Edirne'de belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Edirne merkez: Koray Uymaz (Cumhur İttifakı)
Enez: Abdullah Bostancı (Cumhur İttifakı)
Havsa: Aydın Balkan (Cumhur İttifakı)
İpsala: Mehmet Kerman
İpsala: (Esetçe): Cemal Deniz (Cumhur İttifakı)
İpsala: (Yenikarpuzlu) Ufuk Atalay (Cumhur İttifakı)
Keşan: Mustafa Helvacıoğlu (Cumhur İttifakı)
Keşan: (Beyendik) Ferat Gülver (Cumhur İttifakı)
Keşan: (Yenimuhacir) Mustafa Türker (Cumhur İttifakı)
Lalapaşa: İsmail Arslan
Meriç: Nihat Yörük (Cumhur İttifakı)
Meriç: (Küplü): Salih Derin
Meriç: (Subaşı) Hasan Çatalkaya (Cumhur İttifakı)
Uzunköprü: Azbiye Ataş
Uzunköprü: (Kırcasalih): Necmettin Parazil (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Edirne merkez: Recep Gürkan (Millet İttifakı)
Enez: Özkan Günenç
Havsa: Oğuz Tekin (Millet İttifakı)
İpsala: (Esetçe) İbrahim Örs (Millet İttifakı)
İpsala: (Yenikarpuzlu) Tevfik Şahinbaş (Millet İttifakı)
Keşan: Şenol Yalı (Millet İttifakı)
Keşan: (Beğendik) Muhammet Örnek (Millet İttifakı)
Keşan: (Yenimuhacir) Recep Ordu (Millet İttifakı)
Meriç: Erol Dübek
Meriç: (Küplü) Gökmen Altay
Süloğlu: Mehmet Ormankıran (Millet İttifakı)
Uzunköprü: Özlem Becan (Millet İttifakı)
Uzunköprü: (Kırcasalih) Hüseyin Tütüncü
Halkların Demokrasi Partisi
Edirne merkez: Menderes Erol
Keşan: Abdullah Kaya
Milliyetçi Hareket Partisi
İpsala: İsmet Görgülü
Uzunköprü: Şahin Şengül
Lalapaşa: Aliosman Uzman
Süloğlu: İsmet Balin (Cumhur İttifakı)
Meriç: (Küplü) Ali Tükel
İYİ Parti
Enez: Mustafa Sünnetçi
İpsala: Abdullah Naci Ünsal (Millet İttifakı)
Lalapaşa: Bülent Şahinşah (Millet İttifakı)
Meriç: Güven Çamur
Meriç: (Subaşı) Bekir Kılıç (Millet İttifakı)
Meriç: (Küplü) Raif Taşkın
Saadet Partisi
Edirne merkez: Mansur İriş
Enez: Yasin Gündüz
Havsa: Kemal Durkaya
İpsala: Tahsin Yüzer
İpsala: (Esetçe) Faruk Yalçınkaya
İpsala: (Yenikarpuzlu) Eyyüb Semih Sevinç
Keşan: Ahmet Köseler
Keşan: (Beyendik) Zafer Yetim
Keşan: (Yenimuhacir) İhsan Bulut
Lalapaşa: Adem Adalı
Meriç: Erol Parazil
Meriç: (Küplü) Ahmet Ruhi Özen
Meriç: (Subaşı) Adem Kaner
Süloğlu: Nadir Konak
Uzunköprü: Enver Yazan
Uzunköprü: (Kırcasalih): Sinan Ersin
Demokrat Parti
Edirne merkez: Sibel Barshan
Meriç: (Subaşı) Ersöz Zümbül
Uzunköprü: Münir Aydın
Büyük Birlik Partisi
Edirne merkez: Arif Köroğlu
Bağımsız Türkiye Partisi
Edirne merkez: Hamdi Sedefçi
Havsa: Cumhur Akgün
Lalapaşa: Önder Yılmaz
Uzunköprü: Tolga Gölelçin
Meriç: (Küplü) Ahmet Haydar Tarhanlı
Keşan: Talip Bora
Süloğlu: Erdem Çelik
İpsala: İbrahim Yıldız