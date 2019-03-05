Erzincan'daki belediye başkanı adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Erzincan merkez: Cemalettin Başsoy

Kemah: Osman Öner

İliç: Mustafa Gürbüz

Kemaliye: Erdem Atmaca

Tercan: Lokman Gültekin

Çayırlı: Atınç Bahadır

Otlukbeli: Vahdet Ercan

Refahiye: Çakmak Paçacı

Üzümlü: Ahmet Sazlı

Cumhuriyet Halk Partisi

Erzincan merkez: İsmail Taş (Millet İttifakı)

Kemah: Ali Sin

İliç: Gökmen Yıldırım

Kemaliye : Soner Coşkun

Tercan: Derya Kırdım

Otlukbeli: Hacı Yeşildağ

Refahiye: Yavuz Dumanlı

Üzümlü: Elif İnci Utlu

Milliyetçi Hareket Partisi

Erzincan merkez: Bekir Aksun

Kemah: Osman Kemal Aslan

İliç: Hamza Buran

Kemaliye: Mehmet Karaman

Tercan: Mehmet Yılmaz

Çayırlı: Oktay Efe

Otlukbeli: Yusuf Tektaş

Refahiye: Cevdet Çınar

Üzümlü: Şeref Oruç

İYİ Parti

Çayırlı: Birol Bahadır (Millet İttifakı)

Refahiye: Güngör Kutlu

Üzümlü: Fahri Şimşek

Saadet Partisi

Erzincan merkez: Muharrem Altay

Kemah: Gülay Sağlam

İliç: Celal Demir

Kemaliye : Mehmet Olgunöz

Tercan: Halil İbrahim Bulut

Çayırlı: Tamer Atalay

Otlukbeli: Ömer Gök

Refahiye: Abdullah Suphi Aydın

Üzümlü: Faruk Karakaya

Büyük Birlik Partisi

Erzincan merkez: Aşkın Kırık

İliç: Yusuf Güngör

Tercan: Muammer Karahan

Kemaliye: Gürkan Uluçay

Demokratik Sol Parti

Erzincan merkez: Hasan Uğurtürk

Vatan Partisi

Erzincan merkez: Kaya Çetecioğlu

Bağımsız Türkiye Partisi

Erzincan merkez: Muhittin Olçun

Kemah: Mustafa Aydoğdu

Üzümlü: Veysi Güneş

Refahiye: Sibel Aydoğdu

Otlukbeli: İlhan Şahin

Türkiye Komünist Partisi

Erzincan merkez: Hüseyin Karabulut

Kemah: Hüseyin Kaymaz