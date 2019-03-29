Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, yerel seçimde Demokrat Parti'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışacak.



Kocadon, 30 Mart 2014 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde CHP’den Bodrum Belediye Başkanı seçilmişti.



Ancak CHP Parti Meclisi (PM) üyeleri Kocadon’un 31 Mart'taki yerel seçimlerde tekrar aday gösterilmesini reddetti. Bunun üzerine Kocadon, Demokrat Parti'den adaylığını açıklamıştı.



CHP'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı için müracaat ettiğini belirten Kocadon, CHP yönetimini eleştirerek, kendisinin sürekli oyalandığını ifade etmişti.



MEHMET KOCADON KİMDİR?



1963 yılında Bodrum’da doğan Kocadon, ilk, orta ve lise öğrenimini Bodrum’da tamamladı.



1992-1999 yılları arasında Bodrum Ticaret Odası Meclis Üyeliği, 1993-1999 yılları arasında Demokrat Parti’de Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.



1999 yılı yerel seçimlerinde, Ortakent-Yahşi Belediye Başkanı seçildi. 2004 yerel seçimlerinde yeniden seçilerek Ortakent-Yahşi Belediye Başkanlığı görevini bir dönem daha yürüttü.



Mehmet Kocadon, 2009 yılı yerel seçimlerinde ise Demokrat Parti’den Bodrum Belediye Başkanı oldu. Kocadon, 30 Mart 2014 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde bu kez CHP'den Bodrum Belediye Başkanı seçildi.

DÖRT DÖNEMDİR BELEDİYE BAŞKANI



Kocadon, dört dönem sürdürdüğü belediye başkanlığı görevinin ardindan 2019 yerel seçimlerimde Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.



Kocadon, evli ve iki çocuk babası.

ANLIK SONUÇLAR ntv.com.tr'DE