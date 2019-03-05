Giresun’daki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Giresun Merkez: Aytekin Şenlikoğlu (Cumhur İttifakı)
Alucra: Yalçın Eker
Bulancak: Yecep Yakar
Çamoluk: Musa Varıcı
Çanakçı: Sezer Kadakal
Dereli: Kazım Zeki Şenlikoğlu
Doğankent: Ruşen Özden
Espiye: Mustafa Karadere
Eynesil: Coşkun Somuncuoğlu
Görele: Tolga Erener
Güce: Aytekin Geçgel
Keşap: Mehmet Emür
Piraziz: Uğur Melikoğlu
Tirebolu: Abdullah Karabıçak
Şebinkarahisar: Şahin Yılancı
Yağlıdere: Abdurrahman Kırhasanoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
Giresun Merkez: Kerim Aksu (Millet İttifakı)
Alucra: Yunus Bekçi (Millet İttifakı)
Bulancak: Necmi Sıbıç (Millet İttifakı)
Dereli: Aytekin Karakayalı
Eynesil: Ahmet Latif Karadeniz (Millet İttifakı)
Görele: Özkan Dural (Millet İttifakı)
Güce: Mehmet Salih Bahadır (Millet İttifakı)
Keşap: Metin Bıçakçı (Millet İttifakı)
Piraziz: Hüseyin Görgülüoğlu (Millet İttifakı)
Tirebolu: Burhan Takır (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Alucra: Suat Aybar
Bulancak Barış Çelebi
Çanakçı: İsmet Öncü
Çamoluk: Fatih Düz
Doğankent: Haşim Birol Tekin
Eynesil: Emre Kemal
Dereli: Erdoğan Satgun
Espiye: Tuğrul Yanıkoğlu
Görele: Ertuğrul Melikoğlu
Güce: Yüksel Geçgel
Keşap: Mehmet Yüksel
Piraziz: Göksel Güneş
Şebinkarahisar: Murat Bölük
Tirebolu: Fikri Şen
Yağlıdere: Yaşar İbaş
İYİ Parti
Dereli: İsmail Bektaş
Espiye: İbrahim Önal (Millet İttifakı)
Doğankent: İsmail Tarı (Millet İttifakı)
Şebinkarahisar: Oktay Alp (Millet İttifakı)
Yağlıdere: Metin Turgut (Millet İttifakı)
Saadet Partisi
Giresun Merkez: Saim Öksüz
Alucra: İsmail Derbeder
Bulancak: Ömer Öztürk
Çamoluk: Hüseyin Akarçeşme
Çanakçı: Tuncay Kasım
Dereli: Hacı Ali Karakaya
Doğankent: Mehmet Kamacı
Espiye: Selim Akkaya
Eynesil: Hakan Pekdemir
Görele: Fikri Hayati Topkar
Güce: Osman Aydın
Keşap: Korkmaz Büyükaydın
Piraziz: Cevat Gündoğdu
Tirebolu: Etem Taş
Şebinkarahisar: Besim Osman Kaçar
Yağlıdere: İsmail Aydın
Büyük Birlik Partisi
Doğankent: Nazmiye Kabadayı
Demokrat Parti
Alucra: Mehmet Uğur Talu
Demokratik Sol Parti
Giresun Merkez: Mustafa Güzel
Bulancak: Haşim Karaman
Görele: Ahmet Torun
Bağımsız Türkiye Partisi
Giresun Merkez: Abdulkadir Bayram
Alucra: Yaşar Yetim
Bulancak: Fatma Türker
Çamoluk: Zekai Çıtlak
Çanakçı: Abdullah Özdemir
Dereli: Arif Karakuş
Doğankent: Ziya Önal
Espiye: Metin Yakar
Eynesil: Ali Kocaman
Görele: Ahmet Akın
Güce: Engin Kurt
Keşap: Mehmet Kağan Özkaya
Piraziz: Cevat Korkmaz
Tirebolu: Ahmet Kurucu
Şebinkarahisar: Hasan Peçe
Yağlıdere: Mehmet Küçükhasan
Türkiye Komünist Partisi
Giresun Merkez: Osman Nuri Kale
Bağımsız adaylar
Alucra: Enver Yurtsever
Giresun’da yarışacak belediye başkanı adayları (2019 yerel seçim)
Anadolu Ajansı2019 Yerel Seçim
31 Mart yerel seçimlerinde Giresun’da yarışacak adaylar belli oldu.
Giresun’daki belediye başkanı adayları şunlar: