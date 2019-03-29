Oyuncu Güven Hokna 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde DSP'nin İstanbul Üsküdar adayı oldu.

GÜVEN HOKNA KİMDİR?



24 Ocak 1946 tarihinde Ankara’da doğmuştur. 1967 yılında Ankara Devlet Konservatuvarından mezun oldu. 35 yıl Devlet Tiyatroları'nda görev yaptı. Televizyonda 1993 yılından 1998 yılına kadar yayınlanan “Ferhunde Hanımlar” dizisiyle tanındı.



2002 yılında “Zerda” dizisinde Gaziantep'in ileri gelenlerinden Eroğlu ailesinin direği, Sultan Ana rolünde Yavuz Bingöl’ün annesini canlandırdı. 'Kumsaldaki İzler' dizisinde Nimet, 'Havada Bulut' dizisinde Gülizar, 'Susam Sokağı'nda Manav Zehra Teyze karakterlerini de oynadı. 'Kurtlar Vadisi'nde Baron Mehmet Karahanlı'nın eşi Nergis Karahanlı rolüyle izleyenlerin karşısına çıktı. 1998 yılında “İkinci Bahar” dizisinde Türkan Şoray ve Şener Şen ile oynadı.



2006 yılında Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından günümüze uyarlanan ve Halil Ergün, Fahriye Evcen, Deniz Çakır, Bennu Yıldırımlar, Tolga Karel, Gökçe Bahadır, Caner Kurtaran gibi oyuncuların rol aldığı “Yaprak Dökümü” adlı dizide Hayriye Tekin karakterini canlandırdı. 2016 yılında başrolde Seda Bakan, Kadir Doğulu, Dolunay Soysert ve Mustafa Üstündağ'ın yer aldığı "Bana Sevmeyi Anlat" adlı dizide Halil Ergün ve Güven Hokna, altı yıl sonra yeniden aynı dizide buluştu.

Güven Hokna, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde DSP'den İstanbul İli, Üsküdar İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

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