Elazığ’daki belediye başkanı adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi 

Elazığ: Şahin Şerifoğulları 

Ağın: İbrahim Yıldız 

Alacakaya: Başaran Yaşlı 

Arıcak: Ferit Yıldırım 

Baskil: İhsan Akmurat 

Karakoçan: Ayhan Akbaba 

Keban: Ömer Kaya 

Kovancılar: Hacı Akpınar 

Maden: Ersin Tolan 

Palu: Efraim Ünalan 

Sivrice: Ebubekir Irmak

Cumhuriyet Halk Partisi

Ağın: Samiye Genç 

Alacakaya: Nazmi Gürbüz 

Kovancılar: Fatma Baş

Palu: Adnan Karadağ

Milliyetçi Hareket Partisi

Elazığ: Bilal Çoban

Ağın: Ali Uslu 

Alacakaya: Şahin Yıldırım 

Arıcak: Hamit Temizsoy 

Baskil: Tuncer Turus 

Karakoçan: Selçuk Perdeci 

Keban: Ahmet Turan Özcan 

Kovancılar: Nuri Çolak 

Maden: Orhan Yavuz 

Palu: Muhammet Septioğlu 

Sivrice: Turgay Gündoğan

İYİ Parti 

Elazığ: Ali Şekerdağ (Millet İttifakı) 

Ağın: Yılmaz Serttaş 

Baskil: Rahmi Ayas 

Karakoçan: Mehmet Zeyneloğlu 

Maden: Musa Orhan

Saadet Partisi 

Elazığ: Haluk Arslan 

Ağın: Mehmet Özdem 

Alacakaya: Davut Tunç 

Arıcak: Kaan Ziya Yenihal 

Baskil: Mehmet Künkül 

Karakoçan: Alican Karadoğan 

Keban: Bekir Kaya 

Kovancılar: Yusuf Tangüner 

Maden: Mehmet Altındal 

Palu: İhsan Güngören 

Sivrice: İbrahim Demirpolat

Halkların Demokratik Partisi 

Elazığ: Mehmet Kılıçtepe

Karakoçan: Mahmut Ercan

Bağımsız Türkiye Partisi

Elazığ: Abdul Cemil Üner

Baskil: Ercan Kamer

Palu:  İbrahim Hakan Şekercigil

Vatan Partisi

Elazığ: Mehmet Bedri Gültekin 

Türkiye Komünist Partisi

Elazığ: Yavuz Karamahmutoğlu

Bağımsız

Keban: Fethiye Atlı

Sivrice: Şener Durmuş