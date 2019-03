Erdoğan, AK Parti'nin Üsküdar mitinginde, Üsküdar'ı bir başka gördüğünü ve uçsuz bucaksız bir görüntü sergilediğini dile getirerek, Üsküdar'ın 31 Mart'ın kararını verdiğini düşündüğünü söyledi.



Seçime son 12 gün kaldığını hatırlatan Erdoğan, "Durmak yok, inşallah 31 Mart akşamı burada böyle bir toplantıyı tekrar yaparsınız. Yaparız, Türkiye'nin kalkınma mücadelesine emek veren, katkı sunan her bir Üsküdarlı kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Bu gün bir kez daha Üsküdar'da olmanın, siz komşularımla birlikte olmanın memnuniyeti içindeyim. Bugün gerçekten dolu dolu bir gün geçiriyoruz. Sabah Karadeniz Ereğlisi'ndeydim. Oradan Sakarya'ya, Sakarya'dan Kocaeli'ye ve şimdi de sizlerle beraberim. 4 mitingimiz de muhteşemdi. En son Kocaeli sizlere selamlarını gönderiyor ve durmak yok yola devam dedik. Özellikle de milli irade meydanında bizi bekleyen 10 binlere hitap ettik ve resmi rakam 120 bin kişiydi. Bu arada ayrıca Kuzey Marmara otoyolunun 476 milyon dolarlık 45 kilometrelik kesimini daha Kocaeli'den açılışını yaptık. Böylece toplam uzunluğu 398 kilometreyi bulan Kuzey Marmara otoyolunun bir safhasını daha milletimizin istifadesine sunduk. Şimdi de siz Üsküdarlı kardeşlerimle hasret gideriyoruz. Bu saate kadar bizleri beklediniz. Sabrınız, sevginiz, dayanışmanız için her birinize teşekkür ediyorum." diye konuştu.



"31 MART AKŞAMINA KADAR TEMPOMUZU ARTIRARAK SÜRDÜRECEĞİZ"



Dün gecede Üsküdar'da gençlerle buluştuğunu hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bugün de buradayız, ayrılmamız söz konusu değil. 31 Mart akşamına kadar tempomuzu artırarak sürdüreceğiz. Hep söylediğimiz gibi aşk ile çalışan yorulmaz. Sevdası millet olan yorgunluk nedir bilmez. Vatan için çarpan yürekler bahane kabul etmez. Hizmet ateşiyle yananlara durmak yakışmaz. Yunus Emre'nin o güzel ifadesiyle 'Biz sevdik aşık olduk, sevildik maşuk olduk, her dem yeni doğarız, bizden kim usanası.' İşte biz de her dem yeniden doğarak, sizin şu muhabbetinizden güç kuvvet ilham alarak yolumuza devam ediyoruz. Milletin desteğini, duasını alan bir siyasetçiyi durdurabilecek hiçbir fani güç yoktur. Milletiyle aynı hedefe yürüyen, aynı idealleri paylaşan bir devlet adamının önünü kesebilecek hiçbir engel yoktur. Yeter ki biz birbirimize sahip çıkalım. Yeter ki biz, tarihimizi asla unutmayalım. Yeter ki biz, davamıza ihanet etmeyelim. Yeter ki biz, kardeşliğimize leke sürmeyelim. Yeter ki biz, gözlerimizi hedeflerimizden bir an olsun ayırmayalım. Bunları başardığımızda, Allah'ın izniyle ne Haçlı artıkları ne Bizans heveslileri ne de Neonazi bozuntuları bizi yolumuzdan alıkoyabilir. Bunun için her fırsatta vatandaşlarımıza tarihi hatırlatıyoruz. Bunun için milletimize kimliğini, karakterini, asaletini hatırlatıyoruz. İşte bunun için Türkiye'nin yükselişini çekemeyen müstevlilere Rabiamızla cevap veriyoruz. Hazır mıyız? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Maşallah, Üsküdar'a da işte bu yakışır."



"ÜSKÜDAR BAMBAŞKA"



İstanbul'da yaptıkları projelerin birçoğunun merkezinin Üsküdar olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Marmaray, burada. Avrasya Tüneli burada. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı burada. Büyük Çamlıca Cami ve Küçük Çamlıca'da yapılan radyo televizyon kulesi o da burada. Bütün bunlarla beraber Üsküdar bambaşka. Hele hele Büyük Çamlıca Cami, artık Türkiye'de bugüne kadar yapılmış olan camilerin hakikaten en mükemmeli." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadıköy-Kartal-Pendik-Tavşantepe metrosunu, Halkalı-Gebze-Marmaray yüzeysel metro hattını, Libadiye-Çamlıca Karayolu Tüneli'ni de hizmete açtıklarını aktararak, "Üsküdar'da 8 adet köprü ve kavşak yolu ile bağlantı yollarını hizmete açtık. Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu-Avcılar-Beylikdüzü metrobüs hattı ile sizlerle birlikte tüm İstanbul'a hizmet veriyoruz." şeklinde konuştu.



Sahilde beş iskele binasını restore ettiklerini hatırlatan Erdoğan, "Eminönü-Rumeli Kavağı ve Üsküdar-Anadolu Kavağı arası kıyıya paralel transit Boğaz seferlerini başlattık. Üsküdar Meydanı ve Harem Beylerbeyi sahil düzenlemesi projesi ise hemen hemen tamamlandı. Üsküdar Meydanı toplamda 125 bin metrekarelik bir alan ile İstanbul'un en prestijli merkezi olarak ortaya çıktı. Eski belediye binasının olduğu alanda Üsküdar Belediyemiz tarafından yapılan istimlak çalışmalarıyla adeta yeni bir meydana dönüştürüldü. Oranın da açılışını bizzat kendim geldim yaptım. Orası da altında bin araçlık otoparkı ile birlikte bu yıl sonunda sadece Üsküdar'ın değil bu yakanın en özel noktalarından biri haline dönüşecek." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, Üsküdar Meydanı'nda düzenlenen partisinin mitinginde, Üsküdar için en önemli konulardan birinin tapu olduğunu dile getirerek, katılımcılara şöyle seslendi:



"Şimdi bazı belediye başkanları çıkıyor, AK Parti dışında, 'Tapunuzu ben vereceğim.' diyor. Sen nasıl vereceksin ya? Sende tapu kadastro müdürlüğü var mı? Ya bunlar cambaz. Eğer bunu verecek bir merci varsa devlet verir devlet. Onun da başı bu kardeşiniz. Tapu kadastro denilen müdürlük nereye bağlı? Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığında bu işler görülür. Belediyeyle de o bakanlığımız irtibatlarını geliştirir ona göre adım atar. Özellikle boğaz bölgesindeki 16 mahallemizi bu mesele çok yakından ilgilendiriyor. 30 yılı aşkın süredir devam eden imar planlarıyla ilgili problemi hamdolsun biz çözüme kavuşturduk, biz. Mahalle dokusunu bozmadan, yatay kentsel dönüşümü teşvik edecek yeni imar haklarını getirdik. Kim ki Üsküdar'da bir imar sorunu var diyorsa bilin ki sizlerin kafasını karıştırmak için yalan söylüyor. Hisseli bazı sorunlar var, orada da maalesef birleriyle anlaşamadıkları için hissedarlar, olay yargıya gidiyor. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Ancak imar planları kesinleştikten sonra çözülebilecek olan bu soruna da biz devlet olarak neşteri vuruyoruz. Hissedarların aralarında anlaşmalarının imkansız olduğu büyük parselleri ifraz ediyoruz, bölerek onları da küçültüyoruz. Mecburen çözeceğiz bunu, başka çare yok. Şimdiden belediyenize başvurup işlemlerinizi başlatabilirsiniz."



Üsküdar'da 2B tapu sorunun tamamının çözüldüğünü ve 30 yıllık bir problemin daha ortadan kaldırıldığını bildiren Erdoğan, şunları söyledi:



"Biz, sizin sorunlarınızı çözmek için uğraşırken, muhalefet işi çıkmaza sürüklemenin, sürüncemede bırakmanın mücadelesini veriyor. Biliyorsunuz bunlar mahkeme kapısında nöbet tutmayı maharet zannederler. Türkiye Uzay Ajansından kamuda başörtüsü düzenlemesine kadar milletin hayrına hangi hizmet varsa hepsini de bu CHP yargıya taşımıştır. Üsküdar'da da aynısını yapıyorlar. Üsküdar'ın 33 yıl sonra aldığı imar haklarını mahkemeye götürerek, iptal ettirmeye çalışıyorlar. Kim? Bu CHP. Ama onlar istemese de biz bunu başaracak hak sahiplerimizi asla mağdur etmeyeceğiz. Kanunsa kanun, kararnameyse kararname, yönetmelikse yönetmelik, ne gerekiyorsa yaparak bu meselenin bizimle Üsküdarlı kardeşlerim arasına girmesine artık müsaade etmeyeceğiz. Ben de bir Üsküdarlıyım. Bunu biz çözeceğiz. Cumhurbaşkanı olarak, sizlerin komşusu olarak bu tapu meselesinin belediyemiz nezdinde sonuna kadar şahsen takipçisi ben olacağım. Onun için bu CHP'lilerin, malum bunlar dörtlü çete ya bunların bu söylediklerine pek inanmayın. Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımıza açıkça söylüyorum: 2 yıla kadar Üsküdar'daki tüm tapu ve imar meselelerini birlikte çözeceksiniz."



Erdoğan, millet bahçeleri projeleriyle İstanbul'un güzelliğine güzellik katıldığını, Başakşehir, Hoşdere, Baruthane, Çırpıcı millet bahçeleri ile Kayaşehir Millet Bahçesi'nin birinci etabının bittiğini, Üsküdar'da Nakkaştepe Millet Bahçesi'nin hizmete sunulduğunu, Nevmekan Bağlarbaşı ve Nevmekan Sahil'in türünün tek örneği olarak dikkati çektiğini ve burada aynı zamanda millet kıraathanesi olduğunu anlattı.



Üsküdar Bilim Merkezi Planetaryumu ve Gözlem Kulesinin, İstanbul'un en büyüğü olarak çocuklara gençlere hizmet vermeye başladığını dile getiren Erdoğan, Üsküdar'a 22 yeni park yapıldığı, 6 tarihi eserin restore edildiğini, 26 tarihi çeşmenin bakım, onarımının tamamlandığını kaydetti.



"HİÇBİR VATANDAŞIMIZ UNUTULDUĞUNU DÜŞÜNMESİN"



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sizlerle samimi bir muhasebe yapmak istiyorum." diyerek, şöyle konuştu:



"Duyuyorum ki teşkilatımızda vatandaşlarımızı anlamakta hala zorlananlar var. Duyuyorum ki belediyelerimizde vatandaşlarımıza yeterli ihtimamı göstermeyenler var. Duyuyorum ki milletvekillerimiz arasında vatandaşımızın ulaşmakta zorluk çektikleri var. Duyuyorum ki partimizde vatandaşımızın hissiyatını, derdini, sıkıntısını dinlemek istemeyenler var. Buradan, sizlerin huzurunda yürekten gelen bir hissiyatla söylüyorum, vatandaşımızın gönlünü kıran benim de kalbimi kırmış demektir. Vatandaşımızı küstüren benim dünyamı yerle yeksan etmiş demektir. Vatandaşımızı ihmal eden, beni tümden hiçe saymış demektir. Vatandaşımıza 'Of' diyen, yüzünü ekşiten, söz verip tutmayan, görüp selam vermeyen, verilen selamı almayan bizden değildir. Bunu da böylece bilin. İşte bu kadar açık konuşuyorum. Bu söylediklerimin hepsine yürekten inanıyorum ve kendi hayatımda tatbik etmeye de gayret gösteriyorum. Hiçbir vatandaşımız kendini garip hissetmesin. Hiçbir kardeşimiz kendisini sahipsiz görmesin. Hiçbir vatandaşımız unutulduğunu düşünmesin. Hiçbir kardeşimiz önemsenmediği hissine kapılmasın. Bu ülkenin her bir vatandaşının başımız üstünde yeri var. Hele hele bugüne kadar bizim davamıza gönül vermekten bilfiil çalışmaya kadar her düzeyde katkısı olan kardeşlerimize karşı minnet borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz. Eksik yapanların eksiğini tamamlamak, yanlış yapanların yanlışını düzeltmek boynumuzun borcudur. Biz bu partinin başında olduğumuz sürece AK Parti kapısından tek bir eğri odunun girmemesi için var gücümüzle çalışacağız. Milletimiz ülkeyi yönetme vazifesini bize tevdi ettiği sürece, Dicle Nehri'nin kıyısındaki her kuzunun, yetimlerin her kuruşunun sorumluluğunun hakkını vermek için var gücümüzle çalışacağız. Dünyanın neresinde olursa olsun bir vatandaşımızın, bir kardeşimizin, bir garibin yardıma ihtiyacı olduğunda yanında bulunmak için var gücümüzle çalışacağız."



Yeni Zelanda'daki terör saldırısına değinen Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile geniş bir heyeti basın mensuplarıyla, bu ülkeye gönderdiğini hatırlatarak, "Türk'ün elinin uzanmadığı yere kimsenin eli uzanmaz. Milletimizin ve ümmetin şerefine, namusuna, izzetine halel gelmemesi için gerekirse canımız pahasına çalışacağız. Zaferle değil, seferle mükellef olduğumuzun bilinciyle mücadelemizi verirken önce imkanımıza değil, imanımıza bakacağız. Sizlerden diğer alanlardaki mücadelemizle birlikte bu mücadelemize destek vermenizi bekliyorum. Çünkü bu ancak sizlerle birlikte hareket edersek başarabileceğimiz bir sorundur. İnşallah 31 Mart akşamı seçimi sağ salim atlattıktan sonra tüm bu hususları enine boyuna düşünmek, konuşmak, tedbirini almak için vaktimiz, fırsatımız olacak." ifadelerini kullandı.



"HİZMET MÜCADELESİ 31 MART'TAN SONRA DA DEVAM EDECEK"



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, hizmet mücadelelerini tevazu, samimiyet ve gayret ile 31 Mart'tan sonra da devam ettireceklerini söyledi.



Bunun için tecrübeleri çalışkanlıkları, çalışkanlıkları ile temayüz etmiş isimleri halkın huzuruna çıkardıklarını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:



"Büyükşehir Belediye Başkanlığında adayımız bakan, başbakan ve meclis başkanı olarak ömrü İstanbul'a ve Türkiye'ye hizmetle geçmiş bir isim olan Binali Yıldırım kardeşimizi atadık. Burada seçimlere onunla giriyoruz. Dikkat edin burada çok önemli bir mesajım var, herhangi bir ölüm söz konusu olmadıktan sonra, bu kardeşiniz 4,5 yıl daha Cumhurbaşkanı olarak devletin başında mı? Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımız 5 yıl belediye başkan mı? Şimdi biz, devletin başı olarak şahsım, büyükşehirde inşallah Binali Yıldırım kardeşim ve burada da Hilmi Türkmen kardeşimiz el ele verecek, Üsküdar'dan büyükşehire ve ülkeme bütün ülkeyi ayağa kaldıracağız ama bu sizlerin desteği olduğu zaman gerçekleşecek. Siz olmadan bunlar olmaz. Bunu böyle bilin hep beraber el ele vereceğiz, bunu çözeceğiz. Her iki adayımızı da sizlere emanet ediyorum."