Düzce’deki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi:
Düzce: Faruk Özlü
Akçakoca: Cüneyt Yemenici
Gümüşova: Ahmet Azap
Kaynaşlı: Erol Bayraktar
Cumayeri: Recep Tuna
Çilimli: Muhsin Yavuz
Yığılca: Muzaffer Yiğit
Gölyaka: Yakup Demircan
Beyköy: Osman Kılıç
Boğaziçi: İbrahim Ercan
Cumhuriyet Halk Partisi
Akçakoca: Fikret Albayrak (Millet İttifakı)
Gölyaka: Abdullah Şahin (Millet İttifakı)
Yığılca: Zeynel Çamlı (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Düzce: Erdoğan Bıyık
Akçakoca: Okan Yanmaz
Çilimli: Ömer Demirtaş
Gümüşova: Muharrem Tozan
Kaynaşlı: Birol Şahin
Cumayeri: Mustafa Koloğlu
Yığılca: Rasim Çam
Gölyaka: Murat Altundal
Beyköy: Mustafa Demirci
Boğaziçi: İlyas Danış
İYİ Parti
Düzce: Ömer Küçük (Millet İttifakı)
Çilimli: Mustafa Öztürk (Millet İttifakı)
Gümüşova: Ramazan Özdemir (Millet İttifakı)
Kaynaşlı: Mert Fatih Kesgin (Millet İttifakı)
Beyköy: Osman Şafak
Boğaziçi: Selman Dinler
Saadet Partisi
Düzce: Abdullah Yalman
Akçakoca: Murat Aşık
Gümüşova: Hakan Recep Usta
Kaynaşlı: Hasan Akdoğan
Cumayeri: Alibaba Rahman Gürsoy
Çilimli: Bilal Çelebi
Yığılca: Musa Ergin
Gölyaka: İsa Aydın
Beyköy: Ahmet Kocaman
Boğaziçi: Dursun Sönmezoğlu
Bağımsız Türkiye Partisi
Düzce: Hasan Yıldırım
Akçakoca: Gülten Acar
Cumayeri: Erdoğan Öztürk
Kaynaşlı: Muammer Gül
Gölyaka: Kenan Sinan Karataş
Gümüşova: Nagihan Karataş
Çilimli: Tulgay Bayrak
Yığılca: Yüksel Kurtoğlu
Beyköy: Siyami Taşdemir
Boğaziçi: Derya Karataş
Demokratik Sol Parti
Düzce: Bekir Yıldız
Akçakoca: Hüseyin Ersin Gündüz
Kaynaşlı: Nihat Seymen
Gölyaka: İrfan Malkoç
Demokrat Parti
Düzce: Yusuf Kadıoğlu
Vatan Partisi
Düzce: Fethi Sönmez
Büyük Birlik Partisi
Düzce: Ferdi Çiçek
Cumayeri: Şeref Gül
Türkiye Komünist Partisi
Düzce: Atilla Yılmaz
Kaynaşlı: Deniz Büyüker
Bağımsız adaylar
Düzce: Hasan Kalkan
Akçakoca: Ayhan Güleç
Akçakoca: Hakan Direk
Gölyaka: Şenol Arslan