Giresun’daki belediye başkanı adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Giresun Merkez: Aytekin Şenlikoğlu (Cumhur İttifakı)

Alucra: Yalçın Eker 

Bulancak: Yecep Yakar 

Çamoluk: Musa Varıcı 

Çanakçı: Sezer Kadakal 

Dereli: Kazım Zeki Şenlikoğlu 

Doğankent: Ruşen Özden 

Espiye: Mustafa Karadere 

Eynesil: Coşkun Somuncuoğlu 

Görele: Tolga Erener 

Güce: Aytekin Geçgel 

Keşap: Mehmet Emür 

Piraziz: Uğur Melikoğlu 

Tirebolu: Abdullah Karabıçak 

Şebinkarahisar: Şahin Yılancı 

Yağlıdere: Abdurrahman Kırhasanoğlu 

Cumhuriyet Halk Partisi

Giresun Merkez: Kerim Aksu (Millet İttifakı)

Alucra: Yunus Bekçi (Millet İttifakı)

Bulancak: Necmi Sıbıç (Millet İttifakı)

Dereli: Aytekin Karakayalı 

Eynesil: Ahmet Latif Karadeniz (Millet İttifakı) 

Görele: Özkan Dural (Millet İttifakı) 

Güce: Mehmet Salih Bahadır (Millet İttifakı) 

Keşap: Metin Bıçakçı (Millet İttifakı)

Piraziz: Hüseyin Görgülüoğlu (Millet İttifakı)

Tirebolu: Burhan Takır (Millet İttifakı)

Milliyetçi Hareket Partisi

Alucra: Suat Aybar 

Bulancak Barış Çelebi 

Çanakçı: İsmet Öncü 

Çamoluk: Fatih Düz 

Doğankent: Haşim Birol Tekin 

Eynesil: Emre Kemal 

Dereli: Erdoğan Satgun 

Espiye: Tuğrul Yanıkoğlu 

Görele: Ertuğrul Melikoğlu 

Güce: Yüksel Geçgel 

Keşap: Mehmet Yüksel 

Piraziz: Göksel Güneş 

Şebinkarahisar: Murat Bölük 

Tirebolu: Fikri Şen 

Yağlıdere: Yaşar İbaş

İYİ Parti 

Dereli: İsmail Bektaş

Espiye: İbrahim Önal (Millet İttifakı) 

Doğankent: İsmail Tarı (Millet İttifakı) 

Şebinkarahisar: Oktay Alp (Millet İttifakı) 

Yağlıdere: Metin Turgut (Millet İttifakı)

Saadet Partisi

Giresun Merkez: Saim Öksüz 

Alucra: İsmail Derbeder 

Bulancak: Ömer Öztürk 

Çamoluk: Hüseyin Akarçeşme 

Çanakçı: Tuncay Kasım 

Dereli: Hacı Ali Karakaya 

Doğankent: Mehmet Kamacı 

Espiye: Selim Akkaya 

Eynesil: Hakan Pekdemir 

Görele: Fikri Hayati Topkar 

Güce: Osman Aydın 

Keşap: Korkmaz Büyükaydın 

Piraziz: Cevat Gündoğdu 

Tirebolu: Etem Taş 

Şebinkarahisar: Besim Osman Kaçar 

Yağlıdere: İsmail Aydın 

Büyük Birlik Partisi

Doğankent: Nazmiye Kabadayı

Demokrat Parti

Alucra: Mehmet Uğur Talu

Demokratik Sol Parti

Giresun Merkez: Mustafa Güzel

Bulancak: Haşim Karaman

Görele: Ahmet Torun

Bağımsız Türkiye Partisi 

Giresun Merkez: Abdulkadir Bayram

Alucra: Yaşar Yetim

Bulancak: Fatma Türker

Çamoluk: Zekai Çıtlak

Çanakçı: Abdullah Özdemir

Dereli: Arif Karakuş

Doğankent: Ziya Önal

Espiye: Metin Yakar

Eynesil: Ali Kocaman

Görele: Ahmet Akın

Güce: Engin Kurt

Keşap: Mehmet Kağan Özkaya

Piraziz: Cevat Korkmaz

Tirebolu: Ahmet Kurucu

Şebinkarahisar: Hasan Peçe

Yağlıdere: Mehmet Küçükhasan

Türkiye Komünist Partisi

Giresun Merkez: Osman Nuri Kale

Bağımsız adaylar

Alucra: Enver Yurtsever