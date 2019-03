İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile oyunu kullanmak için Beylikdüzü'ndeki Haldun Taner İlkokulu'na geldi.



Vatandaşlarla sırasını bekleyen İmamoğlu daha sonra ailesiyle birlikte 1382 numaralı sandıkta oyunu kullandı.



Buradaki vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği İmamoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yerel seçimin İstanbul için hayırlı olmasını diledi.



İstanbul için çok güzel bir netice olacağını umut ettiğini dile getiren İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:



"Beş yıl boyunca hem İstanbul'un hem de Türkiye'nin bütün kentlerinin güzel bir yönetimle buluşmasını, herkesin kucaklandığı, mutlu, huzurlu ve milletçe keyif aldığımız şehirlerin olmasını ve başta bütün bunların İstanbul'da yaşanmasını diliyorum. Umuyorum İstanbul en yoğun katılımlı oyu kullansın. Umut ediyorum günün sonunda bir kişinin bile burnu kanamadan, sıhhatli, sağlıklı, güvenli, huzurlu bir seçim günü yaşayalım."



İmamoğlu, okuldan ayrılırken de kendisine mikrofon uzatan basın mensuplarına seçime ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Mutluyum, güzel bir kampanya dönemi geçti. Keyifli, mutlu, huzurlu kendi açımızdan tek bir olumsuz cümle kurmadan insanlara umut vererek, şehri anlatarak, İstanbul'un neler beklediğini yine İstanbulluya hissettirerek olağanüstü 102 gün... Dolayısıyla çok mutluyum, böyle bir süreci yaşatmaktan çok onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.



Bugünün, final günü olduğunu ifade eden İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Aslında bir yönden de yeni bir başlangıç günü. Umut ediyorum tüm İstanbul, en yoğun şekilde oy kullanır. Geleceği olan 5 yılın, en düzgün şekilde yönetileceğine olan kararlılığını göstereceği yer sandık. Bizim kararlılığımız belli. Hem yönetmeye hem de 5 yılın daha iyi geçmesi yönünde hazırlığımıza inanarak güvenerek... Günün sonunda kimsenin burnu kanamasın, sandıklardan atılan oyların aynı şekilde sayıldığı neticeye dönüştüğü, tüm tereddütlerin ortadan kalktığı ve inşallah bütün Türkiye'de aynı şekilde geçsin. Türkiye ve İstanbulumuz için hayırlı uğurlu olsun."



"ERKEN KUTLAMA YAPIYORLAR HERHALDE"



Yabancı basın ile ulusal basının ilgisine yönelik görüşü sorulan İmamoğlu, da "Erken kutlama yapıyorlar herhalde ne diyelim. Hayırlısı olsun. İstanbul dünya kenti. İstanbul'u takip etmeleri çok doğal, bundan sonra İstanbul'u gün gün takip edeceklerini düşünüyorum. İstanbul daha fazla ilgiye muhtaç." diye konuştu.



Seçimleri partisinin Seyrantepe'deki bilgi işlem merkezinden takip edeceğini belirten İmamoğlu, tüm gününü orada geçireceğini, her anında hem basını hem İstanbul'u bilgilendireceğini aktardı.



Sandık güvenliği konusunda her şeyin hazır olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Bugün on binlerce insan görev yapıyor. Vatandaşımıza, görevli arkadaşlarımıza, kurduğumuz merkezin alt yapısına güveniyoruz. Neticede biz de orada olacağız. En ufak bir aksilik olmadan her oya sahip çıkarak günün neticelerini paylaşıyor olacağım." diye konuştu.



Oğlu Mehmet Selim İmamoğlu da, "Kazanacağına da inanıyorum. Umuyorum güzel bir gün olur. Demokratik, adaletli ve güvenilir bir seçim olur. Hayırlısı olsun İstanbul için." dedi.