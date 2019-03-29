31 Mart 2019 Yerel Seçimleri öncesi partiler il ve ilçelerde belediye başkan adaylarını belirledi.

Demokratik Sol Parti (DSP), Gaziantep belediye başkanlığı için 1989 yılında da Gaziantep'te belediye başkanlığı yapan Celal Doğan'ı aday gösterdi.

1994 ve 1999'da da Gaziantep'te belediye başkanlığı yapan Celal Doğani bu görevini 2004 yılına dek sürdürdü.

CELAL DOĞAN KİMDİR?



Demokratik Sol Parti'nin Gaziantep belediye başkanı adayı olan Celal Doğan, 1 Ağustos 1943'te Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya geldi.

Ortaöğrenimini Gaziantep Lisesi'nde yamamlayan Doğan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

1973–1977 yılları arasında serbest avukatlık yapan Celal Doğan, 1977 genel seçimlerinde Gaziantep Milletvekili seçildi. 1980’e kadar milletvekilliğine devam eden Doğan, bu görevinden sonra tekrar serbest avukatlığa döndü.

1989 yerel seçimlerinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olan ve bu göreve seçilen Celal Doğan, 1994 ve 1999’da yapılan yerel seçimlerde de tekrar aynı göreve seçildi.

1993 yılından bu yana Gaziantepspor'da kulüp başkanlığı görevinde olan Doğan, Aysel Doğan ile evli ve iki çocuk babasıdır.

Celal Doğan, Gaziantep belediye başkanlığı görevi için seçimlerde şu adaylarla yarışacak:

Ejder Demir - İYİ Parti

Fatma Şahin - AK Parti

Mehmet İslam - Saadet Parisi

Sinan Büyükhatipoğlu - Vatan Partisi

TÜM AYRINTILARIYLA 2019 YEREL SEÇİMLERİ

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