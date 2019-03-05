Erzincan'daki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Erzincan merkez: Cemalettin Başsoy
Kemah: Osman Öner
İliç: Mustafa Gürbüz
Kemaliye: Erdem Atmaca
Tercan: Lokman Gültekin
Çayırlı: Atınç Bahadır
Otlukbeli: Vahdet Ercan
Refahiye: Çakmak Paçacı
Üzümlü: Ahmet Sazlı
Cumhuriyet Halk Partisi
Erzincan merkez: İsmail Taş (Millet İttifakı)
Kemah: Ali Sin
İliç: Gökmen Yıldırım
Kemaliye : Soner Coşkun
Tercan: Derya Kırdım
Otlukbeli: Hacı Yeşildağ
Refahiye: Yavuz Dumanlı
Üzümlü: Elif İnci Utlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Erzincan merkez: Bekir Aksun
Kemah: Osman Kemal Aslan
İliç: Hamza Buran
Kemaliye: Mehmet Karaman
Tercan: Mehmet Yılmaz
Çayırlı: Oktay Efe
Otlukbeli: Yusuf Tektaş
Refahiye: Cevdet Çınar
Üzümlü: Şeref Oruç
İYİ Parti
Çayırlı: Birol Bahadır (Millet İttifakı)
Refahiye: Güngör Kutlu
Üzümlü: Fahri Şimşek
Saadet Partisi
Erzincan merkez: Muharrem Altay
Kemah: Gülay Sağlam
İliç: Celal Demir
Kemaliye : Mehmet Olgunöz
Tercan: Halil İbrahim Bulut
Çayırlı: Tamer Atalay
Otlukbeli: Ömer Gök
Refahiye: Abdullah Suphi Aydın
Üzümlü: Faruk Karakaya
Büyük Birlik Partisi
Erzincan merkez: Aşkın Kırık
İliç: Yusuf Güngör
Tercan: Muammer Karahan
Kemaliye: Gürkan Uluçay
Demokratik Sol Parti
Erzincan merkez: Hasan Uğurtürk
Vatan Partisi
Erzincan merkez: Kaya Çetecioğlu
Bağımsız Türkiye Partisi
Erzincan merkez: Muhittin Olçun
Kemah: Mustafa Aydoğdu
Üzümlü: Veysi Güneş
Refahiye: Sibel Aydoğdu
Otlukbeli: İlhan Şahin
Türkiye Komünist Partisi
Erzincan merkez: Hüseyin Karabulut
Kemah: Hüseyin Kaymaz
Erzincan'da yarışacak belediye başkanı adayları (2019 yerel seçim)
Anadolu Ajansı2019 Yerel Seçim
31 Mart yerel seçimlerinde Erzincan'da yarışacak adaylar belli oldu.
Erzincan'daki belediye başkanı adayları şunlar: