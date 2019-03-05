Düzce’deki belediye başkanı adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi:

Düzce: Faruk Özlü 

Akçakoca: Cüneyt Yemenici 

Gümüşova: Ahmet Azap 

Kaynaşlı: Erol Bayraktar 

Cumayeri: Recep Tuna 

Çilimli: Muhsin Yavuz 

Yığılca: Muzaffer Yiğit 

Gölyaka: Yakup Demircan 

Beyköy: Osman Kılıç

Boğaziçi: İbrahim Ercan

Cumhuriyet Halk Partisi

Akçakoca: Fikret Albayrak (Millet İttifakı)

Gölyaka: Abdullah Şahin (Millet İttifakı)

Yığılca: Zeynel Çamlı (Millet İttifakı)

Milliyetçi Hareket Partisi

Düzce: Erdoğan Bıyık 

Akçakoca: Okan Yanmaz

Çilimli: Ömer Demirtaş

Gümüşova: Muharrem Tozan 

Kaynaşlı: Birol Şahin 

Cumayeri: Mustafa Koloğlu 

Yığılca: Rasim Çam 

Gölyaka: Murat Altundal 

Beyköy: Mustafa Demirci

Boğaziçi: İlyas Danış

İYİ Parti

Düzce: Ömer Küçük (Millet İttifakı)

Çilimli: Mustafa Öztürk (Millet İttifakı)

Gümüşova: Ramazan Özdemir (Millet İttifakı)

Kaynaşlı: Mert Fatih Kesgin (Millet İttifakı)

Beyköy: Osman Şafak

Boğaziçi: Selman Dinler

Saadet Partisi

Düzce: Abdullah Yalman

Akçakoca: Murat Aşık 

Gümüşova: Hakan Recep Usta

Kaynaşlı: Hasan Akdoğan

Cumayeri: Alibaba Rahman Gürsoy 

Çilimli: Bilal Çelebi

Yığılca: Musa Ergin

Gölyaka: İsa Aydın

Beyköy: Ahmet Kocaman

Boğaziçi: Dursun Sönmezoğlu

Bağımsız Türkiye Partisi

Düzce: Hasan Yıldırım

Akçakoca: Gülten Acar

Cumayeri: Erdoğan Öztürk

Kaynaşlı: Muammer Gül

Gölyaka: Kenan Sinan Karataş

Gümüşova: Nagihan Karataş

Çilimli: Tulgay Bayrak

Yığılca: Yüksel Kurtoğlu

Beyköy: Siyami Taşdemir

Boğaziçi: Derya Karataş

Demokratik Sol Parti

Düzce: Bekir Yıldız

Akçakoca: Hüseyin Ersin Gündüz 

Kaynaşlı: Nihat Seymen

Gölyaka: İrfan Malkoç

Demokrat Parti

Düzce: Yusuf Kadıoğlu

Vatan Partisi

Düzce: Fethi Sönmez

Büyük Birlik Partisi

Düzce: Ferdi Çiçek 

Cumayeri: Şeref Gül

Türkiye Komünist Partisi

Düzce: Atilla Yılmaz

Kaynaşlı: Deniz Büyüker

Bağımsız adaylar

Düzce: Hasan Kalkan

Akçakoca: Ayhan Güleç

Akçakoca: Hakan Direk

Gölyaka: Şenol Arslan 