Elazığ’daki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Elazığ: Şahin Şerifoğulları
Ağın: İbrahim Yıldız
Alacakaya: Başaran Yaşlı
Arıcak: Ferit Yıldırım
Baskil: İhsan Akmurat
Karakoçan: Ayhan Akbaba
Keban: Ömer Kaya
Kovancılar: Hacı Akpınar
Maden: Ersin Tolan
Palu: Efraim Ünalan
Sivrice: Ebubekir Irmak
Cumhuriyet Halk Partisi
Ağın: Samiye Genç
Alacakaya: Nazmi Gürbüz
Kovancılar: Fatma Baş
Palu: Adnan Karadağ
Milliyetçi Hareket Partisi
Elazığ: Bilal Çoban
Ağın: Ali Uslu
Alacakaya: Şahin Yıldırım
Arıcak: Hamit Temizsoy
Baskil: Tuncer Turus
Karakoçan: Selçuk Perdeci
Keban: Ahmet Turan Özcan
Kovancılar: Nuri Çolak
Maden: Orhan Yavuz
Palu: Muhammet Septioğlu
Sivrice: Turgay Gündoğan
İYİ Parti
Elazığ: Ali Şekerdağ (Millet İttifakı)
Ağın: Yılmaz Serttaş
Baskil: Rahmi Ayas
Karakoçan: Mehmet Zeyneloğlu
Maden: Musa Orhan
Saadet Partisi
Elazığ: Haluk Arslan
Ağın: Mehmet Özdem
Alacakaya: Davut Tunç
Arıcak: Kaan Ziya Yenihal
Baskil: Mehmet Künkül
Karakoçan: Alican Karadoğan
Keban: Bekir Kaya
Kovancılar: Yusuf Tangüner
Maden: Mehmet Altındal
Palu: İhsan Güngören
Sivrice: İbrahim Demirpolat
Halkların Demokratik Partisi
Elazığ: Mehmet Kılıçtepe
Karakoçan: Mahmut Ercan
Bağımsız Türkiye Partisi
Elazığ: Abdul Cemil Üner
Baskil: Ercan Kamer
Palu: İbrahim Hakan Şekercigil
Vatan Partisi
Elazığ: Mehmet Bedri Gültekin
Türkiye Komünist Partisi
Elazığ: Yavuz Karamahmutoğlu
Bağımsız
Keban: Fethiye Atlı
Sivrice: Şener Durmuş