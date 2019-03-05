Gümüşhane’deki belediye başkanı adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Gümüşhane merkez: Ercan Çimen

Kelkit: Aziz Nas (Cumhur İttifakı)

Köse: Şerif Aygün

Şiran: Yavuz Altıparmak

Kürtün: Ahmet Kanat

Torul: Nidai Köroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi

Gümüşhane merkez: Bedri Ağaç

Kelkit: Osman Yegin

Şiran: Hüseyin Kaya

Kürtün: Mahmut Çağlayan

Milliyetçi Hareket Partisi

Gümüşhane merkez: Sabri Varan

Köse: Turgay Kesler

Şiran: Mutlu Özel

Kürtün: Enver Şen

Torul: Evren Evrim Özdemir

İYİ Parti

Gümüşhane merkez: Mustafa Canlı

Saadet Partisi

Gümüşhane merkez: Şerif Erdal

Kelkit: Sıtkı Yazıcı

Köse: Yusuf Korkmaz

Şiran: Hayrettin Kılıç

Kürtün: Mehmet Bedirhan Aktaş

Torul: Hüseyin Yıldırım

Bağımsız Türkiye Partisi

Gümüşhane merkez: Coşkun Gündüz

Kelkit: Yusuf Yılmaz

Köse: Timur Çeçen

Şiran: İsmail Kaya

Kürtün: Ali Haydar Topçu

Torul: Gürbüz Öztürk

Demokratik Sol Parti

Gümüşhane merkez: Sibel Küçükkapdan

Türkiye Komünist Partisi

Gümüşhane merkez : Fikret İşeri

Bağımsız adaylar

Kelkit: Ünal Yılmaz