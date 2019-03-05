Gümüşhane’deki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Gümüşhane merkez: Ercan Çimen
Kelkit: Aziz Nas (Cumhur İttifakı)
Köse: Şerif Aygün
Şiran: Yavuz Altıparmak
Kürtün: Ahmet Kanat
Torul: Nidai Köroğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
Gümüşhane merkez: Bedri Ağaç
Kelkit: Osman Yegin
Şiran: Hüseyin Kaya
Kürtün: Mahmut Çağlayan
Milliyetçi Hareket Partisi
Gümüşhane merkez: Sabri Varan
Köse: Turgay Kesler
Şiran: Mutlu Özel
Kürtün: Enver Şen
Torul: Evren Evrim Özdemir
İYİ Parti
Gümüşhane merkez: Mustafa Canlı
Saadet Partisi
Gümüşhane merkez: Şerif Erdal
Kelkit: Sıtkı Yazıcı
Köse: Yusuf Korkmaz
Şiran: Hayrettin Kılıç
Kürtün: Mehmet Bedirhan Aktaş
Torul: Hüseyin Yıldırım
Bağımsız Türkiye Partisi
Gümüşhane merkez: Coşkun Gündüz
Kelkit: Yusuf Yılmaz
Köse: Timur Çeçen
Şiran: İsmail Kaya
Kürtün: Ali Haydar Topçu
Torul: Gürbüz Öztürk
Demokratik Sol Parti
Gümüşhane merkez: Sibel Küçükkapdan
Türkiye Komünist Partisi
Gümüşhane merkez : Fikret İşeri
Bağımsız adaylar
Kelkit: Ünal Yılmaz