Denizli'de belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Denizli Büyükşehir Belediyesi: Osman Zolan (Cumhur İttifakı)
Acıpayam: Hulusi Şevkan (Cumhur İttifakı)
Babadağ: Salim Demirezen (Cumhur İttifakı)
Baklan: Yusuf Gülsever (Cumhur İttifakı)
Bekilli: Mustafa Çoban (Cumhur İttifakı)
Beyağaç: Mustafa Akçay (Cumhur İttifakı)
Bozkurt: Hamdi Cin (Cumhur İttifakı)
Çameli: Cengiz Arslan (Cumhur İttifakı)
Çardak: Hüsnü Yılmaz (Cumhur İttifakı)
Çivril: Niyazi Vural (Cumhur İttifakı)
Güney: Halil Ayhan (Cumhur İttifakı)
Honaz: Turgut Devecioğlu (Cumhur İttifakı)
Kale: Mehmet Salih Sağınç (Cumhur İttifakı)
Merkezefendi: Muhammet Subaşıoğlu (Cumhur İttifakı)
Pamukkale: Avni Örki (Cumhur İttifakı)
Sarayköy: Ahmet Necati Özbaş (Cumhur İttifakı)
Serinhisar: Şeref Turhan (Cumhur İttifakı)
Tavas: Hüseyin İnamlık (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Acıpayam: Alim Arslan (Millet İttifakı)
Babadağ: Ali Atlı (Millet İttifakı)
Bekilli: Türkan Keyik (Millet İttifakı)
Bozkurt: Birsen Çelik (Millet İttifakı)
Buldan: Hikmet Şenözen
Çivril: Ömer Köseoğlu (Millet İttifakı)
Güney: Mustafa Urtekin (Millet İttifakı)
Honaz: Yüksel Kepenek (Millet İttifakı)
Merkezefendi: Şeniz Doğan (Millet İttifakı)
Pamukkale: Ahmet Divarcı (Millet İttifakı)
Sarayköy: Cengiz Demirci (Millet İttifakı)
Serinhisar: Hüseyin Gemi (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Buldan: Mustafa Fahri Şevik (Cumhur İttifakı)
Çal: Fethi Akcan (Cumhur İttifakı)
İYİ Parti
Denizli Büyükşehir Belediyesi: Ümit Bahtiyar (Millet İttifakı)
Baklan: Hakan Orhan (Millet İttifakı)
Beyağaç: Rifat Pürdik (Millet İttifakı)
Buldan: Temel Başbuğ
Çal: Mehmet Öztürk (Millet İttifakı)
Çameli: Ender Yılmaz (Millet İttifakı)
Çardak: Alaettin Tagay (Millet İttifakı)
Kale: Necati Tahal (Millet İttifakı)
Tavas: Kadir Tatık (Millet İttifakı)
Halkların Demokratik Partisi
Denizli Büyükşehir: Şerife Yıldırım
Pamukkale: Mustafa Keklikçi
Saadet Partisi
Denizli Büyükşehir: Süleyman Demirel
Acıpayam: Mehmet Yıldız
Babadağ: Bilal Osman Zeybek
Baklan: Fatih Candan
Bekilli: Mehmet Kısaç
Beyağaç: Muhammet Fatih Tabak
Bozkurt: İlhan Kabak
Buldan: Uğur Kazakoğlu
Çal: Musa Kavurmacı
Çameli: Mevlüt Sönmez
Çardak: Bürhan Tokay
Çivril: Murat Sarı
Güney: Sadık Deligöz
Honaz: Nail Şimşek
Kale: Ahmet Yılmaz
Merkezefendi: Taner İzgi
Pamukkale: Sevil Aktaş
Sarayköy: Ramazan Öztürk
Serinhisar: Ömer Yağcıoğlu
Tavas: Ferhat Işık
Demokrat Parti
Denizli Büyükşehir: Aykut Yıldırım
Acıpayam: Hulki İlhan
Babadağ: Serdar Çeliktaş
Baklan: Nail Aycan
Bekilli: Osman Kaçar
Beyağaç: Hakan Sert
Bozkurt: Davut Şengün
Buldan: Mustafa Gülbay
Çal: Ramazan Yücel Berber
Çameli: Zeynel Göymen
Çardak: Mahmut Öztürk
Çivril: Başak Sert
Güney: Halil Durutürk
Honaz: Yılmaz Ballı
Kale: Erkan Hayla
Merkezefendi: Yasin Yarankuyu
Pamukkale: Azam Keçeli
Sarayköy: İbrahim Sun
Serinhisar: Bahaddin Genç
Tavas: Mesut Kelekçio
Demokratik Sol Parti
Denizli Büyükşehir: Yaşar Kayrakçı
Bekilli: Hasan Hüseyin Dede
Bozkurt: Musa Gürsoy
Buldan: Rıdvan Keser
Çal: Hasan Gündüz
Merkezefendi: Emin Çetin
Pamukkale: Yusuf Urem
Sarayköy: Baran Devacan Çobanoğlu
Serinhisar: Ayhan Özel
Tavas: Volkan Çobanoğlu
Vatan Partisi
Denizli Büyükşehir: Mustafa Güleç
Acıpayam: Ramazan Tekin
Babadağ: Ali Direnç
Baklan: Adil Ünalan
Beyağaç: Sıddık Ertürk
Bozkurt: Halis Özkan
Çal: Osman Sarıdemir
Çameli: Muhterem Çetin
Çardak: Mesut Yılan
Çivril: Nevzat Erim
Honaz: Ahmet Gündüz
Kale: Kadir Horzum
Merkezefendi: Elif Çobanoğlu
Pamukkale: Müzeyyen Susar
Sarayköy: Hüseyin Kara
Serinhisar: Yaşar Kaya
Tavas: Ali Kabalay
Büyük Birlik Partisi
Acıpayam: Halil İbrahim Yılmaz
Babadağ: Bilent Dedemoğlu
Baklan: Muhammet Kalkan
Bozkurt: Oğuz Merdoğlu
Buldan: Metin Erbölük
Serinhisar: Avni Gemi
Bağımsız Türkiye Partisi
Denizli Büyükşehir: Turgay Urgan
Acıpayam: Mehmet Yağaş
Babadağ: Gülhanım Ayyıldız
Baklan: Fatime Şimşek
Bekilli: Tuncay Urgan
Beyağaç: Rahmi Adak
Bozkurt: Mehmet Çetinkaya
Buldan: Mehmet Başkaya
Çal: Serkan Taşpınar
Çameli: Bülent Aksöl
Çardak: Yasemin Usta
Çivril: Umut Savar
Güney: İsmail Sağer
Honaz: Hakan Cengiz
Kale: Serhan Kasar
Merkezefendi: Aylin Özcan
Pamukkale: Abdurrahman Şimşek
Sarayköy: Ayşe Avcı
Serinhisar: Osman Tanrıverdi
Tavas: Tacettin Çiyim
Türkiye Komünist Partisi
Denizli Büyükşehir: Özgür Dağ
Merkezefendi: Meryem Güven
Pamukkale: Gökay Korkmaz
Bağımsız adaylar
Denizli Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Kırgız, Mehmet Uğur Tatar
Babadağ: Fuat Üstündağ
Çivril: Ergun Çiftçi
Denizli'de yarışacak belediye başkanı adayları (2019 yerel seçim)
Anadolu Ajansı2019 Yerel Seçim
31 Mart yerel seçimlerinde Denizli'de yarışacak adaylar belli oldu.
Denizli'de belediye başkanı adayları şunlar: