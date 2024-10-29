Doodle, 2024 Türkiye Milli Günü'nü kutluyor (National Day nedir?)

"National Day," yani "Ulusal Gün,", bir ülkede kutlanan ulusal içerikli bayramlara verilen addır. Amerikan Bağımsızlık Günü, Cumhuriyet Bayramı, Kanada Günü buna örnek verilebilir. Genelde milliyetçi bir içeriğe sahip olan bu bayramlar; o ülkenin ulusal bağımsızlık savaşını kazandığı gün, resmen tanındığı gün, önemli bir olaya şahit olduğu gün ya da etnik-mitolojik önemi olan bir gün kutlanabilir. Millî bayram genellikle resmî tatildir. Birçok ülkede birden fazla millî bayram vardır. Danimarka ve Birleşik Krallık, millî bayramı olmayan tek ülkelerdir.



NATİONAL DAY TARİHİ



"National Day" kavramı, ülkelerin tarihine, bağımsızlık mücadelesine veya belirli bir olayın anısına dayanarak gelişmiştir. İlk modern ulusal günlerden biri, 1776'da Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlık ilanı ile 4 Temmuz'un ulusal gün olarak kutlanmasıdır. Ancak her ülkenin ulusal günü farklı bir tarihe ve olaya bağlıdır.



Bu nedenle, "National Day" kavramının kesin bir "ortaya çıkma" tarihi yoktur; zira bu, her ülkenin tarihi ve kültürel bağlamına göre değişiklik gösterir.