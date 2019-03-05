Denizli'de belediye başkanı adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi: Osman Zolan (Cumhur İttifakı)

Acıpayam: Hulusi Şevkan (Cumhur İttifakı)

Babadağ: Salim Demirezen (Cumhur İttifakı)

Baklan: Yusuf Gülsever (Cumhur İttifakı)

Bekilli: Mustafa Çoban (Cumhur İttifakı)

Beyağaç: Mustafa Akçay (Cumhur İttifakı)

Bozkurt: Hamdi Cin (Cumhur İttifakı)

Çameli: Cengiz Arslan (Cumhur İttifakı)

Çardak: Hüsnü Yılmaz (Cumhur İttifakı)

Çivril: Niyazi Vural (Cumhur İttifakı)

Güney: Halil Ayhan (Cumhur İttifakı)

Honaz: Turgut Devecioğlu (Cumhur İttifakı)

Kale: Mehmet Salih Sağınç (Cumhur İttifakı)

Merkezefendi: Muhammet Subaşıoğlu (Cumhur İttifakı)

Pamukkale: Avni Örki (Cumhur İttifakı)

Sarayköy: Ahmet Necati Özbaş (Cumhur İttifakı)

Serinhisar: Şeref Turhan (Cumhur İttifakı)

Tavas: Hüseyin İnamlık (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi

Acıpayam: Alim Arslan (Millet İttifakı)

Babadağ: Ali Atlı (Millet İttifakı)

Bekilli: Türkan Keyik (Millet İttifakı)

Bozkurt: Birsen Çelik (Millet İttifakı)

Buldan: Hikmet Şenözen

Çivril: Ömer Köseoğlu (Millet İttifakı)

Güney: Mustafa Urtekin (Millet İttifakı)

Honaz: Yüksel Kepenek (Millet İttifakı)

Merkezefendi: Şeniz Doğan (Millet İttifakı)

Pamukkale: Ahmet Divarcı (Millet İttifakı)

Sarayköy: Cengiz Demirci (Millet İttifakı)

Serinhisar: Hüseyin Gemi (Millet İttifakı)

Milliyetçi Hareket Partisi

Buldan: Mustafa Fahri Şevik (Cumhur İttifakı)

Çal: Fethi Akcan (Cumhur İttifakı)

İYİ Parti

Denizli Büyükşehir Belediyesi: Ümit Bahtiyar (Millet İttifakı)

Baklan: Hakan Orhan (Millet İttifakı)

Beyağaç: Rifat Pürdik (Millet İttifakı)

Buldan: Temel Başbuğ

Çal: Mehmet Öztürk (Millet İttifakı)

Çameli: Ender Yılmaz (Millet İttifakı)

Çardak: Alaettin Tagay (Millet İttifakı)

Kale: Necati Tahal (Millet İttifakı)

Tavas: Kadir Tatık (Millet İttifakı)

Halkların Demokratik Partisi

Denizli Büyükşehir: Şerife Yıldırım

Pamukkale: Mustafa Keklikçi

Saadet Partisi

Denizli Büyükşehir: Süleyman Demirel

Acıpayam: Mehmet Yıldız

Babadağ: Bilal Osman Zeybek

Baklan: Fatih Candan

Bekilli: Mehmet Kısaç

Beyağaç: Muhammet Fatih Tabak

Bozkurt: İlhan Kabak

Buldan: Uğur Kazakoğlu

Çal: Musa Kavurmacı

Çameli: Mevlüt Sönmez

Çardak: Bürhan Tokay

Çivril: Murat Sarı

Güney: Sadık Deligöz

Honaz: Nail Şimşek

Kale: Ahmet Yılmaz

Merkezefendi: Taner İzgi

Pamukkale: Sevil Aktaş

Sarayköy: Ramazan Öztürk

Serinhisar: Ömer Yağcıoğlu

Tavas: Ferhat Işık

Demokrat Parti

Denizli Büyükşehir: Aykut Yıldırım

Acıpayam: Hulki İlhan

Babadağ: Serdar Çeliktaş

Baklan: Nail Aycan

Bekilli: Osman Kaçar

Beyağaç: Hakan Sert

Bozkurt: Davut Şengün

Buldan: Mustafa Gülbay

Çal: Ramazan Yücel Berber

Çameli: Zeynel Göymen

Çardak: Mahmut Öztürk

Çivril: Başak Sert

Güney: Halil Durutürk

Honaz: Yılmaz Ballı

Kale: Erkan Hayla

Merkezefendi: Yasin Yarankuyu

Pamukkale: Azam Keçeli

Sarayköy: İbrahim Sun

Serinhisar: Bahaddin Genç

Tavas: Mesut Kelekçio

Demokratik Sol Parti

Denizli Büyükşehir: Yaşar Kayrakçı

Bekilli: Hasan Hüseyin Dede

Bozkurt: Musa Gürsoy

Buldan: Rıdvan Keser

Çal: Hasan Gündüz

Merkezefendi: Emin Çetin

Pamukkale: Yusuf Urem

Sarayköy: Baran Devacan Çobanoğlu

Serinhisar: Ayhan Özel

Tavas: Volkan Çobanoğlu

Vatan Partisi

Denizli Büyükşehir: Mustafa Güleç

Acıpayam: Ramazan Tekin

Babadağ: Ali Direnç

Baklan: Adil Ünalan

Beyağaç: Sıddık Ertürk

Bozkurt: Halis Özkan

Çal: Osman Sarıdemir

Çameli: Muhterem Çetin

Çardak: Mesut Yılan

Çivril: Nevzat Erim

Honaz: Ahmet Gündüz

Kale: Kadir Horzum

Merkezefendi: Elif Çobanoğlu

Pamukkale: Müzeyyen Susar

Sarayköy: Hüseyin Kara

Serinhisar: Yaşar Kaya

Tavas: Ali Kabalay

Büyük Birlik Partisi

Acıpayam: Halil İbrahim Yılmaz

Babadağ: Bilent Dedemoğlu

Baklan: Muhammet Kalkan

Bozkurt: Oğuz Merdoğlu

Buldan: Metin Erbölük

Serinhisar: Avni Gemi

Bağımsız Türkiye Partisi

Denizli Büyükşehir: Turgay Urgan

Acıpayam: Mehmet Yağaş

Babadağ: Gülhanım Ayyıldız

Baklan: Fatime Şimşek

Bekilli: Tuncay Urgan

Beyağaç: Rahmi Adak

Bozkurt: Mehmet Çetinkaya

Buldan: Mehmet Başkaya

Çal: Serkan Taşpınar

Çameli: Bülent Aksöl

Çardak: Yasemin Usta

Çivril: Umut Savar

Güney: İsmail Sağer

Honaz: Hakan Cengiz

Kale: Serhan Kasar

Merkezefendi: Aylin Özcan

Pamukkale: Abdurrahman Şimşek

Sarayköy: Ayşe Avcı

Serinhisar: Osman Tanrıverdi

Tavas: Tacettin Çiyim

Türkiye Komünist Partisi

Denizli Büyükşehir: Özgür Dağ

Merkezefendi: Meryem Güven

Pamukkale: Gökay Korkmaz

Bağımsız adaylar

Denizli Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Kırgız, Mehmet Uğur Tatar

Babadağ: Fuat Üstündağ

Çivril: Ergun Çiftçi