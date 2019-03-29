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Seda Öğretir: Bu yerel seçimlerde en genel seçim havasında gittiği üzerinde duruldu. Ama siz ısrarla İstanbul’u konuşacağım dediniz, projelerinizi anlattınız. Bu anlamda Ankara’dan farklıydı tutumunuz. Buradaki motivasyonunuz neydi? Geriye dönüp seçim sürecini değerlendirdiğinizde kendinizi ve genel süreci nasıl notlarsınız?



Binali Yıldırım: 1 günümüz var, Pazar günü sandığa gidiyoruz. Yapılacak seçimin İstanbul'umuza, ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Ve bütün İstanbulluları sandığa davet ediyorum. İstanbul’un geleceğinde ben de söz sahibiyim demenin yolu sandığa gitmekten geçiyor. Dolayısıyla bu çağrımı yapmış olayım. 80 gün civarında meydanlarda, sokaklardayız. Vatandaşlarla, gençlerle, kadınlarla, yaşlılarla buluştuk, işçilerle, işverenlerle İstanbul’un bütün paydaşlarıyla bir araya geldik. İstanbul’u konuştuk. Kampanyayı başlatırken hep yerelde kalacağımı ısrarla söyledim ve öyle de yaptım. İyi ki yapmışım. İstanbulluları dinleme fırsatım oldu, İstanbulluların önceliğini anlama fırsatım oldu. Kendim çok şey öğrendim ne yapacağımı da gözden geçirdim. İstanbul için planlarım vardı lk günde ama 80 gün sonunda o planlarda değişiklik yapmak durumu da hasıl oldu. Bu bakımdan benim için çok öğretici bir süreç oldu. Genel siyaset tabi ki ittifaklar olduğu için genel siyasetle bizim kampanyamızın konusu, teması aynı olması beklenemezdi. Bizde İstanbul ağırlık merkezi olmak üzere kampanyamızı keyifli şekilde sürdürdük. Nihayet bugüne geldik.



Vahap Munyar: Planlarda ne değişti?



Binali Yıldırım: Belediye başkanından İstanbullular sadece trafiği çözmemizi beklemiyorlar, otopark işini beklemiyorlar, yeşil alanı beklemiyorlar. Onları istiyorlar ama bu şehirde gençler var, kadınlar var, işsizler var bunların konusu da sizin işiniz olması lazım diyorlar. Yani şehrin ekonomisini nasıl büyüteceksiniz, nasıl geliştireceksiniz, ekonomik vizyonunuz ne, 5 yıl sonra nasıl bir İstanbul göreceğiz? Milli gelir içerisindeki payı ne olacak? Ne kadar insana iş fırsatı oluşturacaksınız? Ne kadar ihracata katkıyı arttıracaksınız, turizmdeki İstanbul hedefi ne olacak? İstanbul’un dünya şehirlerindeki sıralaması ne olacak gibi sorular sordu insanlar bana.



Vahap Munyar: Siz onun için sanırım 500 bin gibi istihdam sözü verdiniz. Biraz özel sektöre güvenerek verdiniz ama nasıl olacak o?



Binali Yıldırım: İş deyince, istihdam deyinde insanların aklına hemen devlette memuriyet veya devlet kapısında iş bulma geliyor. Bu mümkün değil takdir edersiniz ki. Asıl olan şehrin yapması gereken eğer çeşitli alanlarda, çeşitli eksenlerde gelişimini sağlarsanız kendiliğinden istihdam oluşacak. Mesela yeni havalimanı. Bütün etaplar tamamlanınca 225 bin doğrudan çalışan olacak. Dolaylı çalışanları saydığımızda bu sayı iki katına çıkacak. Tek başına İstanbul Havalimanı’nın milli gelire katkısı yüzde 5. Bu bir altyapı projesi, hizmet sektörü. Hizmet sektörü İstanbul’da birkaç alanda gelişmeye müsait. Bir tanesi turizm. Ama normal turizm değil. Sağlık turizmi, eğitim turizmi ve kongre fuar turizmi. Bunlar İstanbul için şartlar müsait, altyapı müsait. Bugün dünyada sağlık hizmetlerinin en kaliteli, en iyi verildiği 5.şehir İstanbul. İstanbul’un 61 tane üniversitesi, 1 milyon öğrencisi var. 1 milyon öğrencinin yüzde 5’İstanbul uluslararası öğrenci olsa yüzde 10’a kadar yolu var bu işin 100 bin öğrenci yapar. 4 yıl boyunca bu şehre katacağı ekonomik değer ve onun üstüne bu öğrencilerin Türkiye’yi, İstanbul’u bilmesi memleketlerine dönüp bizim adeta gönüllü elçilerimiz olacaklar. Bunların getireceği çok ciddi bir imkan var. Sağlıkta orta vadede 3 milyar dolar İstanbul bir kaynağa erişebilir. Kongre fuar turizmine gelince İstanbul maalesef henüz fuarcılıktan hak ettiği payı alamıyor. 300 binin altında. Avrupa’ya 50 milyon her yıl kongreler fuarlar için gidiyorlar. Bunun yüzde 10’unu alsak 5 milyon eder. Fuarlara kongrelere giden insanlar Bin 500 dolar bırakıyor. Bizim normal gelen turistler 650 dolar. Yani 7 buçuk milyar dolar demektir. Bundan İstanbulluya ne faydası var diye düşünenlere, bir turist 28 iş kolunu harekete geçiriyor. Herkes bundan nemalanıyor. Otelcisi alıyor, boyacısı alıyor, mücevhercisi alıyor, esnafı alıyor. Onların işi artınca daha çok adam istihdam edecekler, daha çok çalışan olacak. Kısacası şehrin belediye başkanı o şehre yatırım yapılması için şehre katma değer sağlamak için adeta bir promosyon ajansı gibi yatırım ajansı gibi çalışması lazım. Ben buna bakanlığımda şahit oldum. Avrupa’nın şehirleri gelip illa bizim buraya doğrudan seferler koyun, biz alan vergisini almayacağı, onu yapmayacağız bir sürü cazip tekliflerle geliyorlardı. ‘Oraya gelen insanlar bize para bırakacak’ diyorlardı. Doğrudan bir yere girip devlet dairesinde çalışan açısından çok kolay belki kavranabilecek bir şey değil ama 15 milyonluk bir şehrin 2.3 milyon genci var 25 yaşın altında. Bu gençleri bizim için çok muhteşem bir kaynak.

Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;



(İstanbul'da HDP oylarının etkisi) HDP'nin açıklamaları Kürtlere yapılabilecek en büyük hakarettir. HDP terör örgütünün yönetimi altında bir parti. Bölgenin geri kalmasının sebebi Bölgenin geri kalmasının sebebi PKK'dır. Biz Doğu ve Güneydoğu'ya pozitif ayrımcılık yaptık. Herkes etnik kimliği ile gurur duymalı. İstanbul'da HDP adayı yok, HDP'lileri bağlayan bir aday da yok. Tüm Kürt kardeşlerimin bana destek vereceklerine inanıyorum. Kendimi Kürt kardeşlerimizin de adayı oalrak görüyorum. Ben bütün partilerden destek bekliyorum.



(Neden İstanbul'a başkan adayı oldu) Başbakanlık kadar önemli bir görev. İstanbul, Türkiye'yi sırtında taşıyor. İstanbul hapşursa Türkiye hasta olur. İstanbul 140 ülkeden daha büyük. İlk günden bugüne kadar hiç tereddüt içinde olmadım. Sokağa çıkınca insanlarla karşılaşınca o kadar olumlu bir ortam oluşuyor ki.



(Seçmene sandık çağrısı) Tabanımızdan gönlü kırıklar olabilir, mesajım onlara. Aile içinde kırgınlıklar olabilir ama uzun sürmemeli. Sandığa gitmelerini arzu ediyorum. Karşımızda benzemezler ittifakı var, sokakta yan yana gelemeyecekler seçime birlikte giriyor.

Yerel seçim üzerinden genel seçim havası oluşturma gayreti hoş değil.

Millet bizi biliyor, biz yeni piyasaya çıkmadık. İletişimde biz büyük bir devrim yaptık. İstanbul hizmet sektörüyla ayakta duran bir şehir. Ankara ile işi olmayan belediye başkanı olamaz. Para Ankara'dan geliyor, gelmezse maaşları ödeyemezsiniz. Türkiye'nin bürokrasi gerçeğini kabul edelim.

Kanal İstanbul'un finanasmanında bir sorun yok. Rant projesi diye iddialar vardı bu doğru değil. Kanal İstanbul, ulusal güvenlik projesi. Mutlaka bu su yolu yapılmalı. Üniversiteler titiz çalışıyor, Karadeniz'e etkisi, arazilerin mülkiyet durumu. Kanal İstanbul bu sene başlayabilir. Proje her an başlayabilir. Yapay bir kanal mevzuatta yoktu, o yapıldı.



