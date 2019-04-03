31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Erzincan'da yapılan muhtarlık seçimlerinde, merkez ilçedeki 2 mahalle ve 6 ilçedeki bir mahalle ile 16 köyde adayların eşit oy aldığı belirtildi.



Erzincan Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yeniden sayılan oyların da sonucu değiştirmediği aktarılarak şu ifadelere yer verildi:



"Oyların yeniden sayılması da sonucu değiştirmeyince Yüksek Seçim Kurulu'nun 138 sayılı Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerine Dair Genelgenin 49. Maddesinin (a) Fıkrasınca kura çekimleri yapılarak, yeni muhtarlar seçildi."



Açıklamada, böylece merkeze bağlı Yalnızbağ Davarlı ile Ulalar Üçkonak mahalleleri, ilçelerden Çayırlı'da Başköy ve Toprakkale köyleri, İliç'te Sabırlı ile Kozluca köyleri, Kemah'da Cirgişin mahallesi ile Koçkar ve Kutluova köyleri, Refahiye'de Çıragediği, Güzle, Göçevi, Kırantapa, Mendeme Köyçukuru ve Uludere köyleri, Tercan'da Çukuryurt, Küçükağa ve Küllüce köyleri, Üzümlü'de Derebük köyü muhtarlarının kura ile belirlendiği kaydedildi.

ERZİNCAN SEÇİM SONUÇLARI

OYLAR EŞİT ÇIKINCA MUHTAR KURA İLE BELİRLENDİ (VİDEO)

