içinde yerleşim yerleri içinde, sokak aralarında işte oto tamircileri var, oto galerileri var veya başka küçük küçük sanayi tesisleri var bunlar için yerler. Yani bu kentsel dönüşümün, depremsel dönüşümün bir parçası olarak onların kastettiği.



Mehmet Barlas: Birde tamamlanmayı bekleyen yatırımlar var. Mesela Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün ortasıdna demiryolu var.



Binali Yıldırım: O proje biraz büyük bir proje. Çinlilerle yapılması planlanıyor. 10 milyar dolarlık bir proje. Bir yandan Edirne hattın bağlanacak diğer yandan Akyazı’ya kadar gidecek.



Mehmet Barlas: Geçenlerde bir tren geçti Marmaray’ın altında Bakü’ye gidiyormuş.



Binali Yıldırım: Biliyorsunuz Marmaray birinci etabı yapıldı 13 buçuk kilometre aşıldı. 2013 29 Ekim’de açtık. Ancak Gebze ile Ayrılıkçeşme Anadolu Yakası’nda, Kazlıçeşme ile Halkalı arasındaki yani eski banliyö hattı dediğimiz hat yapılamadı. Bir ii sefer firmalar başladı, bıraktı mahkemelik olduk. Mahkemeyi kazandık yeniden ihale edildi, o da bocaladı. Sonra el koyduk kendimiz yaptık ve açıldı bu. 12 Mart’ta açtık. Eskdien hızlı tren yoktu iki hat vardı. Hızlı tren hattı da ilave ettik koridor 3 hat oldu. Onun için mesela yük trenleri Marmaray’dan geçip gidemiyordu. Şimdi yük trenleri gidiyor, hızlı tren gidiyor. Koridoru genişlettik asıl zor olan o. Düşünün Söğütlüçeşme’den Pendik’e kadar binalar ne kadar yakındı oraları açtık. Biz köprü yapılırken bir sefer yapılıyor köprüyü yapalım tren hattını da koyalım, tren hattını yaptığımızda köprü buna imkan veriyordu vermiyordu demeyelim diye yaptık. İleriye yönelik bir şey. Şimdi o iş tamamlandı. Birinci eksiği Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye bağlantısıydı onu yaptık. Ondan sonra boğazın altından geçeni de yaptık. Öbür taraftan banliyö hattı bitmediği için hızlı tren hattı devam edemiyordu onu da yaptık. Şimdi Çin’den Pekin’e kadar bir tren kesintisiz gidebilir.