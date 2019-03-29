31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Ayfer Yılmaz, Demokrat Parti'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. Peki Ayfer Yılmaz kimdir?
Ayfer Yılmaz, 1956 yıında Ankara'da dünyaya geldi. 1978 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Maliye Bölümü'nü bitirdi Bonn Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müşavir Yardımcılığı, Hazine Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcılığı, Hazine Müsteşarlığı, Dünya Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası Türkiye Başkanlığı, XX. ve XXI. Dönem İçel (Mersin) Milletvekilliği ile Devlet Bakanlığı yapmıştır. 2002-2009 Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Genel Sekreterliği görevini yürütmüştür. Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Danışma Kurulu üyesidir.